"Musikalische Weinkarte" für jeden Geschmack

Unter dem Titel "Treten Sie ein, was darf es sein?" boten die Gesangschüler Andrea Eich, Mezzosopran, Jürgen Reiser, Tenor, Lothar Kammerer, Tenor und Bertram Nonnenmacher, Bass-Sänger vom AGV Harmonie, ein Konzertmenü vom Feinsten.

Als "Sommelière" servierte Aselinde Wiland eine "Weinkollektion" musikalischer Art. Begleitet wurden die Solisten am Klavier von Ana-Maria Gramacho Narloch. Das Bühnenbild und die Requisiten besorgten die aus der Gegend stammenden Gesangschüler in Eigenregie und erhielten vom Publikum immer wieder Beifall.

Das schauspielerische Talent brachte eine zusätzliche Farbe in die Vorträge, die voller Energie und Witz waren. Aselinde Wiland bot gute Jahrgänge an: Die "Entführung aus dem Serail" von 1782, "Porgy and Bess" (1935), "Die Lustige Witwe" (1905), "Rat Pack" (1960), "Aladdin" (1992), "Les Misérables" (1984), "Chess" (1987), "Tanz der Vampire" (1997) und "Rebecca" (2006).

Auf der musikalischen Speisekarte stand der "Maitre de Maison", ein Ganovenwürstchen, verfeinert mit leichter Selbstironie, gefolgt von "Plenty o nuttin" von Gershwin oder "On the streets where you live" im Mantel aus frischer Verliebtheit, gewürzt mit einer Prise Euphorie.

Die Gesangslehrerin Aselinde Wiland durfte mit ihren Schülern sehr zufrieden sein, wie auch der Beifall unterstrich. "Something stupid", frischgebackene Liebe, dazu etwas zart gedünstete Schüchternheit mit bissfester Selbstironie, schonend gegart im Swing-Topf, ebenso wie die italo-amerikanische Calzone "Amore" und das sommerliche Gericht "Summertime": "Old Man river" mundete ebenso wie "Where I want to be". Eine Klasse für sich war das "Quartett" von Andersen/Uleavas. Auf der "Speisekarte" standen auch "Sie ergibt sich nicht", "Unstillbare Gier", "Totale Finsternis" oder "Ches Maximes". Dazu gab es Klassisches wie "Im Mohrenlande" oder die göttliche Weinprobe "Vivat Bacchus", bei dem sich Solist Bertram Nonnenmacher sehr stimmgewaltig präsentierte.

"A whole new world" und "Oh, wie will ich triumphieren" wurden gesanglich und schauspielerisch ebenso brillant interpretiert wie "Die Schöne und das Biest" und "O sole mio". Amerikanisches Flair hatte "A wonderful world" und wie auf den Leib geschnitten für den Bass-Sänger war das Lied aus "Anatevka" "Wenn ich einmal reich wär".

Mit "Danny boy/You raise me up" endete ein außergewöhnliches Konzert, bei dem sicher für jeden Geschmack etwas auf der Speisekarte stand.