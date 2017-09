"Meine neue Aufgabe macht mir riesigen Spaß"

Interview

BT: Frau Laukart, welche Schuhe tragen Sie heute?

Veronika Laukart: Ich trage die Schuhe, die ich auch schon am Sonntag der Bürgermeisterwahl getragen habe. Sie bringen also Glück - und ich fühle mich total wohl darin. Ich bin gut in Au am Rhein angekommen und wurde bisher überall sehr offen aufgenommen. Au war die richtige Entscheidung. Meine neue Aufgabe macht mir riesigen Spaß.

BT: Wie waren Ihre ersten 100 Tage im Amt?

Laukart: Wir haben in dieser Zeit sehr, sehr viel geschafft. Es fanden in dieser Zeit insgesamt drei Gemeinderatssitzungen statt, drei Sitzungen des Fördervereins Dorfjubiläum, eine Festausschusssitzung Dorfjubiläum und eine Klausursitzung des Gemeinderats. Es war also einiges los. Ich konnte bereits viele Eindrücke sammeln, konnte mich gut einarbeiten. Da ich bei vielen runden Geburtstagen und Goldenen Hochzeiten war, kenne ich inzwischen auch die Straßen im Dorf und weiß um einige Verwandtschaftsverhältnisse. Langsam komme ich rein.

BT: Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Team des Rathauses?

Laukart: Gut. Wir müssen uns natürlich noch ein bisschen aneinander gewöhnen. Mein Amtsvorgänger hatte eine etwas andere Arbeitsweise als ich. Ich bin vielleicht etwas zu schnell - da muss ich dran arbeiten und die Mitarbeiter müssen sich dran gewöhnen.

BT: Wie jüngst bekanntwurde, hat der erst im Januar eingestellte Rechnungsamtsleiter seinen Posten inzwischen wieder geräumt. Hat das für Unruhe gesorgt?

Laukart: Ein wenig. Aber ich sage mal so: Es ist vielleicht besser, wenn man gleich zu Beginn merkt, dass man nicht gemeinsam in die gleiche Richtung gehen kann, als wenn man die Zähne zusammenbeißen muss und dann doch merkt, es passt nicht. Jetzt sind wir wieder in ruhigeren Gewässern. Ab November bekommen wir im Rathaus dann auch noch Verstärkung.

BT: Stimmt. Die Stelle des Hauptamtsleiters ist in Au derzeit vakant.

Laukart: Genau. Wir werden aber eventuell etwas umstrukturieren. Ich habe in der Klausursitzung dem Gemeinderat ein neues Personalkonzept vorgestellt. Am 18. September soll darüber nichtöffentlich beschieden werden. Auf jeden Fall ist angedacht, nicht alles auf eine Person zu zentrieren, sondern zweigliedrig zu fahren.

BT: Drei reguläre Sitzungen und eine Klausurtagung. Die Damen und Herren des Auer Gemeinderats dürften Sie inzwischen ganz gut kennen, oder?

Laukart: Die Zusammenarbeit läuft sehr gut. Vor der ersten Sitzung war ich ja ziemlich aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Es ist was anderes, wenn man plötzlich die Verantwortung für das Ganze trägt. Gleich in der ersten Sitzung ist mir dann ja auch ein Fauxpas passiert, weil ich die Wortmeldungen der Reihenfolge nach aufgerufen habe und nicht nach Fraktionen. Aber wir werden uns einspielen. Was klasse ist: Der Auer Gemeinderat ist offen für Neues. Die Mitglieder sind wirklich neuen Ideen und Wegen nicht abgeneigt und wollen etwas bewegen: Die Klausursitzung fand zum Beispiel mitten in den Ferien statt. Der Gemeinderat war auch gleich dabei, als es darum ging, die gemeindeeigene Homepage umzugestalten, ein Coporate Design zu entwerfen und einen Slogan für Au zu installieren. Aus der Bevölkerung kamen dazu sehr, sehr viele Vorschläge. Wir werden sie am 18. September in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vorstellen.

BT: Sie haben einige größere Projekte von ihrem Amtsvorgänger übernommen. Wie weit sind diese bisher gediehen?

Laukart: Der Umbau des Fachwerkhauses in der Hauptstraße 3 (direkt neben dem Rathaus) nimmt Gestalt an. In der ersten Novemberwoche bleibt das Rathaus geschlossen und wir ziehen um nach nebenan ins Obergeschoss, so dass die Rathausräume saniert werden können. Mitte nächsten Jahres wird dann wieder alles beim Alten sein hoffentlich.

Ein weiteres Projekt, das ich quasi "übernommen" habe, ist die Sanierung der L78a, beziehungsweise die Gehwegverbreiterung dort. Da steht am 18. September der Baubeschluss auf der Tagesordnung. 2018/19 soll dann auch der Bereich der Straße, der hier am Rathaus langläuft, überplant werden. Im Jubiläumsjahr 2019 sollen dann keine Baumaßnahmen stattfinden. Gebaut werden könnte ab 2020.

BT: Bislang war noch offen, wie es mit der Kreuzung am SB-Markt Diehl weiter geht, die ja auch umgestaltet werden soll.

Laukart: Auch da haben wir inzwischen eine Vereinbarung getroffen. Die Gestaltung kann also im März kommenden Jahres in Angriff genommen werden. Geplant ist, dass das Ganze bis September 2018 abgeschlossen ist.

BT: Und wie sieht es mit den Projekten aus, die sie sich selbst vorgenommen haben. Ist da schon etwas gestartet?

Laukart: Ja. Wir haben unsere Bewerbung für den Wettbewerb "Quartier 2020" eingereicht - ich hatte da ganz tolle Unterstützung vom Seniorenbeirat. Mitte November müsste Antwort kommen, ob wir mit dabei sind oder nicht. Es ist geplant, dass wir mit dem Preisgeld im kommenden Jahr einen Prozess der Beteiligung anstoßen. Wir möchten Bürger-Zukunftswerkstätten anbieten, die sich mit drei unterschiedlichen Themen befassen sollen. Die Gelder würden wir dazu verwenden, diese Werkstätten moderieren und später auch auswerten zu lassen. Teilnehmen sollen nicht nur die "üblichen Verdächtigen": Die eine Hälfte soll aus Gemeinderat und Vereinen kommen, die andere Hälfte soll über das Einwohnermeldeamt mehr oder weniger zufällig ausgewählt und zur Beteiligung und Mitarbeit eingeladen werden. Wenn wir bei "Quartier 2020" nicht dabei wären, wollen wir die Bürger-Zukunftswerkstätten dennoch anbieten, aber in einem anderen Format.

Ein weiteres Projekt, das in der Klausursitzung vorgestellt wurde, ist die Umgestaltung des Schulhofs. Das Leben spielt sich heute viel mehr an der Schule ab als noch vor zehn, 20 Jahren. Da soll dann eine Projektgruppe gebildet werden aus Lehrern, Schülern, Eltern und Verwaltung, die von einem Planer begleitet wird. Auch die fünf Spielplätze im Ort sollen auf den Prüfstand kommen.

BT: Inwiefern?

Laukart: Ich bin die Spielplätze mit unserem Bauhofsleiter abgefahren. Alle fünf Spielplätze sind nicht unbedingt der Hit. Man sollte sich deshalb fragen, ob man alle fünf benötigt, oder ob man sie nicht vielleicht auf drei reduziert und dafür was richtig Tolles daraus macht. Was definitiv fehlt, ist, dass wir als Rheingemeinde keinen einzigen Spielplatz mit Wasser haben. Ein Spielplatzkonzept soll erarbeitet werden - da fließt dann auch die Umgestaltung des Schulhofs mit rein. Die Kinder sollen an diesem Prozess beteiligt werden.

BT: Wie steht es mit der älteren Bevölkerung?

Laukart: Das ist auch ein wichtiges Thema, mit dem ich mich bereits befasst habe. Im Moment haben wir ja nicht viel anzubieten, was dies betrifft. Hier ist angedacht in Richtung Altentagesstätte, Pflegedienst was zu machen. Vermutlich können wir diesbezüglich bereits in einer Gemeinderatssitzung im Oktober etwas öffentlich vorstellen.

BT: Stichwort Kleinkindbetreuung: Bei der Kandidatenvorstellung vor der Wahl hatten Sie angegeben, dieses Thema besonders in den Fokus nehmen zu wollen. In der Tat gibt es in Au am Rhein gerade bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen massiven Bedarf.

Laukart: Das stimmt. So wie es jetzt im Moment aussieht, fehlen uns im Krippenbereich zwei Gruppen, die brauchen wir auf jeden Fall. Im Hinblick auf das Neubaugebiet "Hahnheck", wo derzeit die ersten Häuser gebaut werden, wird sich die Lage noch verschärfen. Es fanden bereits Gespräche mit der Kirche statt, weil diese ja im Moment Trägerin der Einrichtung hier ist. In einer der nächsten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen sollen einige Vorschläge vorgestellt werden. Bis Ende des Jahres soll es dann öffentlich gemacht werden, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Aber zwei Gruppen müssen kommen. Es ist nur noch nicht klar, an welchem Standort.

BT: Kann man denn schon sagen, bis wann dies geschehen soll?

Laukart: Soweit ich weiß, haben wir bereits akuten Bedarf ab Januar/Februar. Wir werden zunächst versuchen, mit dem Kindergarten eine provisorische Lösung zu erarbeiten, so dass wir etwas mehr Zeit haben, um bis zum kommenden Kindergartenjahr - also bis September 2018 - eine dauerhafte Lösung zu schaffen. Wir bemühen uns um eine schnelle Umsetzung. Dies hängt aber natürlich auch davon ab, für welche Planungsvariante sich der Gemeinderat letztlich entscheidet. Ein Neubau dauert natürlich länger als ein Um- oder Anbau.

BT: Frau Laukart, der 11.11. ist nicht mehr fern, freuen Sie sich auf Ihre erste Fasnachtskampagne in Au am Rhein?

Laukart: Total. Wobei wir bei der Rathausstürmung am Schmutzigen Donnerstag mal gucken müssen, wie wir es machen. Wegen des Umbaus sind wir ja dann nebenan.

BT: Steigen Sie in die Bütt?

Laukart: Es ist etwas geplant bei der Seniorenfasnacht. Diese hatte in den vergangenen Jahren nicht mehr so großen Zuspruch. Die Idee ist nun, die Gemeinden des Verwaltungsverbands Durmersheim mit ins Boot zu holen und Busse zu organisieren. Und wir, die Bürgermeister, würden dann etwas auf die Bühne bringen.

BT: Was machen Ihre Umzugspläne?

Laukart: Wir sind noch immer auf der Suche. Wir hatten eigentlich nicht unbedingt vor zu bauen, aber bei der derzeitigen Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt wird es wohl doch eher darauf hinaus laufen. Wir werden auf jeden Fall nach Au ziehen. Ich will ja nicht nach jedem Fest abgeholt werden müssen.

BT: Wie sieht ihre persönliche 100-Tage-Bilanz aus?

Laukart: Total klasse. Ich bin der Bevölkerung immer noch sehr dankbar, dass sie so viel Vertrauen in mich gesetzt hat.