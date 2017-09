"Es wird sich einspielen"

Viele Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz in Rastatt: Das ist seit dem 12. August, dem Tag der Tunnelhavarie, ein gewohntes Bild. Meist haben diese Menschen mehr oder weniger viel Gepäck bei sich, es sind Reisende, die in die Ersatzverkehrsbusse Richtung Kurstadt drängen oder aus ihnen aussteigen. Seit gestern bevölkert am frühen Morgen eine ganz andere Spezies Mensch den Busbahnhof: Sie trägt Schultaschen und will vom Bahnhof aus via Bus ihre Bildungseinrichtung erreichen. Wie die 15-jährige Elisabeth. Die Rastatterin besucht die zehnte Klasse der Maria-Gress-Schule in Iffezheim. "Es ist ein bisschen verwirrend mit den vielen Bussen. Aber im Prinzip ist es wie immer", beurteilt sie die Lage. Für Marius Schmid ist der Schulweg indes etwas komplizierter: Marius wohnt in Haueneberstein und besucht in Rastatt die zwölfte Klasse der Anne-Frank-Schule. Normalerweise nimmt er die S7 nach Rastatt und fährt dann mit dem Linienbus in Richtung Rheinau. "Von Haueneberstein aus gibt es ja keinen Ersatzverkehr. Ich fahre mit dem Fahrrad nach Baden-Oos und dann mit dem Bus weiter nach Rastatt", berichtet er. Eine halbe Stunde früher müsse er aufstehen. Dass es auch regnen könnte auf dem Weg nach Baden-Baden, schreckt den 18-Jährigen nicht allzu sehr. Die ganze Situation jedoch nerve, betont er: "Es geht ja doch noch recht lange."

Für den "normalen" Busverkehr sind vor dem Bahnhof die Spuren zwei bis fünf reserviert. Der SEV wird über die dem Bahnhof am nächsten gelegenen Bussteige abgewickelt. Die Fahrzeuge, darunter 18 Meter lange Gelenkbusse, stehen fast Stoßstange an Stoßstange. Jüngere Schüler, die zur zweiten Stunde Schulbeginn haben, stehen vor einer Wand von Bussen. Um zu ihrem Transportmittel zu gelangen, müssen die Kids um den vorderen SEV-Bus herum gehen - wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens nicht ganz ungefährlich, aber es passiert nichts am gestrigen Morgen. Für die sichere Erreichbarkeit der Bussteige gebe es eigens einen "Zebrastreifen", der jedoch nicht von allen Busfahrern freigehalten werde, erläutert der städtische Fachbereichsleiter und technische VERA-Geschäftsführer Jürgen Matheis. Schüler, die nicht genau wissen, wo ihr Bus denn nun abfährt, erhalten von freundlichen Helfern Auskunft. Vertreter der Stadt- und Regionalbuslinien sind vor Ort.

Matheis beobachtet das morgendliche Treiben vor dem Bahnhof. "Ich möchte sehen, ob das klappt, was wir uns ausgedacht haben", erläutert er. Später stellt er fest, er sei zufrieden, man müsse jedoch den heutigen Dienstag und den Mittwoch abwarten, wenn eine größere Zahl an Schülern erwartet wird. Zur Entspannung trage sicherlich bei, dass der erste ICE bereits vor der "Schüler-Hauptzeit" am Bahnsteig stehe und daher nur wenige Fernverkehrsfahrgäste mit dem Schülerstrom zusammenträfen.

Natürlich sei das Verkehrsaufkommen vor dem Bahnhof groß, so Matheis. Damit es nicht zu Rückstaus von SEV-Bussen in die Bahnhofstraße kommt, habe die Stadtverwaltung die Niederwaldstraße zwischen Bahnhof und Gerwigstraße als Zwischenparkplatz für die SEV-Fahrzeuge ausgewiesen und ein Parkverbot verhängt. Leider werde diese Entzerrungsmöglichkeit von den Busfahrern nicht genutzt. "Da müssen wir noch mal mit der Bahn sprechen", so der Fachbereichsleiter.

Für eine Entzerrung des erhöhten Busaufkommens sind sicherlich auch die Busfahrer dankbar. Joachim Aurich, seit 37 Jahren hinter dem Buslenkrad, nennt die Situation, vor allem den Rückstau auf die Bahnhofstraße, schlicht chaotisch. Ein Kollege, der staunend beobachtet, wie drei Busse so eng nebeneinanderstehen, dass schier kein Blatt Papier mehr dazwischen passt, sieht es gelassen: "Es wird sich einspielen."