Schiff ahoi am Landungssteg in Plittersdorf

Von Stephan Friedrich Rastatt - Volksfeststimmung herrschte gestern am Fähranleger in Plittersdorf. Am Nachmittag wurde dort mit mehreren hundert Gästen der neue Landungssteg offiziell eingeweiht. Bereits am Vormittag hatte die "Emerald Star" festgemacht und rund 180 Ehrengäste auf eine dreieinhalbstündige Flussfahrt mitgenommen. Von Plittersdorf ging es zunächst in Richtung Wintersdorfer Rheinbrücke und anschließend zum Karlsruher Rheinhafen. Unterwegs bewunderten die Gäste neben einem Brunch auch die Annehmlichkeiten des modernen Flusskreuzfahrtschiffs. "Hier lässt es sich aushalten", waren sich nicht nur Rita und Vladimir Greschner beim Blick in eine der auf drei Ebenen verteilten Kabinen einig. Viele Rastatter nutzen zudem die Gelegenheit, um in der Bar der Musik zu lauschen oder es sich bei herrlichem Wetter auf dem Oberdeck bequem zu machen. "Vom Wasser aus ist es nochmals eine ganz andere Perspektive, wenn man zum Beispiel die Murgmündung betrachtet", stellte etwa Richard Schuster fest. Kapitän Vasile Mariceanu ließ sich bei seiner Arbeit über die Schultern schauen und erklärte, wie er das Schiff über die Flüsse Europas navigiert. Die "Emerald Star" bedient in diesem Sommer vor allem mit Gästen aus Amerika und Australien die Routen Amsterdam nach Basel oder Amsterdam nach Budapest. Gerade auf der Rheinstrecke in Richtung Basel habe bisher eine Anlegestelle für größere Schiffe zwischen Germersheim und Kehl gefehlt, so Scenic-Geschäftsführer Lucas Sandmeier. Deshalb hat er bereits vor gut drei Jahren Kontakt mit der Stadt Rastatt aufgenommen, um den bestehenden Schiffsanleger direkt an der Plittersdorfer Rheinfähre zu übernehmen. "Insgesamt hat es mehr als 22 Monate gedauert, bis wir alle Genehmigungen beisammen hatten", so Sandmeier bei der gestrigen offiziellen Einweihung. In rund achtwöchiger Bauzeit (wir berichteten) wurde der Anleger um 40 Meter flussabwärts verlegt und ausgebaut. Seither ist es auch größeren Schiffen möglich, dort anzulegen. Seit dem 10. Mai ist der neue Anleger offiziell in Betrieb. Für 2017 werden insgesamt 165 Anlegungen erwartet, während es 2018 bereits 220 sein sollen. Den meisten Besuchern wird derzeit ein Abendprogramm im Rastatter Schloss samt kleinem Konzert angeboten. Das Angebot will Scenic in den nächsten Jahren stark ausbauen. Das Unternehmen sieht großes Potenzial durch die neue Schiffsanlegestelle: "Ein Tagesprogramm mit Ausflügen nach Rastatt, Baden-Baden und in den Schwarzwald ist ebenso vorstellbar wie eine Fahrt durch das Elsass", so Sandmeier. Es läge dann an Rastatt, den staatlichen Schlössern und allen anderen Beteiligten, zusammenzuarbeiten und ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen. "Großer Gewinn für beide Seiten" Zukunftsmusik sind aktuell Kreuzfahrten mit Start und Ziel in Plittersdorf. Aber auch dies könnte in den kommenden Jahren möglich werden. "Eine Zwei- oder Drei-Tagestour nach Basel oder Köln wäre doch super", denkt nicht nur Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch. Den Verkauf des Anlegers an Scenic bezeichnete er als "großen Gewinn, von dem beide Seiten nun profitieren." Hunderte Interessierte nutzten gestern Nachmittag die Möglichkeit, um die "Emerald Star" während ihres Aufenthalts in Plittersdorf zu besichtigen. Am Abend ging es dann für rund 180 Mittelbadener zu einer Kurzkreuzfahrt in Richtung Frankfurt: "Der Morgen hat uns so viel Spaß gemacht: Wir freuen uns schon sehr", meinten nicht nur Tanja und Heiko Fritz, die erstmals vom heimischen Plittersdorf zu einer Kreuzfahrt aufbrachen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Vom Schiff ins Schloss Rastatt (sl) - Mit der neuen Schiffsanlegestelle in Plittersdorf sollen die Barockstadt und die Region ein interessantes Ziel für den Flusskreuzfahrt-Tourismus werden. Darüber freut sich nicht zuletzt die Schlossverwaltung, denn die Schiffe bringen viele Schlossbesucher mit (Foto: fuv) » Weitersagen (sl) - Mit der neuen Schiffsanlegestelle in Plittersdorf sollen die Barockstadt und die Region ein interessantes Ziel für den Flusskreuzfahrt-Tourismus werden. Darüber freut sich nicht zuletzt die Schlossverwaltung, denn die Schiffe bringen viele Schlossbesucher mit (Foto: fuv) » - Mehr Rastatt

Konzeption für Plittersdorf Rastatt (dm) - Sechs Schwerpunkte definiert das Dorfentwicklungskonzept für Plittersdorf, Rastatts größten Stadtteil. Die Rheinpromenade, die Fährstraße, die Ortsmitte, der südliche Ortseingang und der südliche Ortsrand stehen als Anforderungen auf der Agenda (Grafik: pr). » Weitersagen (dm) - Sechs Schwerpunkte definiert das Dorfentwicklungskonzept für Plittersdorf, Rastatts größten Stadtteil. Die Rheinpromenade, die Fährstraße, die Ortsmitte, der südliche Ortseingang und der südliche Ortsrand stehen als Anforderungen auf der Agenda (Grafik: pr). » - Mehr