Weitere 60 Bahn-Mitarbeiter für Rastatt

Rastatt - Die Bahn rüstet auf in der Barockstadt, zumindest vorübergehend: 60 zusätzliche Mitarbeiter sollen ab der kommenden Woche Hilfestellung am Bahnhof leisten, Trittstufen bereits ab heute den Ausstieg von den Fernzügen auf die zu tief liegenden Bahnsteige erleichtern. Dies kündigten DB-Vertreter gestern Abend bei der Infoveranstaltung im Landratsamt an, am Tag 25 nach der Havarie in der Tunnelbaustelle, die am 12. August den Verkehr auf der Rheintalbahn gekappt hat. Unterdessen schreiten dort die Reparaturarbeiten weiter voran.

Es ist immer noch das höchste Ziel, am 7. Oktober den Verkehr wieder uneingeschränkt aufnehmen zu können. Die Bewehrungsarbeiten für die Betonplatte, die den Schadensbereich bei Niederbühl so stabilisieren soll, dass darüber wieder Schienen gelegt und befahren werden können, sind gestern abgeschlossen worden, so Philipp Langefeld, Leiter des Bahn-Großprojekts Karlsruhe - Basel. Heute soll die Betonage starten. Zugleich beginnen, nachdem die Gleise entfernt sind, heute die Erdarbeiten für die zweite Betonplatte an der Stelle, an der in zwei bis drei Monaten die zweite Tunnelvortriebsmaschine Sibylla Augusta die Rheintalbahn unterqueren soll. Am Sonntag hatte die Bahn diesen Schritt angekündigt (wir berichteten), man habe damit "eine Lehre aus den Ereignissen des 12. August" gezogen, so Langefeld gestern. Er betonte indes, dass dies eine rein vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme sei, von der man eigentlich nicht erwarte, dass man sie tatsächlich brauche.

Über die Ursache der Havarie der inzwischen einbetonierten Vortriebsmaschine "Wilhelmine" wurde weiterhin nichts gesagt; auch zu den Plänen, wie man "Wilhelmine" dereinst wieder herausholen will, gab es auf Nachfrage eines Bürgers noch keine Details.

Der Schwerpunkt des Abends lag auf dem Schienenersatz- und ÖPNV-Verkehr nach Schulbeginn am 11. September (Bericht: Blick ins Land), aber auch der Bahnhof selbst, wo Fernreisende wegen der Streckensperrung vom Zug in den Bus oder umgekehrt umsteigen müssen, stand in diesem Zusammenhang erneut im Fokus. Die 60 Mitarbeiter, die ab Montag im Zwei-Schicht-Betrieb unter anderem beim Einsteigen in die Züge oder beim Runter- und Hochtragen von Gepäck oder Kinderwagen an den Treppen behilflich sein sollen, solange der Ausnahmezustand anhält, hätten sich freiwillig gemeldet, so Peter Pöhlmann, bei der Bahn für Planung und Service-Steuerung zuständig. Es sollen weitere Toiletten bereitgestellt werden, zudem überlege man mit der Stadt, ob und wo man eine zusätzliche Aufenthaltsfläche für Umsteigende schaffen könne. Neben der Ausgabe von Mineralwasser soll es für Bahnkunden ab der kommenden Woche weitere "kleine Dinge" sozusagen als kleine Entschuldigung geben. Was genau, wurde nicht verraten. Wie OB Hans Jürgen Pütsch betonte, wäre "das schönste Geschenk für uns" ohnehin "ein neuer Bahnhof". Er hoffe, dass die Sicht auf die Notwendigkeit einer barrierefreien Rastatter Station angesichts der aktuellen Schwierigkeiten geschärft werde.

Gleichwohl kamen gestern Abend auch Dank und Anerkennung für Bemühungen und Engagement der Bahn-Mitarbeiter zum Ausdruck (DB-Bevollmächtigter Sven Hantel: "Das tut auch mal richtig gut"). Landrat Jürgen Bäuerle hatte eingangs betont, dass die Region in dieser "extrem schwierigen Situation" zusammenstehen sollte und konstruktive Zusammenarbeit gefragt sei.