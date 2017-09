"Ein Meilenstein auf dem Weg zum 7. Oktober"

(dm) - Betonlaster steht an Betonlaster in der Niederbühler Ringstraße, unentwegt laufen Motoren und Pumpen: Die Betonierung der Platte, die den Boden im Schadensbereich der Rheintalbahn über dem Rastatter Tunnel so stabilisieren soll, dass wieder Gleise verlegt und befahren werden können, laufen unter Hochdruck. Um 6.30 Uhr gestern Morgen hat die Betonage begonnen; wenn es gut läuft, so sagte Bahn-Projektabschnittsleiter Frank Roser am Mittag, könnte man am Abend bereits fertig sein - spätestens aber heute Mittag. "Ein Meilenstein auf dem Weg zum 7. Oktober" - der Tag, an dem dort wieder Züge rollen sollen -, nennt Roser die Betonplatte. Ein Meilenstein, der 100 Meter lang, zehn bis elf Meter breit und einen Meter dick ist, aus rund 1100 Kubikmeter Beton und 200 Tonnen Stahl besteht und demnach wohl mehr als 400000 Euro kostet.

Nördlich davon läuft bereits der Erdaushub für die zweite Betonplatte, den doppelten Boden, den man sicherheitshalber für die zweite Tunnelvortriebsmaschine "Sibylla Augusta" und deren Unterquerung der Rheintalbahn errichtet. All das hat natürlich wieder Auswirkungen auf den Stadtteil. Man versuche, im Zuge der Arbeiten die belasteten Niederbühler so weit wie möglich zu schonen, sagt Roser, wisse aber, dass das nicht ganz gelinge. Die 130 Lkws, die den Beton für die Platte ankarren, "müssen durch den Ort fahren", wie es hieß - was erneut für einigen Unmut sorgte im Stadtteil -, der Erdaushub aber werde über die Seite der Sporthalle abtransportiert.

Über allem steht das Ziel, den 7. Oktober zu halten, "um null Uhr eins" soll an diesem Tag der erste Zug auf der seit 12. August gesperrten Strecke wieder fahren. Zunächst muss der Beton aushärten, drei bis vier Wochen dauert es, bis er seine Nennfestigkeit erreicht hat, so lange müsse man aber gar nicht warten, um darauf weiterzuarbeiten, also Schotterbett und Schienen zu verlegen. Parallel werden Beton-Probewürfel zur Qualitätssicherung und Ermittlung der Druckfestigkeit erstellt. Über die Ursachen der Havarie werden weiter keine Angaben gemacht. Bis dazu Details verlauten, könne es noch zwei bis drei Monate dauern, war gestern zu hören. Auch an der Bergung der in der Oströhre einbetonierten Vortriebsmaschine "Wilhelmine" wird noch getüftelt. Vier, fünf Varianten seien im Gespräch.

Unterdessen hat sich "Sibylla August" in der Weströhre wieder auf den Weg gemacht, ist derzeit 800 Meter von ihrem Ziel entfernt und rund 600 Meter vor der Rheintalbahn, wie Roser erläutert. Auf dem Weg zur L77 zwischen Kernstadt und Niederbühl wird sie vor der Landesstraße warten, bis die Rheintalbahn wieder befahrbar ist. Erst dann, also nach dem 7. Oktober, soll sie sich unter der Straße hindurchbohren. Diese muss dafür nämlich wieder gesperrt werden, und solange die Bahnstrecke gekappt ist, will man die Straße offen halten.

Am Rastatter Bahnhof sind unterdessen zwar die angekündigten Trittstufen eingetroffen, die den zu großen Höhenunterschied zwischen den Türen der Fernzüge und dem Bahnsteig ausgleichen sollen. Allerdings konnten sie zunächst noch nicht eingesetzt werden, weil die Genehmigung des Eisenbahnbundesamts noch ausstehe, wie es am Nachmittag hieß. Provisorisch nutzte man derweil ein Exemplar eines mobilen Trittbretts.

Das Potenzial im Blick, das entstehe, weil derzeit Tausende Reisende täglich mit Rastatt in Kontakt kommen, hat derweil SPD-Gemeinderatsfraktionschef Joachim Fischer veranlasst, im Rathaus nachzufragen, ob man dieses nicht noch besser nutzen könne. Seine Frage: Könnte man zumindest zeitweise einen Messe-Info-Stand des Stadtmarketings aufstellen, möglicherweise unter Beteiligung der Museen, Staatlichen Schlösser und Gärten, des Gewerbevereins RA³, Gastronomen oder Vereine, um potenzielle Besucher zu erreichen? Tatsächlich hat die Verwaltung bereits überlegt, die Reisenden im direkten Dialog auf die attraktiven Seiten und Angebote der Stadt anzusprechen, heißt es hierzu aus dem Rathaus, wollte aufgrund der anfänglich chaotischen Situation aber noch warten. Nachdem sich diese jetzt eingependelt habe, wolle man tatsächlich mit Barockdamen und Co. für Rastatt werben. Außerdem seien Veröffentlichungen für Reisende/Touristen über Rastatt auch in Publikationen der Deutschen Bahn geplant.