Weniger Besucher in Freibädern der Region

Rastatt - Die Freibadsaison neigt sich dem Ende entgegen und den Schwimmfans bleiben nur noch einige Tage, um ihrem Hobby an der frischen Luft zu frönen. Weniger Besucher als im Vorjahr strömten bisher in die Freibäder der Region - eine Tendenz, die angesichts der Wetterkapriolen in einem durchaus launischen Sommer auch in anderen Landstrichen zu beobachten ist. Bester Tag in vier Bädern war der 28. Mai.

Rastatt: Im Natura nutzten bis Montag 54461 Besucher die Vorzüge des Bads am Schwalbenrain, im Vergleichszeitraum 2016 waren es 58331. Am besten besucht waren der 28. Mai (2488 Gäste), der 11. Juni (2295 Gäste) und der 15. Juni (2266). Ebenfalls am 15. Juni kam es zu einem Unfall im Sportbecken, ein Mann war "unter erheblichem Alkoholeinfluss vor dem Ertrinken aus dem Wasser gerettet worden", erinnert Bäderleiter Tobias Peter, nach besonderen Vorkommnissen gefragt. Rastatt war erst am 24. Mai in die Saison gestartet und könnte möglicherweise auch im September Schlusslicht sein, falls sich die Sonne anstrengt: Ob das Badevergnügen wie 2016 eventuell um eine Woche verlängert wird, werde in dieser Woche entschieden, meinte Peter auf eine entsprechende BT-Anfrage weiter. Gut besucht war das Familiensommerfest der Stadtwerke Ende Juli, das aber durch starken Regen vorzeitig endete. Auf besseres Wetter hoffen die Organisatoren nun am Samstag, 9. September, dann steht ein Spielenachmittag für Kinder und Jugendliche von 14 bis 16 Uhr auf dem Programm.

Kuppenheim: In Kuppenheim steht unwiderruflich fest: Die Freibadsaison endet am 10. September. Eine Verlängerung ist aufgrund dringender Bauarbeiten nicht möglich, teilt Bürgermeister Karsten Mußler mit. So soll vor allem die Heizungsanlage optimiert und die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Die Termine mit den Firmen stehen, zudem gibt es am 17. September noch einen Hundebadetag. Die Freibadsaison hatte am 15. Mai begonnen, wobei bisher rund 62000 Gäste gezählt wurden - etwa 5000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Seit Anfang 2017 suchten insgesamt 93000 Besucher Erholung im Hallenfreibad - das sind 3000 weniger als 2016. "Mai und Juni waren überdurchschnittlich gute Monate. Leider kam dann wetterbedingt im Juli und teilweise August ein erheblicher Einbruch der Gästezahlen", so Mußler. Der bestbesuchte Tag mit 2519 Gästen war der 28. Mai, gefolgt vom 11. Juni mit 2068 Besuchern. "Die sonst üblichen besucherstarken Tage im August mit über 3000 Gästen fehlen leider", konstatiert Mußler. Spitzentag im August war der 15. mit gerademal 1148 Gästen. Zur Sommersaison wurde auf ein neues Kassensystem umgestellt, und auch das Sommerfest fand sehr guten Anklang. Außerdem wurde das Cuppamare erstmals an einem Tag komplett an eine Firma vermietet, um ein Firmenevent durchzuführen.

Malsch: Badevergnügen unter freiem Himmel gibt es in Malsch seit dem 13. Mai. Es lockte bisher 49300 Gäste. 54213 Besucher waren es am Saisonende 2016. Die aktuelle Besucherzahl dürfte sich zwar noch etwas erhöhen, da das Bad bis 17. September geöffnet ist. Aufgrund der Wetterprognosen sei jedoch nicht damit zu rechnen, dass das Vorjahresniveau ganz erreicht werden kann, heißt es aus dem Rathaus. Die größte Resonanz gab es am 28. Mai mit 2305 Gästen, 11. Juni mit 1743 Gästen und 19. Juli mit 1769 Gästen.

Durmersheim: In Durmersheim begann die Saison aufgrund des kühlen Wetters mit einer Woche Verspätung am 20. Mai. Etwa 50000 Gäste werden bis zum Saisonende am 10. September das Terrassenbad besucht haben - davon geht die Gemeindeverwaltung aus. Dies sind knapp zehn Prozent weniger als 2016. Spitzenwerte wurden am 28. Mai (2200 Gäste) und am 21. Juni (2000) registriert. Zu den regelmäßigen Schwimmbad-Vergnügungen gehört Wassergymnastik. Außerdem fanden zwei Schwimmbadfeste statt. Am 10. September klingt die Freibadsaison mit dem Abschlussrutschen der Stammgäste aus.