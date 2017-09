Schwerelos in eine neue Welt

Rastatt - Die Zeit scheint still zu stehen, aber in meinem Kopf rasen die Gedanken. Meine Lunge brennt, so langsam geht mir die Luft aus. Doch ich muss unter Wasser bleiben. Ich werde nervös, schaue hin und her und versuche, mich abzulenken. Eine halbe Minute soll ich mit nur einem Atemzug unter Wasser aushalten. 30 Sekunden - das ist doch wirklich nicht lange. Aber nun kommt es mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Ich kann nicht mehr! Gerade als ich die Übung abbrechen will, schlägt Tauchtrainerin Elke Kaiser vom Tauchclub "Koralle" Muggensturm unter Wasser mit einem Schnorchel ans Schwimmbadgeländer. Das ist das Zeichen zum Auftauchen. Nichts wie an die Oberfläche. Oben angekommen japse ich erst einmal nach Luft.

Es ist eine von vielen Übungen, die ich dieses Frühjahr im Rastatter "Alohra" absolviere, um meinem Ziel ein Stück näherzukommen: Ich will den Tauchschein machen.

Diesen Wunsch hege ich schon eine ganze Weile. Mit jedem Urlaub, in dem man im Meer schnorcheln konnte, ist er gewachsen. Und dann, im April 2016, scheint die Umsetzung auf einmal zum Greifen nahe. Bei einer Geschichte über das Tauchen für Menschen mit Behinderung, das der Verein anbietet, lerne ich einige Mitglieder des Clubs kennen - und die Frage kommt auf, ob ich nicht auch Lust hätte zu tauchen. "Eigentlich schon", lautet meine Antwort. So starte ich Anfang des Jahres mit 13 anderen Teilnehmern in dem Muggensturmer Verein meine Tauchausbildung.

Ganz am Anfang, bevor auch nur eine Zehenspitze das Wasser berührt, steht allerdings die Theorie. Ein ganzes Buch, das die Ausbilder in zahlreichen Powerpoint-Präsentationen aufbereitet haben, müssen wir Tauchschüler durchackern. Und so steht an einigen Samstagen Pauken auf dem Programm. Wir lernen unter anderem die Ausrüstung eines Tauchers kennen, mit welchen Zeichen man sich unter Wasser verständigen kann, aber auch physikalische und medizinische Grundlagen. Denn macht man beim Tauchen Fehler, so kann das ziemlich gefährlich enden - zum Beispiel mit einem Lungenriss.

All das Lernen gipfelt am Ende der Theorieeinheiten in einem Multiple-Choice-Test, bei dem wir beweisen müssen, dass wir die Grundlagen des Tauchens verstanden haben. Eine Stunde lang haben wir Zeit zu überlegen, Tauchgänge zu berechnen und so Frage für Frage zu beantworten. Als schließlich zahlreiche Kreuzchen später Ausbilderin Elke (Taucher sind alle "per du") verkündet "Bestanden", fällt dann doch ein kleiner Stein vom Herzen. Die erste Hürde ist genommen.

Nach den ersten Theorieeinheiten startet parallel der praktische Teil. Den absolvieren wir alle zwei Wochen Schritt für Schritt im Rastatter Hallenbad. Eine lange Liste mit Übungen müssen wir dabei abhaken. 20 Minuten am Stück schnorcheln ist da noch eine der einfachen Aufgaben, sozusagen zum Warmwerden. Es folgen 25 Meter Streckentauchen sowie die besagten 30 Sekunden Zeittauchen.

Danach steht zum ersten Mal Tauchen mit dem Drucklufttauchgerät auf dem Plan. All das Material - vom Neoprenanzug bis zum Atemregler - bekommen wir vom Verein ausgeliehen. Es ist ungewohnt, die schwere Flasche auf dem Rücken zu haben. Langsam steige ich die Treppe ins Schwimmbecken hinunter. In einem kurzen Briefing hat Elke, die Vorsitzende des Muggensturmer Tauchclubs ist, zuvor erklärt, welche Übungen wir an diesem Tag absolvieren werden. Dann tauchen wir ab. Es ist anfangs ziemlich ungewohnt, unter Wasser einfach weiterzuatmen. Aber es macht wirklich Spaß.

Zuerst üben wir, uns im Wasser zu bewegen. Der Idealzustand ist ein Schweben im Wasser. Also probieren wir das sogenannte Tarieren aus: In unsere Jackets - das sind Westen, die wir anhaben - können wir Luft füllen oder ablassen. Ist zu viel Luft darin, steigt man nach oben, bei zu wenig Luft sinkt man ab. Das richtige Maß zu finden, ist am Anfang gar nicht so einfach. Üben ist angesagt.

Doch mit dem Tarieren allein ist es nicht getan. Taucher müssen noch andere Dinge beherrschen, um auf alle Situationen unter Wasser vorbereitet zu sein. Zu unseren Aufgaben im Schwimmbad gehört es deshalb, beispielsweise die Maske abzunehmen, wieder aufzusetzen und das Wasser auszublasen; eine Weile ohne Maske zu tauchen oder seinem "Buddy" - so nennt man den Partner, mit dem man taucht - zu signalisieren, dass man keine Luft mehr hat und dann mit einem Atemregler abwechselnd zu atmen und dabei auch weiterzuschwimmen. Und natürlich fragt Tauchtrainerin Elke immer wieder die Unterwasserzeichen ab, bis wir sie in- und auswendig können.

Probelauf im Kuppelsteinbad

"Das nächste Mal gehen wir an den See", kündigt sie an, als wir alle Aufgaben abgehakt haben. Denn auch Tauchgänge im sogenannten Freiwasser gehören zur Ausbildung. Mittlerweile ist es Mai. Vor dem Tauchen im Plittersdorfer Deglersee steht allerdings noch mal eine Anprobe im Muggensturmer Vereinsheim an. Denn bisher hatte ich im Schwimmbad lediglich einen kurzen Neoprenanzug an, das geht im See nun nicht mehr, der ist dafür noch viel zu kalt.

Elke drückt mir einen ganzen Stapel Klamotten in die Hand. Neben einem langen Neoprenanzug und einer Eisweste, die man noch darüber anzieht, sind es Füßlinge, Handschuhe und eine Haube. Außerdem noch mehr Blei als im "Alohra", denn das zusätzliche Neopren sorgt im Wasser für Auftrieb.

Ich quetsche mich in den Neoprenanzug, ziehe und ziehe, aber er bewegt sich - wenn überhaupt - nur Millimeter. Als ich ihn Minuten später endlich anhabe, bin ich schweißgebadet. Auch die Eisweste probiere ich direkt an - und kann mich danach kaum mehr bewegen. "Passt", sage ich mit einem gequälten Lächeln, als Elke begutachtet, ob alles sitzt. Ich fühle mich wie befreit, als ich die engen Anzüge endlich wieder ausziehen kann.

Wir packen all das Equipment in eine Kiste und fahren nach Ottenau ins Kuppelsteinbad, wo sozusagen ein Probelauf für den See stattfindet. Dort angekommen geht es wieder hinein in die Anzüge, auch das Jacket ist an diesem Tag besonders schwer, da es acht Kilo Blei enthält. Dazu kommt die Druckluftflasche auf meinem Rücken. Ich setze mich an den Beckenrand, um meine Taucherbrille aufzuziehen, doch meine Arme kann ich kaum noch heben. Ich fühle mich schrecklich und überhaupt nicht frei und schwerelos. Auch im Wasser wird es nicht besser: Das Tarieren klappt nicht mehr, ständig treibe ich an die Wasseroberfläche. Mit gemischten Gefühlen beende ich den Tauchgang und schaue dem nächsten Tag mit Skepsis entgegen.

Die ist jedoch augenblicklich verflogen, als ich dann hüfthoch im Wasser des Plittersdorfer Sees stehe. Neben Elke ist auch Tauchtrainer Rudi Gastl mit einem weiteren Tauchschüler dabei. Zu viert wird es für uns gleich unter Wasser gehen. Ich bin aufgeregt und etwas nervös. Was wird uns unten im See erwarten? Wir tauchen ab, am Grund entlang. Die Sicht beträgt rund acht Meter. Der Boden ist dicht mit Pflanzen bewachsen, immer wieder kommen uns kleine Fischschwärme entgegen.

Doch nicht nur Pflanzen und Tiere gibt es zu sehen. Mitglieder des Muggensturmer Tauchvereins haben kleine und große Attraktionen für die Taucher versenkt - unter anderem diverse Statuen, einen Tannenbaum, bei dem man sogar Beleuchtung anknipsen kann und auch an einer Telefonzelle kommen wir vorbei. Die steht auf etwa 16 Metern Tiefe, verrät ein Blick auf den Tauchcomputer, den ich am Handgelenk trage. Lange können wir nicht "telefonieren", denn dort unten hat das Wasser nur neun Grad. Mir kommt es so vor, als würde augenblicklich mein Kopf einfrieren und auch in den Neoprenanzug, der nicht komplett dicht ist, dringt das kalte Wasser.

Wir steigen weiter hinauf und absolvieren Übungen, die uns für unsere Tauchausbildung noch fehlen. Tarieren in unterschiedlichen Höhen gehört unter anderem dazu, einen Taucher unter Wasser bergen und kontrolliert mit ihm an die Wasseroberfläche aufsteigen, aber auch, sich unter Wasser zu orientieren und den Weg zurück zum Ausstieg zu finden.

Zwischen 40 und 60 Minuten dauern unsere Tauchgänge und sind gefühlsmäßig viel zu schnell vorbei. In den Pausen an Land füllen wir unser Logbuch aus und notieren Tauchtiefe, den Ort und sonstige Besonderheiten. So vergehen die fünf Tauchgänge, die wir an zwei Tagen absolvieren, wie im Flug. Nach dem letzten Tauchgang streckt mir Elke die Hand entgegen, um mir zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch", sagt sie und lacht. Nun bin ich offiziell Taucher. Und ziemlich glücklich.

Sicht bis auf den Meeresgrund

Natürlich will ich jetzt so schnell wie möglich meinen Traum erfüllen, und im Meer tauchen. Die Gelegenheit bietet sich schon wenige Wochen später im Urlaub an der südfranzösischen Küste. In der Stadt Cassis buche ich einen Tauchgang. Ich bin noch aufgeregter als beim Tauchen im See. Mit dem Boot geht es zum Tauchspot. Dort angekommen springen wir vom Boot ins Wasser, das so klar und blau ist, wie ich es noch nie gesehen habe. Bis auf den Grund kann man sehen, das sind bestimmt 20 Meter. Der Tauchgang startet und ich genieße jede Sekunde. Immer wieder ziehen Fische an mir vorbei, auch die Pflanzenwelt ist faszinierend. Ich muss die ganze Zeit grinsen, so glücklich fühle ich mich. Das geht allerdings nicht allen aus unserer Tauchgruppe so. Eine Französin hat zum einen Probleme mit dem Druckausgleich, zum anderen fällt ihr das Tarieren schwer. Ihrem Freund geht gegen Ende des Tauchgangs sogar die Luft aus. Tauchguide Charlyne hat alle Hände voll zu tun, um den beiden zu helfen. In diesem Moment wird mir klar, dass eine gute Tauchausbildung wirklich Gold wert ist. Nicht nur, um seine Gesundheit nicht zu gefährden, sondern auch, um die Welt unter Wasser ungetrübt genießen zu können. Denn die Zeit dort unten geht gefühlt sowieso viel zu schnell vorbei. Ein kleiner Trost, als wir nach 45 Minuten wieder auftauchen müssen: Ich werde in die Unterwasserwelt zurückkehren. Denn meine "Tauchkarriere" hat gerade erst begonnen.

Der nächste Tauchkurs des Muggensturmer Vereins "Koralle" findet im Januar statt. Informationen dazu finden sich auf der Internetseite des Clubs (tauchclub-koralle.de). Anfragen kann man per E-Mail stellen: Ausbildung@ Tauchclub-Koralle.de.