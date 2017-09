Das Sekretariat fehlt manchmal schon

Au am Rhein - Wird jemand zum Ortsoberhaupt gewählt, dann kommt hundert Tage nach dem Amtsantritt die Presse und will wissen, wie man sich eingewöhnt hat, wie es denn so läuft im neuen Leben. In unserer gestrigen Ausgabe hat darüber Veronika Laukart Auskunft gegeben, die seit dem 1. Juni Bürgermeisterin in Au am Rhein ist. Die Arbeit im Rathaus war für sie allerdings nichts Neues, sie war Hauptamtsleiterin und hat das Verwaltungsmetier von der Pike auf gelernt. Krasser mutet die Umstellung an, die ihr Vorgänger zu bewerkstelligen hatte. Wie geht es eigentlich Hartwig Rihm hundert Tage nach Anbruch des Ruhestands?

Schließlich war er 32 Jahre lang Bürgermeister mit Leib und Seele, immer im Dienst. Von einem Tag auf den anderen Tag Pensionär sein statt Hansdampf, das stellt man sich schwer vor. Bei Rihm ist davon nichts zu spüren. Im Gespräch, das er mit unserer Zeitung am Telefon führte, wirkt er aufgeräumt, guter Stimmung und gut beschäftigt. Gerade sei er in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der KABS bei einer Sitzung in Speyer gewesen, die kommunale Arbeitsgemeinschaft für die Schnakenbekämpfung beschäftige sich verstärkt mit der aus Asien eingeschleppten Tigermücke und der Frage, wie ihr Einhalt geboten werden könne.

Die Aufgabenstellungen dort machten immer noch Spaß. "Ich bin gerne dabei", sind bei dem mittlerweile 68-Jährigen, aus dem längst ein Stechmückenexperte geworden ist, keine Müdigkeitserscheinungen erkennbar. Nebenbei erwähnt er, dass er weiterhin Mitglied des Kreistags und der Regionalverbandsversammlung ist. In Au arbeitet er im Förderverein für das Dorfjubiläum weiter an den Vorbereitungen für das Festjahr 2019 mit.

Den Ruhestandsrhythmus habe er noch nicht ganz gefunden, trotzdem sei der Übergang privat gut gelungen, gibt Rihm zu verstehen: "Bin in kein Loch gefallen. Ich war ja vorbereitet." Er habe gewusst, "dass es auch ein Leben außerhalb des Berufs gibt". Aus- und Erfüllung bietet dem Altbürgermeister vor allem die Familie, zu der drei Enkelkinder gehören.

Seine Ehefrau Elfriede, gesteht er auf Nachfrage ein, habe sich "schon umgewöhnen" und ihm "Mitspracherecht" in Haushaltsdingen einräumen müssen. In der Küche werde es manchmal eng, plaudert der Hobbykoch aus dem Nähkästchen und betont aus gegebenem Anlass, dass er "Marmeladenfan" sei. Er habe diesen Sommer schon 70 Gläser eingekocht, fast alles Früchte aus dem eigenen Garten. Außerdem wächst hinterm Haus viel Gemüse, das nach und nach geerntet und verwertet sein will. Später im Jahr müssen Obstbäume geschnitten werden.

Den Tag beginnen der Marmeladenliebhaber und seine Gattin mit "schön frühstücken", wobei für ihn "gemütlich Zeitung lesen" wichtig ist, wie immer schon zuerst den Lokalteil, dann der Sport. Apropos Sport: Diesen Sommer habe er in Bühlertal mal wieder ein Fußballspiel mit der Bürgermeistermannschaft bestritten, obwohl ihn kleinere Malaisen plagen. "Walken" gehe aber immer noch gut, vor kurzem sei er bei einer Paddeltour dabei gewesen, manchmal setze er sich aufs Fahrrad und drehe eine Runde durch die freie Natur, die vor der Haustür liegt.

Eines aus den Tagen als Rathauschef vermisst er aber doch. "Mein Sekretariat fehlt mir manchmal", so habe er schon mal einen Termin "fast verschludert". Das Ausscheiden aus der örtlichen Kommunalpolitik hingegen scheint keine Entzugserscheinungen verursacht zu haben. Neulich habe er einmal gar nicht mitbekommen, dass eine Gemeinderatssitzung stattgefunden habe.