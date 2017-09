Neue Wege im Kampf gegen Geflügelpest

Die Veranstaltung für Züchter von Rassegeflügel aus ganz Baden fand großen Zuspruch. Mehr als 250 Züchter trafen zusammen, um an Sachkundeschulungen hochkarätiger Referenten teilzunehmen.

Fachvorträge fanden unter anderem zum Thema "Geflügelpest - wie geht es weiter?" statt. Hierzu referierte Dr. Gerhard Kuhn, Referatsleiter Tiergesundheit im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Der Vortrag fand reges Interesse bei den Züchtern, da die Stallpflicht ihre züchterische Existenz und die ihres Geflügels existenziell bedroht.

So gab Kuhn einen Rückblick auf den Seuchenzug des vergangenen Winters. In seinem Ausblick erläuterte er aber auch, dass im Landesministerium sowie auf Bundesebene nach der Lage im vergangenen Winter über Änderungen bei der Bekämpfung der Vogelgrippe diskutiert wird, nachdem es bei der langen Phase der Einstallpflicht durch staatliche Auflagen massive Probleme für Rassegeflügelzüchter sowie Freilandhaltungsbetrieben gegeben hatte.

Als eine mögliche Alternative zur Aufstallung ist von Kuhn dabei die Möglichkeit von Ausläufen, die mit Netzen überspannt werden, angesprochen worden.

Vom Geflügelgesundheitsdienst des Regierungspräsidiums Karlsruhe referierte Dr. Christian Fritz über Gesunderhaltung des Geflügels und verschiedene Geflügelkrankheiten. Weitere für die Züchter interessante Vorträge gab es zum Volierenbau bei Fasanen von Franz-Olaf Singer, dem Obmann für Ziergeflügel, zur Förderung der Jugendarbeit von Landesjugendleiter Leo Nock sowie Informationen über die Zuchttierbestandserfassung von Dr. Michael Götz und Verbandsinformationen vom Landesvorsitzenden Walter Weisser.

Für die Ausrichter des Kleintierzuchtvereins Ottersdorf bestand der Höhepunkt der Veranstaltung in den Ehrungen. So erhielt Roland Eberhard eine goldene Ehrennadel, Erika Jung und Dr. Michael Götz nahmen eine Ehrennadel in Silber in Empfang.

Die höchste Auszeichnung, die der Landesverband für Rassegeflügelzucht zu vergeben hat, erhielt der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Ottersdorf, Valentin Jung. Er wurde zum Landesehrenmeister ernannt.