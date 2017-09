Durch die Lüfte rasen, in den Seilen hängen, Geschick beweisen Rastatt (sb) - Wer mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde durch die Lüfte rasen und dabei mit bis zu 4 g (Gravitationskraft) in seinen Sitz gepresst werden möchte, der ist auf dem Rastatter Herbstjahrmarkt genau richtig. "Eclipse" heißt das erstmals in der Barockstadt gastierende Fahrgeschäft, bei dem sich mutige Passagiere im Kreis drehen lassen können. Die Aussicht vom höchsten Punkt in gut 48 Metern kann da wohl keiner so richtig genießen. "Es macht irre viel Spaß", versichern Paul Redlich und seine Freundin Saski Michalowic. Bereits zum zweiten Mal sind die beiden auf dem Rastatter Herbstjahrmarkt eingestiegen, um sich durchwirbeln zu lassen. Viele andere Besucher bleiben stehen, schauen in die Höhe - und sind froh, festen Boden unter den eigenen Füßen zu haben. "Das wäre nichts für mich", gibt Maria Miller zu und macht sich auf zum Autoscooter. Das Angebot an Fahrgeschäften ist bunt gemixt. Besonders am Sonntagabend war bei bestem Spätsommerwetter wieder viel Trubel auf dem Festplatz, wo der Herbstjahrmarkt am heutigen Dienstag wie üblich mit einem Familientag und reduzierten Fahrpreisen endet. Ebenfalls bis heute Abend findet ein Krämermarkt statt, der dieses Mal etwas kleiner ausfällt. Ob sie ebenso treffsicher wie ihre Vorbilder Thomas Müller oder Mario Götze sind, müssen große und kleine Jahrmarktsbesucher bei einer ebenfalls neuen Schießbude beweisen. Es ist wie Dosenwerfen, nur dass hier mit einem Fußball auf leere Bierfässer geschossen wird. Voller Enthusiasmus legt sich so mancher Mini-Messi den Ball auf den Punkt und muss dann feststellen: Das ist gar nicht so einfach. Bei manch einem stehen die Tränen in den Augen, wenn alle drei Schüsse an den Bierfässern vorbeigehen. Einen Trostpreis aber gibt es für alle, die mitmachen. Junge Besucher erfreuen sich an zwei Karussells, haben ihren Spaß beim Entenangeln und dürfen vielleicht das erste Mal in ihrem Leben Autoscooter fahren. "Das ist cool", findet der sechsjährige Rico, der mit seinem Vater gerade seine Runden gedreht hat. Ein kleines Mädchen schaut von draußen gebannt zu und flüstert zu seiner Mama: "Hoffentlich passt Papa bei der Heimfahrt mit unserem Auto besser auf und baut nicht immer so viele Unfälle..." Natürlich ist auf dem Herbstjahrmarkt für Verpflegung und musikalische Unterhaltung gesorgt. So ist das große Bierzelt am Sonntagabend gut besucht, während draußen am laufenden Band Zuckerwatte und gebrannte Mandeln produziert werden. Familie Hilbert aus Gernsbach kommt fast jedes Jahr auf dem Jahrmarkt nach Rastatt: "Hier wird etwas für die ganze Familie geboten", freut sich Vater Richard. Seine beiden Söhne haben derweil den Taumler entdeckt, der in diesem Jahr "Bayerischer Olymp" heißt. Er wackelt und ruckelt, und viele Besucher haben ihren Spaß zu sehen, wie sich die meist jungen Mitfahrer nur mit großen Anstrengungen auf den Sitzen halten können. Direkt gegenüber geht es beim Trampolinspringen an zwei Gummiseilen etwas ruhiger zu. Wer es schafft, kann Saltos schlagen oder besonders hoch springen. Die achtjährige Emilie hat Freude dabei: "Mir gefällt der Jahrmarkt sehr gut", sagt sie, ehe es mit Oma und Opa weiter in Richtung Losverkäufer geht. Wenn es mit dem ersehnten Kuscheltier nichts wird, will Opa Winfried es am Schießstand probieren. "Und wenn es dann mit dem Gewinn nicht klappt, ist das auch nicht schlimm: Denn wir hatten eine Menge Spaß, und so hat sich der Besuch auf jeden Fall schon mal gelohnt", sagt Oma Ruth. Der Herbstjahrmarkt hat heute noch bis 23 Uhr geöffnet, der parallel stattfindende Krämermarkt bis 20 Uhr.

