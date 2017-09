Sanierung des letzten Abschnitts begonnen

(HH) - Vor acht Jahren begann in Durmersheim die Neugestaltung der Hauptstraße. Verteilt über mehrere Abschnitte bewegt sich das Projekt seither, mit längeren Pausen dazwischen, langsam aber sicher auf seine Vollendung zu. Im April wurde der letzte Bauabschnitt zwischen der Malscher und der Oberen Bahnhofstraße in Angriff genommen, der wiederum in zwei Bereiche gegliedert ist. In der vergangenen Woche nun begannen die Arbeiten an der letzten Teilstrecke, die von der ehemaligen evangelischen Kirche an der Wilhelmstraße bis zur Raiffeisenbank reicht.

Inzwischen ist in diesem Abschnitt der Graben für die Erneuerung der Kanalisation ausgehoben. Die Maßnahme war vor Beginn den Anwohnern erläutert worden. Auf der Westseite der Hauptstraße werden zwischen Fahrbahn und Gehweg Parkplätze angelegt, wie es südlich und nördlich davon schon geschehen ist. Die Fußgängerampel bei der Malscher Straße ist abmontiert. Sie wird durch eine neue Ampel ersetzt, die rund 50 Meter nach Norden verschoben zwischen Berg- und Wilhelmstraße platziert wird. Die Standortänderung soll vor allem der Sicherheit von Kindern dienen, die auf dem Weg zur Friedrichschule die Hauptstraße überqueren müssen.

Die Bauarbeiten liegen bis jetzt im Zeitplan, wie auf Nachfrage von Ortsbaumeister Hans-Martin Braun zu erfahren war. Daher darf gehofft werden, dass die Fertigstellung wie geplant gelingen könnte. Sie soll im November erfolgen, dann wäre die Umgestaltung der Hauptstraße von der Bietigheimer Straße bis zum Bickesheimer Platz vollbracht.