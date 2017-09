Vor dem Bahnhof geht es eng zu

Mitarbeiter des städtischen Fachbereichs Sicherheit und Ordnung sind laut Mitteilung der Pressestelle täglich vor Ort, um die Situation zu kontrollieren, Verstöße zu ahnden und gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle nachzujustieren. Nachdem für die Verlegung des Taxistands reguläre Parkplätze geopfert wurden, sollen in Kürze wieder acht Plätze für Pendler freigegeben werden, weil sie nicht in vollem Umfang benötigt würden.

Ein großes Problem stellt nach Beobachtungen der städtischen Mitarbeiter der Abhol- und Bringverkehr dar. Trotz der engen räumlichen Situation schlängelten sich etliche Autofahrer durch, um direkt vor dem Eingang zu parken. Das sei gefährlich, könne ein Verwarnungsgeld oder gar Abschleppen nach sich ziehen.

Auto an Auto: So sieht es derweil auch in der Niederwaldstraße aus. Wer einen freien Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs sucht, sollte in keinem Fall deren vorderen Bereich aufsuchen, so die städtische Pressestelle: Dieser ist ab Montag Standort für die Busse des Schienenersatzverkehrs.

Also wo parken? Freie Plätze gibt es in der Regel auf den 33 Stellplätzen in der Rauentaler Straße zwischen Alter Bahnhofstraße und Bahnübergang oder den 29 Stellplätzen in der Bahnhofsanlage am Stadtfriedhof, empfiehlt der Fachbereich Sicherheit und Ordnung.

Bei der Stadt ist man sich der Verknappung bewusst - und bittet um Verständnis: Die derzeitig angespannte Situation erfordere von allen Verkehrsteilnehmern Geduld und Flexibilität und mache kleinere Umwege erforderlich, heißt es. Auch hier blickt man auf den 7. Oktober, wenn nach Aussage der Bahn der Schienenverkehr wieder läuft: Dann könne man hoffentlich zur Normalität zurückkehren.

In Niederbühl, wo im Zuge der Arbeiten an der Bahnbaustelle wieder verstärkt Lkws durch den Ortsteil fahren (wir berichteten gestern), hat die Stadt zum Schuljahresbeginn ein Durchfahrverbot für Laster in der Laurentiusstraße verhängt. Dort befinden sich Grundschule, Salomo-Schule und Kita. Die Einhaltung des Verbots werde kontrolliert. Zuletzt fuhren Betonlaster auch wieder durch Straßen, die dafür nicht vorgesehen sind. Etliche Anwohner hatten sich bei Ortsvorsteher Klaus Föry beschwert.