Spielhallen-Räuber muss ins Gefängnis

Das Gericht sah es am Ende des zweiten Verhandlungstags als erwiesen an, dass die beiden heroinabhängigen Männer einen Überfall auf ein Rastatter Spielkasino geplant und am Folgetag, dem 3. Februar dieses Jahres, auch ausgeführt haben (wir berichteten). Dabei soll der Komplize Schmiere gestanden haben, während der andere Mann, mit einer Wollmütze maskiert, von einer Angestellten der Spielhalle rund 1400 Euro in Scheinen und Münzen erzwang. Er habe mit der Plastikattrappe eines Messers hantiert. Die Münzen habe sich der Haupttäter in die Jackentasche gesteckt, das Scheingeld habe er dem Komplizen übergeben, dann hätten sich beide in unterschiedlicher Richtung davongemacht, um die Beute später zu teilen.

Monate danach hatte der Haupttäter allerdings behauptet, er habe die Tat doch alleine ausgeführt, den Mittäter nur erfunden, um den Verbleib des Gelds zu erklären, das er in Wahrheit unter einer Murgbrücke versteckt haben will. Dort wurden die Scheine nach der langen Zeit nicht mehr gefunden, allerdings auch nicht unmittelbar nach der Tat, als die Spurensicherung die dort ebenfalls versteckte Maskierung des Mannes fand. Das Geld entdeckte man auch nicht beim ansonsten fast mittellosen Mitangeklagten, dafür ein neues Paar teure Sportschuhe.

Objektive Beweise für die Beihilfe des Komplizen lägen zwar nicht vor, gab Vorsitzender Richter Wolfgang Fischer dessen Verteidiger recht, der für seinen Mandanten auf Freispruch plädiert hatte. Der andere Angeklagte habe ihn der Polizei in seinem detailreichen Geständnis aber eindeutig beschrieben, und zwar was seine Lebensumstände wie auch sein Erscheinungsbild angeht: "So etwas denkt man sich nicht einfach mal aus." Sogar auf einem Foto habe er den Verdächtigten sofort identifiziert.

Der Angeklagte hatte zuvor ausgesagt, er habe seiner Mutter eine Hausdurchsuchung ersparen wollen. In deren Wohnung hatte die Polizei die Geldscheine vermutet, weil der Mann auch die Münzen dort deponiert hatte. Deswegen habe er den Komplizen erfunden.

Bei beiden Männern ging das Gericht von minderschweren Fällen aus. Der Haupttäter habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden, die zwar enthemmend wirken könnten, aber nicht zu einer erheblich eingeschränkten Schuldfähigkeit führen. Das Messer sei nur eine Scheinwaffe gewesen. Der Dilettantismus bei der Tatausführung, den der Verteidiger des Hauptangeklagten als Nachweis seiner medikamentösen Beeinflussung ins Feld führte, könne auch als kriminelle Energie interpretiert werden. Tatsächlich hatte der Mann eine Dreiviertelstunde vor dem Überfall dasselbe schon bei der zweiten Spielhalle im Hilberthof versucht, war aber als namentlich bekannter Gast erkannt worden. Das Personal hatte dann der Polizei auch den entscheidenden Hinweis gegeben.

Staatsanwältin Katharina Eckardt hatte für den Haupttäter eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten, für den Komplizen von zwei Jahren und acht Monaten gefordert.