Von Herzlichkeit begeistert

Rastatt/Ostrov - Auch die dritte Rastatter Bürgerreise kann als Erfolg verbucht werden. Vier Tage lang besuchten 70 Rastatter die tschechische Partnerstadt Ostrov. Alle Teilnehmer äußerten sich begeistert über das Programm und die große Herzlichkeit, mit der sie in der Partnerstadt empfangen wurden.

Nach der Besichtigung der historischen Stadt Eger (wir berichteten) kam die Reisegruppe in Ostrov an. Da es in der Partnerstadt nur ein Hotel gibt, das über 27 Zimmer verfügt, musste ein Teil der Gruppe im nahen Kurort Joachimsthal (Jachymov) untergebracht werden. Das brachte zwar einige logistische Anstrengungen mit sich, doch es klappte alles.

Der zweite Tag war ausschließlich der Partnerstadt vorbehalten: Um 9.30 Uhr wurde die Rastatter Gruppe, zu der in der Zwischenzeit auch OB Hans Jürgen Pütsch und seine Frau Kersten gehörten, im "Rastatter Hof" empfangen, einem hübsch angelegten Platz beim Ostrover Schloss. Dort hat die Stadt Ostrov eine Buchsienhecke in Form der Rastatter Weinleiter gepflanzt, außerdem weisen Gedenksteine und -tafeln auf die seit 1991 bestehende Partnerschaft hin.

Dass die Beziehung schon wesentlich älter ist als die offizielle Partnerschaft, machte Bürgermeister Josef ZŽelezny bei seiner Begrüßung im Atrium des Schlosses deutlich: Begonnen hat alles 1690 mit der Hochzeit zwischen dem Türkenlouis und Sibylla Augusta von Sachsen-Lauenburg, deren Vater über die Region um Schlackenwerth, das heutige Ostrov, herrschte.

In die Geschichte der Partnerschaft und der Herrschaft Schlackenwerth wurden die Gäste beim Rundgang durch das Schloss, in dem seit einigen Jahren die Stadtverwaltung ihren Sitz hat, und die beiden sehenswerten Ausstellungen eingeführt.

Einblicke in Verwaltungsarbeit

Zuzana ZŽelezna, die gute Seele der Partnerschaft, und Dana Osickova, die auch als Dolmetscherin fungierte, führten die Rastatter in zwei Gruppen durchs Schloss. Dabei gab es im Sitzungssaal des Rathauses Informationen über die politischen Verhältnisse in Ostrov: 21 Stadtverordnete, die viermal im Jahr zusammenkommen, wählen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse den Bürgermeister. Die eigentliche Stadtregierung bildet ein siebenköpfiges Gremium, das alle zwei Wochen tagt.

Nach der Schlossführung konnten sich die Rastatter Gäste bei einem Büfett stärken, das im mit Glas überdachten Innenhof des Schlosses aufgebaut war. Nach dieser Mahlzeit in stimmungsvollem Ambiente brach die Gruppe zu einem Rundgang durch den weitläufigen Schlosspark auf, bei dem auch das von Sibylla Augustas Vater erbaute Lustschloss besichtigt wurde. Das Schloss, in dem heute eine Außenstelle der Karlsbader Kunstgalerie untergebracht ist, ähnelt in der Sala Terrena dem Rastatter Schloss Favorite, mit vier Grotten in den Ecken und der schönen Deckenmalerei.

Der Spaziergang durch den Schlosspark endete beim Klosterbezirk. In diesem Areal befinden sich neben dem Kloster und der Kirche auch drei sehenswerte Kapellen - neben der Florians- und der Grablegungskapelle galt das Interesse der Rastatter natürlich vor allem der Einsiedelner Kapelle, dem Pendant zu dem Bauwerk in Rastatt. Während die Einsiedelner Kapelle, auch mit Hilfe zweier Rastatter Stiftungen, wieder vollkommen restauriert ist, war die Restaurierung der Kirche nicht mehr möglich. Das Areal war während der kommunistischen Zeit Militärgelände. In dieser Zeit wurde alles Sakrale aus der Kirche entfernt oder zerstört. Heute wird die Kirche deshalb nur noch als Konzertsaal genutzt.

Mit der Besichtigung der Denkmale in diesem Bezirk wollten es die Gastgeber aber nicht bewenden lassen. Deshalb wurde in Anwesenheit der Gäste auch eine Skulptur eingeweiht: Ein kunstvoll geschmiedeter barocker Flügel erinnert neben einer Gedenktafel an den Hofkapellmeister Johann Caspar Ferdinand Fischer, der auch viele Jahre in Rastatt wirkte und der von Musikexperten als "badischer Bach" gewürdigt wird. Das Trio Piacere aus Karlsbad (Klarinette, Querflöte und Geige) spielte die passende musikalische Umrahmung, bevor Bürgermeister Josef ZŽelezny die Skulptur enthüllte. Ein Vortrag der Historikerin Zdenka Cepelakova über die Geschichte der Einsiedelner Kapelle und des Klosterbezirks schloss sich an, bevor das Programm mit einer Messe unter freiem Himmel beendet wurde. Pater Marek Bonaventura Hric zelebrierte zum 15. Jahrestag der Renovierung der Einsiedelner Kapelle den Gottesdienst in tschechischer und deutscher Sprache. Begünstigt wurde das Programm durch die Tatsache, dass das Wetter trotz mancher drohenden Wolke hielt.

Waren die Rastatter schon zu diesem Zeitpunkt begeistert von der guten Organisation und dem prallen Programm, so wurde dieser Eindruck am Abend noch getoppt. Zusammen mit Ostrover Bürgern waren die Rastatter zu einem bunten Abend ins Kulturhaus der Partnerstadt eingeladen. Dort wurden nicht nur belegte Brötchen und Getränke serviert, sondern auch kulturelle Hochgenüsse: Die Big Band Swing Melody Ostrov, eine Formation aus ehemaligen Musikschülern der Stadt, spielte schwungvolle Weisen aus den 30er Jahren. Ein besonderes Erlebnis waren die Auftritte der Tanzgruppe Mirakl unter der Leitung von Andrea Buresova. Die Mädchen verschiedener Altersgruppen boten Showtänze vom Feinsten. Nicht umsonst hat die Truppe schon viele Preise und Titel (tschechischer, Europa- und Weltmeister) eingeheimst. Neben frenetischem Applaus bekamen die Mädchen von Teilnehmern der Reisegruppe Taschen mit dem Rastatt-Emblem. Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch und sein Ostrover Kollege Josef ŽZelezny betonten in ihren Ansprachen die Bedeutung solcher Begegnungen für die Verständigung zwischen den Menschen in beiden Partnerstädten. Pütsch dankte den Freunden aus Ostrov für ihren Einsatz, die Reise erfolgreich zu gestalten und überreichte Gastgeschenke.

Erlebnisreicher Tag in Karlsbad

Leider musste der Reisebus aus Gründen der vorgeschriebenen Ruhezeiten für den Busfahrer schon um 22.15 Uhr wieder zu den Hotels zurück. Aber ein Großteil der Rastatter nahm das von der Stadt Ostrov organisierte Angebot wahr, mit einem weiteren Bus erst um 23.30 Uhr wieder zu den Hotels zu fahren.

Abgerundet wurde die Bürgerreise durch einen Tag in Karlsbad, an dem die Reiseteilnehmer bei einer Stadtführung noch ein zusätzliches Schmankerl serviert bekamen: Der ganze Kurbezirk war Bühne für Folkloregruppen aus vielen Ländern, die bei dem an diesem Wochenende stattfindenden Festival auftraten. Während die Rastatter Gruppe durch Karlsbad geführt wurde, trafen sich die mitgereisten Rastatter Stadträte mit Kollegen aus Ostrov zu einem Meinungsaustausch und zu Besprechungen über künftige Partnerschaftsaktivitäten. Von Ostrover Seite nahmen an diesem Gespräch Bürgermeister Josef ŽZelezny, seine Stellvertreterin Ilona Leupold und Walburga Mikesova teil. Stanislava Merkel aus Rastatt half als Dolmetscherin, die Verständigung herzustellen.

Nach dem Aufenthalt in Tschechien kam die Reisegruppe am Sonntag wohlbehalten wieder in Rastatt an.