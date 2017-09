Lachen über den ganz alltäglichen Wahnsinn Von Veronika Gareus-Kugel Rastatt - Bülent Ceylan ist das, was man mit Comedy-Urgewalt umschreiben kann. Ein Warm-Up braucht der Comedian nicht. Einmal auf der Bühne, ist er nicht mehr zu bremsen. Gekonnt spielte der Mannheimer bei der "A-Comedy-Night" anlässlich 25 Jahre Benz-Werk Rastatt am Sonntagabend mit den Wurzeln seiner Herkunft (die Mutter Deutsche, der Vater Türke) und dem ganz alltäglichen Wahnsinn. Beides miteinander verwoben ergab eine Melange, die das Publikum auf Touren brachte. Ein Publikum, das zum Schluss, auch nach fast zweieinhalb Stunden Spieldauer und mahnender Stimme aus dem Off, dass jetzt Schluss sei, nicht genug von dem Künstler bekommen konnte, kräftig applaudierend und stehend Zugaben forderte. Die kühlen Nachttemperaturen spielten während der Open-Air-Show auf dem A-Rock-Fahrparcours des Pkw-Werks kaum eine Rolle. An die 4500 Zuschauer wollten Ceylan im Scheinwerferlicht der Bühne sehen. Nach eigener Aussage liebt der Künstler Rastatt, und die Rastatter lieben ihn. Doch nicht nur Rastatter füllen die Zuschauerreihen, auch Schwaben, Italiener, Griechen und Türken sind gekommen, um den Comedy-Meister zu feiern. Wer von den Genannten in den ersten Reihen sitzt, muss jedoch damit rechnen, Teil des Programms zu werden. Dem Griechen Anastasios erklärt Ceylan kurzerhand, dass die in der Krise befindliche Nation als die Schöpfer der Demokratie gelte. Auch die Erfindung der Mathematik wird den alten Griechen zugeschrieben. Die Betonung liegt dabei voller Süffisanz auf dem Rechnen. Auch erweist sich der Künstler den Abend über als Dialektgenie. Sachsen, Bayern, egal, um welchen deutschen Volksstamm es sich handelt, Bülent Ceylan macht sich über alles und jeden lustig. Mit Witz begegnet er Rassismus, flicht im Nachsatz ganz wie selbstverständlich eine Spitze gegen den türkischen Präsidenten Erdogan ein. Es ist ein "Best Of", das er an diesem Abend präsentiert. Gleichwohl beteuert Ceylan, dass er das Gefühl habe, mit dem Publikum ein ganz neues Programm zu entwickeln: "Ich lasse es heute laufen, was kommt, kommt." Was Programm oder Improvisation ist, lässt sich jedenfalls nicht erkennen, dafür ist er zu sehr Profi. Voller Esprit sucht er immer wieder den Kontakt zum Publikum, das sich bereitwillig vor seinen Karren spannen und auf die Schippe nehmen lässt, sich selbst dabei nicht ausnehmend. Unbeirrt folgt er seinem Credo: Dass es schließlich egal sei, wo einer herkomme. "Man muss einfach Mensch bleiben und über sich selber lachen können." Von Terroristen lasse man sich jedenfalls das Lachen nicht verbieten. Bülent Ceylan bringt eine unglaubliche Bühnenpräsenz mit. Mit rasender Geschwindigkeit wechselt er Rollen und Themen. Eben noch Gentlemen Harald, ist er im nächsten Moment dessen Pendant Hassan aus der Türkei, ein anatolischer Hengst, ausgiebig über Axelschweißterror im Solarium und Fitness räsonierend. In Hochform zeigte er sich auch in der Rolle der Anneliese. "Mompfred" springt zu wummernden Bässen und mit einem Flammenwerfer über die Bühne. Auch gibt er den Obermacho. Böse können ihm die anwesenden Frauen dennoch nicht sein. Vielmehr quittieren sie seine Sprüche und Anspielungen ob des Witzes mit viel Gelächter. Zum Schluss lässt das Publikum den Künstler zu seinen Liedern in einem Lichtermeer baden, das Tausende Smartphones entfachen. Werkleiter zieht positives Fazit Ein positives Fazit des Open-Air-Wochenendes - am Samstag hatten Mark Forster und die Söhne Mannheims rund 7500 Besucher angelockt (wir berichteten) - zog auch Thomas Geier, Standortverantwortlicher des Mercedes-Benz-Werks Rastatt: Der "A-Rock"-Parcours habe sich als neue Event-Fläche bewährt. Und: "Zusammen mit unserem Kundencenter freue ich mich auf viele weitere Veranstaltungen in unserer Region."

