Bildungszentrum als Stärke "im Herzen des Rieds" Von Daniel Melcher Rastatt - Verkehr und Naturraum waren bei der Entstehung des Dorfentwicklungskonzepts vielgenannte Themen im Riedstadtteil Ottersdorf. Es ist ein Spannungsverhältnis, wonach man sich zwar sehr vom Durchgangsverkehr belastet und eingeschränkt sieht, zugleich aber eine Art Ausgleich in den angrenzenden ruhigen Wohngebieten, Naherholungsräumen und dem den Ort umgebenden Landschaftsschutzgebiet findet. Dies wiederum wird als Stärke betrachtet, die man auch in Zukunft im Blick haben will. Zunächst steht ganz oben auf der Wunschliste aber ein neuer Einzelhandelsstandort sowie die Erweiterung des Gewerbegebiets mit Flächen für Wohnbau am östlichen Ortseingang. In der Stärken-Schwäche-Analyse Ottersdorfs war der Wegfall des örtlichen Einzelhandels mit kleinteiligen, inhabergeführten Geschäften in der Ortsmitte als Risiko für die weitere Entwicklung benannt worden, die Potenzialflächen am Ortsrand hingegen als Chance. In dieser Angelegenheit wird es bereits konkret: Das Planungsbüro Gerhardt ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplans beauftragt worden. Im Bereich Zukunftsmusik einzuordnen ist derweil das städtebauliche Konzept, das für die heutigen Sportflächen im Osten des Orts Wohnraum vorsieht. Dies nämlich wäre nicht nur von entsprechender Nachfrage abhängig, sondern auch davon, dass eine Alternativlösung für die Sportler gefunden werden müsste. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang, so heißt es zumindest im Konzept, eine Zusammenlegung der Sportvereine von Ottersdorf und Plittersdorf (und wenn gewünscht auch von Wintersdorf) zu einem gemeinsamen SV Ried. Zumindest der Bolzplatz, das steht bereits fest, soll verlegt werden, um für den Supermarkt Platz zu machen - und zwar zur Schulsportanlage am Bildungszentrum. Dieses, eine Anlaufstelle für viele Ottersdorfer, wird als Stärke des Orts gesehen und wird weiter ausgebaut, um es der hohen Nachfrage anzupassen, heißt es im Konzept. Nach der Erweiterung um ein Kindergartengebäude im Westen soll nun eine neue Schulsportanlage gebaut werden - auch hierfür ist die Planung weit fortgeschritten und wartet auf ihre Umsetzung. Im städtischen Haushalt wurden dafür bereits 350000 Euro für 2017 eingestellt. Eine Aufstockung des vorhandenen Schulgebäudes, das im Übrigen barrierefrei werden soll, schaffe nicht nur neue Räume, sondern ermögliche eine bessere Nutzung des Mehrzweckraums im Erdgeschoss. Zudem ist an der Schule ein großzügiger Foyer-Neubau geplant, der den unabhängigen Zugang zu den WC-Anlagen ermöglicht, so dass diese bei Dorffesten mitgenutzt werden können. Schließlich soll mit dem Ausbau auch der Zusammenhalt unter den Ottersdorfern gestärkt werden, der sich stark im Vereinsleben widerspiegelt. Die vielseitig genutzte Schulsporthalle soll ebenfalls saniert werden - möglicherweise mit dem 100000-Euro-Budget, das jedem Dorf zur Verfügung gestellt wurde. Verbunden ist der weitere Ausbau des Bildungszentrums auch mit dem örtlichen Bauhof, der sehr beengt an der Rückseite der Sporthalle liegt und dringend mehr Platz braucht, wie es heißt. Hier böte sich das benachbarte Grundstück an. Generell ist es ein Wunsch der Ottersdorfer, ihre Ortsmitte, die unter anderem mit dem Riedmuseums-Ensemble bereits attraktive Anziehungspunkte bietet, im Bereich der Wilhelmstraße zwischen Rathaus und Gemeindehaus langfristig weiter aufzuwerten. Ideen hierfür wurden bei der Erarbeitung des Dorfentwicklungskonzepts einige gesammelt. Aufgelistete Beispiele: Eine Neugestaltung des Platzes hinter dem Rathaus (wenn der neue Standort für die Feuerwehr gefunden ist) sowie des Platzes rund um die Kirche St. Ägidius, die Öffnung des hinter hohen Mauern versteckten Pfarrgartens, der eine Grünfläche darstellt, die direkt ans hauptsächlich von Vereinen genutzte Gemeindehaus angrenzt. Gleichzeitig sei gar nach Absprache mit der Kirche ein Um- oder Neubau des Gemeindehauses möglich. All diese Maßnahmen wären letztlich mit einer Neugestaltung der Wilhelmstraße verbunden, die wie die Friedrichstraße vom Durchgangsverkehr belastet ist. Eine Verschmälerung der Fahrbahn könnte diesen zumindest verlangsamen. Wünschenswert im gesamten Ort seien punktuelle Baulückenschließungen. Hier gebe es Möglichkeiten zur Nachverdichtung.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Attraktivität der Ortskerne steigern Rastatt (dm) - Besonderheit des zweitgrößten Stadtteils Rastatts ist seine Zweiteilung: Niederbühl und Förch. Dennoch gibt es im Dorfentwicklungskonzept ein gemeinsames Ziel: Durch eine Milderung des Durchgangsverkehrs die Attraktivität der Dorfkerne zu steigern (Grafik: pr). » Weitersagen (dm) - Besonderheit des zweitgrößten Stadtteils Rastatts ist seine Zweiteilung: Niederbühl und Förch. Dennoch gibt es im Dorfentwicklungskonzept ein gemeinsames Ziel: Durch eine Milderung des Durchgangsverkehrs die Attraktivität der Dorfkerne zu steigern (Grafik: pr). » - Mehr Baden-Baden

Gute Aussicht für Kosmetikerinnen Baden-Baden (red) - Kosmetikerinnen (Foto: dpa) haben heute weitaus mehr zu tun als Gesichtsbehandlungen und Make-up. Durch Wellness- und Spa-Angebote ist ein weitreichendes Wissen nötig geworden. Bei einer guten Ausbildung sind die Berufsaussichten durchaus positiv. » Weitersagen (red) - Kosmetikerinnen (Foto: dpa) haben heute weitaus mehr zu tun als Gesichtsbehandlungen und Make-up. Durch Wellness- und Spa-Angebote ist ein weitreichendes Wissen nötig geworden. Bei einer guten Ausbildung sind die Berufsaussichten durchaus positiv. » - Mehr