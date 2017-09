Fußballspieler mit Handicap beweisen Ehrgeiz

Kuppenheim - Nachdem der SV 08 Kuppenheim sein Turnier um den Sommercup mit Vereinen aus den Amateurligen eingestellt hat, bestimmen die regulären Spiele der beiden eigenen Herrenmannschaften und der Junioren die nur noch Sportfest genannte Veranstaltung. Nicht fehlen durfte dabei das traditionelle Turnier für Menschen mit Handicap.

Eröffnet wurde das Fest am Freitagabend mit dem Verbandsligaspiel der Herren des SV 08 gegen den 1. SV Mörsch, das mit einer Niederlage für die Knöpflestädter endete (siehe Sport). Die spektakuläre Trial-Show der "Bike Brothers" Dominik Oswald und Raphael Pils konnte die gedrückte Stimmung im Wörtelstadion zwar nicht kompensieren, sorgte aber für gute Unterhaltung. Mit ihren Fahrrädern zeigten die beiden Jungs, die schon Junioren-Europameisterschaften gewonnen haben, Sprünge auf und über Palettenstapel und demonstrierten die überragende Beherrschung ihrer Zweiräder.

Am Samstag waren nach anfänglichem Nieselregen nur vier Mannschaften zum Turnier für Menschen mit Handicap angetreten. In 15-minütigen Spielen kämpften jeweils die Mannschaften der Behindertensport-Abteilung des Fußballvereins Muggensturm und der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal um die Plätze. Die "Unzähmbaren Löwen 1 und 2" aus Muggensturm und die "Werkstatt Ottenau/Rastatt 1 und 2" schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ballbesitz. Zwar sollen bei Turnieren dieser Art die menschlichen und freundschaftlichen Begegnungen im Mittelpunkt stehen, aber die Sportler entwickelten viel Ehrgeiz und wollten natürlich wie ihre Vorbilder gewinnen. Ein Großteil der Sportler entstammt der "Offenen Hilfe Murgtal", die behinderte Menschen aus dem Raum Rastatt, Gaggenau und Baden-Baden vereint.

Der Initiator und Betreuer der "Unzähmbaren Löwen", Rolf Jägel, kann zusammen mit seinem Assistenten Uwe Baumgärtner stolz auf die gelungene Eingliederung der behinderten Menschen in den FV Muggensturm sein. Die Mitglieder der beiden anderen Mannschaften arbeiten überwiegend in den Murgtalwerkstätten in Rastatt und Ottenau und werden dort von der Sportlehrerin Monica Drässler betreut.

Am Schluss standen die Sieger in folgender Reihenfolge fest: Werkstatt Rastatt/Ottenau 1, Werkstatt Rastatt/Ottenau 2, Löwen 2 und Löwen 1. Alle Teilnehmer erhielten durch den Hauptsponsor der SV-08-Jugend, Heinz von Heiden, ein T-Shirt, Verzehrbon und Urkunde. Moderiert wurde das Spiel durch das Stadionsprecher-Team Noah Becker (acht Jahre), Silas Becker (10) und Til Hedwig (10), die diese Aufgabe hervorragend meisterten.

Am Nachmittag spielten die Verbandsligisten der A-, B- und C-Junioren des SV 08 gegen SV Sinzheim und SC Freiburg. Am Sonntagnachmittag spielten die E-, F- und G-Junioren, bevor am Abend das Bezirksligaspiel SV 08 Kuppenheim 2 gegen den VFR Bischweier stattfand.