Spielhalle mit Plastikmesser überfallen

Die Angestellte des Kasinos öffnete am 3. Februar früh morgens - es war noch dunkel - die Tür, wo ein Gast schon auf sie wartete. Erst an der Theke bemerkte sie die bis zur Nase heruntergezogene Mütze mit Sehschlitzen. Die Frau fragte den Mann, was er wolle. "Du weißt schon, was ich will", sagte er und zog ein Messer hervor. Es soll sich um eine Plastikattrappe gehandelt haben, die Angestellte gab aber zu Protokoll, den Gegenstand für ein echtes Messer gehalten zu haben. Obwohl: So richtig gesehen hatte sie das "Tatwerkzeug" nicht, denn der Angeklagte habe nur hinter vorgehaltener Hand mit dem Messer "herumgespielt". Sie begriff dennoch und händigte ihm das Wechselgeld aus: Etwa 1400 Euro in Münzen und Scheinen. Zuvor sei es ihr noch gelungen, den "stillen Alarm" auszulösen.

Die Münzen verfrachtete der Mann in seine Jackentasche, die Scheine will er später an der Murg bei einem Pfeiler der Eisenbahnbrücke versteckt haben, wie auch die Mütze. Das Plastikmesser habe er ins Wasser geworfen. Die Mütze fand die Polizei später an der angegebenen Stelle. Auf die Spur war sie dem Mann gekommen, weil er kurz vor seiner Tat schon einen missglückten Versuch bei einem benachbarten Spielkasino unternommen hatte. Dort war er aber als regelmäßiger und namentlich bekannter Gast gleich erkannt worden. "Willst du mich etwa ausrauben?", fragte die Aufsicht - und man war scherzend auseinandergegangen.

Von der Polizei noch am selben Vormittag aufgegriffen, gestand er recht schnell. Das Münzgeld fand man in der Wohnung seiner Mutter, wo er nach der Tat gewesen ist. Das Versteck der Scheine wollte er indes nicht verraten. Auf den Hinweis der Beamten hin, dann müsse die Wohnung der Mutter durchsucht werden, erzählte der Verdächtige von einem Komplizen, nannte nur dessen Vornamen, beschrieb ihn aber recht genau. Die Details führten die Polizei zum zweiten Angeklagten. Er soll, wie am Vortag geplant, Schmiere gestanden und die Geldscheine in Empfang genommen haben. Fünf Monate später sagte der geständige Angeklagte aber dann, dass er diese Geschichte erfunden habe, um der Mutter die Hausdurchsuchung zu ersparen. Tatsächliche habe er die Tat alleine begangen, die Geldscheine an der Murg versteckt. Dort fand sie die Polizei dann allerdings nicht mehr.

Beide Angeklagten sind Heroinkonsumenten und nehmen an einem Methadonprogramm teil. Der Geständige will zudem das Beruhigungsmittel Diazepam eingenommen haben. In der Wechselwirkung könnten die Stoffe enthemmen, urteilte ein medizinischer Sachverständiger: Allerdings sieht er die Schuldfähigkeit nicht erheblich eingeschränkt.

Die Verhandlung wird am Freitag fortgesetzt.