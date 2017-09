Als die Rastatterinnen politisch wurden

Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Das Ende der Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg brachte Deutschland und auch Baden die erste republikanische Verfassung: Vor knapp 100 Jahren durften zum ersten Mal auch Frauen an die Wahlurne treten oder selbst für ein Mandat kandidieren - mit weitreichenden Folgen nicht zuletzt für die Frauen selbst. In der Sonderausstellung zum Rastatt der Weimarer Republik soll auch dieser spannende Aspekt eine wichtige Rolle spielen. Patricia Reister steckt mitten in der Forschungsarbeit über diese bislang noch wenig beleuchtete Epoche in der Stadtgeschichte. Als Volontärin am Rastatter Stadtmuseum kuratiert sie die Ausstellung, die im Frühjahr 2018 eröffnet werden soll. Die junge Historikerin wälzt zum Beispiel die Jahrgänge der örtlichen Presse aus den 1920er Jahren. Auch Adressbücher mit ihren Angaben etwa zur Zusammensetzung von Gemeinderat und Bürgerausschuss sind aufschlussreich. "Es gab damals eine regelrechte Politisierungswelle, was die Frauen betrifft", hat Reister festgestellt. Denn die Frau war 1919, als die verfassunggebende Versammlung für die neue Republik gewählt wurde, ein völlig unbekanntes Wesen - jedenfalls politisch. Würden die Frauen überhaupt zur Urne gehen? Und wenn ja, welchen Parteien würden sie dann wohl ihre Stimmen geben? In der Zeitung wurden die Männer dazu aufgerufen, mit ihren Ehefrauen und Töchtern auch mal über Politik zu sprechen, auch wenn ihnen das sehr merkwürdig vorkomme. Die Anzeige beweist: Politische Diskussionen am Abendbrottisch waren bisher nicht die Regel gewesen. "Fast jeden Tag gab es in Rastatt Wahlveranstaltungen speziell für Frauen, sie waren als Wählerinnen umworben wie später nie mehr", hat Reister herausgefunden, "welchen Parteien sie dann aber ihre Stimmen gegeben haben, ist nicht bekannt. Die Wahl war ja schon damals geheim." Bekannt ist aber, dass während der Weimarer Jahre zum ersten Mal Frauen im Rastatter Bürgerausschuss saßen. Das war ein dem Gemeinderat nachgeordnetes Gremium, das bei finanziellen Entscheidungen hinzuzuziehen war. 1924 waren elf Frauen vertreten, immerhin 16 Prozent der Mitglieder, hat Reister ausgerechnet. Nicht überliefert ist indes, welche politischen Forderungen diese Frauen vertraten. Mit einer Ausnahme: Sie plädierten für einen gemeinsamen Unterricht von Mädchen und Jungen an der Oberrealschule und zogen sich so den Unmut von Bürgermeister August Renner zu, dessen Namen die Realschule heute trägt. Auch auf den Feldern der Berufs- und der kulturellen Vereinsarbeit wurden Rastatterinnen aktiv. Die Weimarer Jahre war zudem die Zeit der ersten Sekretärinnen und Telefonistinnen. Auch in der Mode machten sich neue, freiere Formen bemerkbar: Ein schönes Porträt der Rastatter Professorentochter Claire Gack zeigt das deutlich. Als ausgebildete Opernsängerin, die allerdings nie eine Anstellung fand, aber gleichwohl das kulturelle Leben in ihrer Heimatstadt mitprägte, ist sie für Patricia Reister geradezu ein Paradebeispiel für die neuen Chancen, aber auch Grenzen für Frauen in der Zwischenkriegszeit. Claire Gacks Leben ist durch Fotos gut dokumentiert und soll in der Ausstellung ebenfalls erzählt werden.

