Schätze aus vergangenen Zeiten

Kuppenheim - Vom Strohschneider über Hufeisen sowie jeglicher Art von Küchengeräten und Werkzeugen bis hin zur Kernseife aus Dubai reicht das Repertoire des Privatmuseums vom Kuppenheimer Ehepaar Kreipl. Auf über 60 Quadratmetern sind einige Tausend Exponate "gespeichert", die der gelernte Bäcker Johann Kreipl in nahezu 40 Jahren gesammelt und gut sortiert in der Kuppenheimer Tulpenstraße an den Wänden seines Kellers sowie im Garten präsentiert.

Einige Blätter Kapuzinerkresse kauend führt der bei Altötting in Bayern geborene Johann (Hans) durch den Freilandbereich mit bäuerlichem Gerät wie Rübenmühle, Dezimalwaagen, Schleifstein, Wurzelköpfen und Pflügen, die zwischen "veredelten" Fasstüren und Krügen gestapelt sind. Am überlebensgroßen stilisierten Indianer, dessen Kopf aus einem Kreissägeblatt und die Glieder aus Sachsensägen gestaltet sind, geht es durch die sakrale Abteilung mit vielen Schlafzimmerbildern zum Interview vorbei an der Hufbeschlagung sowie den Stirnbändern von Ochsen - und immer hat der 80-Jährige Anekdoten auf Lager. Im speziellen Fall hat er festgestellt, dass die bayrischen Ochsen viel kräftigere Schädel als die badischen hatten.

Dann steht man unvermittelt vor den Utensilien, die einst in der Küche gebraucht wurden. "Davor schwelgen vor allem unsere älteren Gäste in Erinnerungen an die Jugendzeit", freut sich Margot Kreipl und betrachtet Reibeisen, Schöpfkellen sowie Gugelhupfformen. Auch gusseiserne Waffeleisen mit im Deckel eingegossenen Rezepturen gibt es.

Die Krönung des Privatmuseums folgt im Kellerbereich, in dessen Mitte ein langer selbst gefertigter Tisch zum Sitzen einlädt, damit man ringsum Tausende Exponate bestaunen kann: mechanische Apfelschäler, Bohnenputzer, "Saure-Rüben"-Hobel, Reibemühlen und alle Größen von Fleischwölfen (der kleinste stammt aus einem Überraschungsei) sind da zu sehen. Außerdem eine Riesenmenge von Geräten für Handwerker: 120 verschiedene Hämmer, 132 Hobel, 120 Wärmflaschen (darunter auch eine hölzerne), 80 Bügeleisen sowie eine Vielzahl von Uhren und Kaffeemühlen. Unter Maßen und Gewichten finden sich einige Raritäten wie diffizile Milligrammblättchen aus Apotheken.

Ganz begeistert ist Johann Kreipl beim Erzählen, woher er all die vielen Gegenstände hat. So berichtet er vom "Irrweg" einer 30 Zentimeter langen Nudelmaschine, an der zu arbeiten er sich als Lehrling geweigert hatte und die schließlich über mehrere Bäckereien wieder in seiner Sammlung als "Souvenir aus vergangenen Zeiten" landete.

Wie aber kam das Ehepaar zu den vielen Schätzen? "Es fing ganz einfach mit dem Ausschmücken der Wohnung an", erinnert sich Johann Kreipl. Auf Flohmärkten fanden sich außerdem "interessante alte Dinge" und auch über die "Mund-zu-Mund-Propaganda" kamen immer mehr Exponate zusammen; unter anderem ein Lötkolben mit ägyptischen Schriftzeichen.

Inzwischen hat Hans Kreipl auch schon einige kleinere detaillierte Ausstellungen im Rahmen des Historischen Vereins Kuppenheim organisiert. Wer Interesse daran hat, das ganze Spektrum von Handwerks- und bäuerlichen Geräten, Küchenutensilien und Gegenständen des täglichen Lebens von einst kennenzulernen, kann sich bei den Kreipls anmelden und bei einem interessanten Nachmittag in die Vergangenheit eintauchen sowie sich über so manches Schmankerl zu den Exponaten aus verschiedenen Ländern freuen: (0 72 22) 40 67 68.