Eine Sandstein-Madonna für Rastatt

(red/dm) - Der Endinger Steinmetz und Bildhauer Martin Gutmann fertigt derzeit aus einem zweieinhalb Tonnen schweren Sandsteinblock die filigrane Skulptur einer Madonna an, die eine Spenderin ihrer Heimatstadt Rastatt übergeben will. Die Stifterin der Statue möchte mit der Schaffung der Madonna an das Rastatter Gelöbnis erinnern. Aufgestellt werden soll die Statue im Bereich der Einsiedelner Kapelle, wie die städtische Pressestelle auf Anfrage des BT bestätigte.

Den Kontakt zwischen der Auftraggeberin, die namentlich nicht genannt werden will, zum Handwerksbetrieb Gutmann hatte Leopold Schätzle vom gleichnamigen Weingut in Endingen hergestellt. Er hatte mit der Stifterin der Statue in Rastatt ab 1954 das Gymnasium besucht. Schätzles Patenonkel Emil Schätzle war seinerzeit, von 1940 bis 1959, Stadtpfarrer in Rastatt - und Initiator des Gelöbnisses.

Als 1944 in Baden die Fliegerangriffe immer häufiger wurden, die Städte Karlsruhe, Gaggenau und Bruchsal große Zerstörungen und Menschenverluste zu Tausenden erleiden mussten, war zu befürchten, dass auch Rastatt ein solches Schicksal ereilt. Auf Vorschlag des Stadtpfarrers Schätzle leisteten die kirchlichen Gemeinden am zweiten Oktobersonntag 1944 ein Gelöbnis, das zu Sakramentenempfang, Gabe von Almosen, Wertschätzung der Rosenkranzkönigin und die Weitergabe des Gelöbnisses an die Nachkommen verpflichtete. Man betete zur Gottesmutter, um Rastatt und seine Bewohner vor drohender Zerstörung zu bewahren.

Am 7. Januar 1945 befand sich Rastatt dann in unmittelbarer Gefahr. 1073 Bomber und 700 Jäger der Alliierten waren über Deutschland im Einsatz. 99 hatten die Barockstadt als Ziel. Mittags, bei wolkenlosem Himmel, lag sie für die Bomber wie auf einem Präsentierteller. Etwa tausend Bomben wurden abgeworfen; doch wie durch ein Wunder ging der Bombenhagel nicht wie geplant auf die Innenstadt nieder, sondern fiel auf den damals unbewohnten Röttererberg, vielleicht aufgrund eines Navigationsfehlers. Für die Gläubigen und die Stifterin der Marien-Statue waren es der Herrgott und die Gottesmutter, die die Stadt vor der Zerstörung bewahrt hatten. Traditionell erinnert die katholische Kirche jedes Jahr am zweiten Sonntag im Oktober mit einem Festgottesdienst an das Gelöbnis, und auch die neue Marienstatue soll nach dem Willen der Spenderin nun dauerhaft daran erinnern.

In der Endinger Steinmetzwerkstatt von Martin Gutmann wurden laut Mitteilung des Unternehmens bislang 450 Stunden benötigt, um aus dem harten Schwarzwälder Sandstein die Madonna herauszubilden, die der Auftragsvorlage der Maria Immaculata der Einsiedelner Kapelle in Rastatt nachempfunden ist. Diese 1715 gefertigte Statue der "Unbefleckten Empfängnis" schmückte bis 1962 den Giebel der Kapelle und wurde altersbedingt durch eine Kopie ersetzt. Das Original ist im Stadtmuseum zu bewundern.

Möglichst am 8. Oktober - also dem Gelöbnistag - soll die Statue von Pfarrer Ralf Dickerhof geweiht und der Stadt Rastatt übergeben werden. Der Gemeinderat hatte in nichtöffentlicher Sitzung der Spende zugestimmt; mit Stadt und Landesamt für Denkmalschutz wurde ein Standort auf der Rasenfläche bei der Einsiedelner Kapelle gefunden.