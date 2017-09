Jähes Ende eines Badeausflugs Rastatt (yd) - Seit fast 40 Jahren geht Brigitte Teeuwen im Lindensee in Ottersdorf schwimmen: "So idyllisch wie dort ist es sonst nirgends", sagt die Rastatterin. Zusammen mit ihren Kindern und Enkelkindern hat sie die Sommer dort verbracht. Seit einigen Wochen aber hat sie Angst, dort zu baden. Grund für ihre Furcht ist ein Erlebnis am Freitag, 21. Juli. "Ich bin wie immer vormittags zum See und bin losgeschwommen. Ein bisschen Rücken, ein bisschen Brust. Kurz bevor ich das andere Ufer erreicht habe, hat mich etwas an der Wade gerammt und ich sah, wie etwas Großes, Graues davon schwimmt und abtaucht", erinnert sie sich. Voller Panik sei sie ans Ufer geschwommen und habe dort gesehen, dass sie am Bein blute. Ein kreisrunder Abdruck sei sichtbar gewesen, die Haut rundum regelrecht zerfetzt gewesen. Rund 16 Zentimeter sei der Durchmesser der Wunde gewesen, zwei Bögen wie bei einem Fischmaul habe man deutlich erkennen können. Teeuwen vermutet deshalb, dass ein Wels hinter dem Angriff steckt. Sie habe auch gleich Ortsvorsteher Stefan Lott sowie den Angelsportverein Ottersdorf, der das Gewässer betreut, informiert. "Dort hieß es aber, es sei unwahrscheinlich, dass mich ein Fisch gebissen hat. Vermutlich sei ich an einen Ast gestoßen. Aber woher kam dann der kreisrunde Abdruck? Und ein Ast taucht doch nicht ab?" Dass dieser Abdruck vorhanden war, bestätigt auch ein beim Polizeirevier Rastatt angefertigtes Protokoll. Teeuwen meldete den Vorfall montags den Beamten. In der Tat sei es wirklich extrem unwahrscheinlich, dass ein Wels einen Menschen angreife, meint auch Reinhart Sosat, Geschäftsführer des Landesfischereiverbands Baden-Württemberg, dem diesbezüglich noch kein Fall bekannt ist. "Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich." Welse (in der Fachsprache auch Waller genannt) seien durch ihre Sinnesorgane eigentlich mit einem perfekten Ortungssystem ausgestattet. "Ein Waller beißt eigentlich nur in etwas hinein, das er auch schlucken kann. Er hat keine Zähne und ist daher auf Beutetiere angewiesen, die sich im Ganzen verschlucken lassen." Dass die 16 Zentimeter große Bisswunde von einem anderen Raubfisch, etwa einem Hecht, stammt, schließt der Fachmann aus: "Wenn ein Hecht von der Größe zubeißt, hat man mehrere Zentimeter tiefe Zahnabdrücke." Sosat vermutet daher, dass der Biss, so er denn von einem Fisch stammt, tatsächlich auf einen Wels zurückzuführen ist. "Es dürfte kein allzu großes Exemplar gewesen sein", vermutet er. "Sonst wäre der Abdruck noch größer gewesen. Möglicherweise hätte das Tier in der Nähe des Ufers sein Nest gehabt und die Brut verteidigen wollen - für diese Theorie spricht, dass Welse in der Regel in der Nähe des Ufers ihre Nester haben und die Schwimmerin ja tatsächlich schon fast das Ufer erreicht hatte. "Die Jahreszeit ist aber untypisch", meint Reinhart Sosat. "Der Wels muss sehr spät dran gewesen sein." Stefan Lott, Ortsvorsteher von Ottersdorf vermutet auch, dass für den Angriff auf die Rastatterin ein Wels verantwortlich war. Besonders am nördlichen Ufer, wo Teeuwen geschwommen sei, befindet sich eine Schutzzone für Fische. Er weist nochmals darauf hin, dass das Baden im Lindensee auf eigene Gefahr erfolge. "Wobei natürlich keiner damit rechnen kann, gebissen zu werden." Brigitte Teeuwen jedenfalls macht um den Lindensee seit dem 21. Juli einen Bogen und schwimmt ihre tägliche Runde jetzt wo anders. "Bevor ich nicht höre, dass im Lindensee ein großer Wels gefangen wurde, gehe ich nicht mehr hin."

