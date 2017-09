Facetten der Herrschaft Von Judith Giese Rastatt - Zum Tag des offenen Denkmals, der in diesem Jahr unter dem Motto "Macht und Pracht" stand, fanden auch in Rastatt einige Aktionen statt und sonst überwiegend verschlossene Türen öffneten sich. So auch die zur historischen Bibliothek im Ludwig-Wilhelm-Gymnasium. Bibliothekarin Heike Endermann und Kunsthistorikerin Sandra Eberle zeigten interessierten Zuhörern Herrscherbilder aus dem Schatz der Bibliothek. Dabei erklärten sie auch die Funktion der Illustrationen und wiesen die Besucher auf die verschiedenen Techniken der Illustration hin. Dass Herrscherbilder oftmals idealisierte Darstellungen waren, die nach dem Ableben der abgebildeten Person nur wenig mit dem tatsächlichen Äußeren zu tun hatten, trat dabei des Öfteren zutage. Wichtig auf den gezeigten Darstellungen von beispielsweise Karl dem Großen, Kaiser Friedrich von der Pfalz, König Rudolf von Habsburg und anderen waren vor allem auch die begleitenden Darstellungen, die Ausdruck der Macht waren - historisch nicht immer korrekt, aber der Bedeutung in Mittelalter, Barock und Romantik angeglichen. Besonders eindrucksvolle Bilder konnten sich die Besucher aus nächster Nähe ansehen, zu jedem vorgestellten Blatt wurden auch Kopien ausgehändigt. Beeindruckt versammelten sich die Köpfe über einer Abbildung des Herzog Ernst von Sachsen Gotha, das durch seine schiere Größe begeisterte. Es musste aus dem Buch herausgefaltet werden. Dass die Illustrationen in Büchern oft größeren Wert als die Texte haben, wurde bei einer Zeichnung deutlich, die gut sichtbar mit dem Vermerk "Lyceum zu Rastatt" gestempelt war. Die beiden kompetenten Expertinnen verwiesen darauf, dass mit solchen Stempeln die Bilder gegen Diebstahl durch Heraustrennen aus den Büchern gesichert worden waren. Es minderte ihren Wiederverkaufswert. Wie Bibliothekarin Endermann berichtete, gibt es auch im Rastatter Buchbestand Exemplare, die ohne Illustrationen erhalten geblieben seien, aber im Inhalt als "illustriert" ausgewiesen sind. Weitere Veranstaltungen in Rastatt waren beispielsweise die lange im Voraus ausgebuchte Schlosskirchenführung. Aber auch Führungen in der Stadt für Familien zum Thema Macht und Pracht oder eine Führung unter dem Motto "Sagen und Mythen rund um Rastatt" erfreuten sich regen Zuspruchs. Ebenfalls geöffnet war das Stadtmuseum und auch im Westwallbunker konnte man sich in diesem bedrückenden Denkmal, das weniger mit Pracht, dafür mehr mit Macht zu tun hatte, umsehen.

