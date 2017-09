Paten für große und kleine Pfeifen gesucht Von Sebastian Lnkenheil Rastatt - Das Erbrausen der Orgel von Zwölf Apostel in Rastatt ist schon vor der Kirchentür zu hören und steigert sich beim Eintreten in das Gotteshaus, wo Organist Gabriel Moll sich gestern auf das Benefizkonzert am Samstag, 16. September, um 18 Uhr vorbereitet. Man sollte nicht meinen, dass die Orgel sanierungsbedürftig ist, denn die Musik klingt überwältigend. Trotzdem: Das Konzert ist der Auftakt für eine Spendenaktion zugunsten der Orgel, die nach fast vier Jahrzehnten eine Reinigung und Überholung dringend nötig hat. Seit 37 Jahren erklingt die Orgel in fast jedem Gottesdienst, und in dieser langen Zeit haben sich eben altersgemäße Verschleißerscheinungen eingestellt, erklärt Mechtild Huemerlehner, Sprecherin des Gemeindeteams Zwölf Apostel: Auch Staub und Schmutz sammeln sich in einem solchen Instrument an, das lasse sich gar nicht verhindern. Deswegen müsse eine Orgel von Zeit zu Zeit gereinigt und bei dieser Gelegenheit beschädigte oder ausgeleierte Teile ausgetauscht werden. Huemerlehner vergleicht die Orgel mit einem Auto, das auch zur Inspektion muss. Wenn man das länger vor sich her schiebe, dann liefen eben auch höhere Kosten auf. Im Fall der Orgel sind das rund 65000 Euro. Nach der Erstkommunion zwei Wochen nach Ostern soll es losgehen. Die Arbeiten werden sich bis Mitte September 2018 hinziehen. Die Orgel wird zerlegt und gereinigt, erklärt Huemerlehner. Weil die Steuerung der Klangfarben laut Orgelinspektor Martin Dücker zu einem Lotteriespiel geworden ist, muss auch eine neue elektronische Setzeranlage eingebaut werden. "Die Elektronik entspricht auch nicht mehr den heutigen Brandschutzvorschriften", weiß die Sprecherin des Gemeindeteams. Alle Arbeiten werden von jener Firma ausgeführt, die das Instrument vor bald 40 Jahren gebaut hat. Orgelbaumeister Georg Fischer wird am Nachmittag nach dem Festgottesdienst zur Kirchweih am 17. September um 14 und 15 Uhr Orgelführungen anbieten und die bevorstehenden Arbeiten erklären. Der Kirchenbauverein trägt einen Teil der Kosten, die Seelsorgeeinheit Rastatt beteiligt sich und auch die Erzdiözese hat einen Zuschuss zugesagt. Natürlich wird auch auf die Unterstützung von Spendern gehofft. Auftakt der Spendenaktion soll das Benefizkonzert am Vorabend des Kirchweihsonntags sein. Dann erklingen Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Johannes Brahms und Franz Liszt. Organist Moll hat diese Werke ausgesucht, weil sie die Möglichkeiten der Orgel von Zwölf Apostel besonders schön zur Geltung bringen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, natürlich freuen sich die Veranstalter über große und kleine Spenden zugunsten der Orgel. Wer nicht zum Konzert kommen kann und dennoch spenden möchte, kann sich an das Gemeindeteam wenden oder den Opferstock am Kircheneingang füttern. Auch eine Patenschaft für eine der 2000 Orgelpfeifen zu zehn, 20 oder 50 Euro oder ein anderes Bauteil des Instruments ist möglich. Dann gibt es sogar eine schöne Patenurkunde.

