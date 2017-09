"Als würde ich nach Hause kommen"

Rastatt - "Es fühlt sich an, als würde ich nach Hause kommen", sagt Mark Forster auf der großen Bühne im Rastatter Benz-Werk stehend. Das klingt zunächst seltsam, immerhin, so wissen seine Fans, ist der 33-Jährige ein waschechter Pfälzer. Doch Forster klärt schnell auf: "Während meiner Studienzeit habe ich in den Semesterferien da drüben in dieser Halle am Band mein Geld verdient."

Von nun an ist der Bann gebrochen und Mark Forster nicht nur der eigentliche Top-Act der "A-Rock-Night", sonder auch einer von ihnen - den vielen "Benzlern", die 25 Jahre Werk Rastatt auf dem eigenen Firmengelände mitfeiern.

Keine Frage, die Söhne Mannheims sind länger im Geschäft und haben sicherlich schon den einen oder anderen Euro mehr verdient. Dass sie an diesem Abend den Headliner bilden, ist daher auf den ersten Blick plausibel. Allerdings sollten sie zu keiner Zeit die Stimmung erzeugen, wie es Forster während seiner eineinhalb Stunden Bühnenpräsenz vor rund 7500 Besuchern getan hat. Sie überzeugen dagegen mit klarem Sound sowohl aus den Boxen als auch mit ihren Stimmbändern. Bei den Söhnen sitzt jeder Ton und jeder Akkord. Sie sind Profis aus dem Effeff, was sie in Rastatt eindrucksvoll demonstrieren. Die erste Stunde ihrer Show müssen sie ohne ihren Superstar Xavier Naidoo auskommen. Er weilte kurz zuvor noch auf Schalke, wo er gemeinsam mit der Gruppe Pur auf der Bühne der Veltins-Arena stand. "Er ist aber gerade eben in Baden-Baden gelandet und steht quasi vor der Tür", sagt Söhne-Urgestein Rolf Stahlhofen. Doch auch ohne Naidoo überzeugen die Mannheimer und performen sicher, aber nie so, dass das Publikum in Ekstase gerät.

Vollblutmusiker am Werk

Auch nicht, als es um 22.23 Uhr auf der Bühne kurz dunkel wird und zu erahnen ist, was beziehungsweise wen sie gleich zum Vorschein bringen wird. Kurzer Jubel brandet auf und Xavier meint: "Ihr dachtet wohl, Ihr könnt hier ohne mich feiern?" "So war das bis jetzt zumindest", entgegnet Stahlhofen kurz. Naidoo braucht keine Aufwärmphase. Er ist sofort parat und zeigt auf Anhieb, spätestens aber bei "Und wenn ein Lied" im Duett mit Claus Eisenmann und Florian Sitzmann an den Keys, dass er wohl einer der besten Sänger weltweit ist. Um zehn nach elf ist dann Schluss auf dem Rastatter A-Rock-Gelände, und die Fans unterhalten sich beim Hinausgehen über einen, der sie "geflasht" hat - Mark Forster.

"Flash mich" ist zwar erst die vierte Nummer in dessen Set, doch bereits nach dem Opener "Sowieso", spätestens aber nach seinem Bekenntnis zur Arbeit am A-Klasse-Fließband, ist Forster ein "Rastatter". Der mittlerweile in Berlin lebende Vollblutmusiker tanzt, hüpft und performt, als hätte er noch nie etwas anderes in seinem Leben gemacht, geschweige denn studiert oder im Rastatter Werk seine Ferienzeit verbracht. Kleine Anekdoten bereichern seine Show, wie beispielsweise über einen kleinen Streit mit seiner jüngeren Schwester zu dem ihr gewidmeten Song "Natalie". Und er haut sie alle raus, seine Hits, bei denen es kaum möglich ist, ruhig auf der Stelle stehen zu bleiben: "Stimme", "Auf dem Weg", "Wir sind groß", "Die beste Nacht" und natürlich "Au revoire", bei der auch Amanda nochmals auf die Bühne kommt und eine Strophe übernimmt. Die Berlinerin hatte sich als würdiger Auftakt des Jubiläumskonzerts erwiesen und überzeugte auf ganzer Linie.

Wäre Mark Forster der Schlussact dieses reibungslos organisierten Abends gewesen, so wäre der mit einem musikalischen Feuerwerk zu Ende gegangen. Die Zugaben des Pfälzers sind neben überdimensionalen, mit Konfetti gefüllten Luftballons für die Menge, die beiden Titel "Chöre" und "Bauch und Kopf", bei denen er kaum selbst zu singen braucht. So war der Sohn Kaiserslauterns am Ende denen aus Mannheim in der Zuschauergunst überlegen - und das nicht nur, weil er ein "echter Benzler" ist.