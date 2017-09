Mehr Kontrollen gefordert

Schon lange bereitet die Situation den Anwohnern an der L67 Sorgen. "Wir haben den Verkehr über Jahre beobachtet", sagt Kirpal. Beachtlich sei dabei, wie viele Speditionen es mittlerweile in Muggensturm und in der Nachbargemeinde Malsch gebe. Ein gemeinsames Konzept beider Gemeinden hinsichtlich des Verkehrs fehle jedoch. Mit der Ansiedlung von L'Oréal in Muggensturm werde sich das Problem verschärfen, sind sich die drei BI-Mitglieder sicher. "In Wirklichkeit ist das nämlich eine weitere Spedition", findet Kirpal und verweist auf die zahlreichen Lkw, die das Logistikzentrum des Kosmetikkonzerns ansteuern werden.

Aus diesem Grund will sich die Bürgerinitiative vorrangig drei Zielen widmen. Erstens: Das Lkw-Verbot auf der L67 sowie im Ort soll eingehalten werden. Zweitens: Die L67 soll Ortsstraße werden. Und drittens: Es soll ein einheitliches Verkehrskonzept in ganz Muggensturm geben. "Das ist bisher nämlich ein totales Durcheinander", betont Kirpal.

Um das erste Ziel zu erreichen, gibt es für die BI-Mitglieder nur eine Lösung: mehr Kontrollen. "Es werden praktisch keine Kontrollen durchgeführt", berichtet Kirpal. Er spricht von Überprüfungen einmal im Jahr, bei der die Lkw-Fahrer dann mündlich verwarnt würden. Die BI will sich nun für mehr Kontrollen - inklusive Strafen bei Verstößen - bei Polizei, Landratsamt und Regierungspräsidium einsetzen. "Irgendwo verstehe ich die Lkw-Fahrer auch", bekundet Helmut Kirpal, der selbst einen Lkw-Führerschein besitzt. Der Weg über Muggensturm auf die B462 spare Zeit - statt über die B3 Richtung Autobahn zu fahren. Und tatsächlich muss man an der L67 nicht lange warten, bis Schwerlastverkehr an einem vorbeifährt. "Man muss die Lkw-Fahrer aber zwingen, richtig zu fahren", fordert Kirpal. Mit B3, B462 und an die Bundesstraßen angebundene Industriegebiete gebe es sehr wohl andere Möglichkeiten.

Entlastung könnte auch der "Dachser"-Kreisel in Malsch bringen, betont Koller. Doch gegen die Pläne hat sich jüngst die Gemeinde Malsch ausgesprochen.

Ein weiterer Wunsch der BI: Die L67 soll Ortsstraße werden, um zum Beispiel Zebrastreifen oder eine Bedarfsampel zu installieren. Das sei vor allem auch für viele junge Familien im Baugebiet "Mittlere Hub" wichtig, da der Weg ihres Nachwuchses in Schule oder Kindergarten über die vielbefahrene Straße führe. Vom Gemeinderat, der die Interessen der Bürger vertreten soll, wünscht sich Astor Lösungsvorschläge. "Oft bleibt es nur bei Worthülsen", bedauert er.

Die Bürgerinitiative, die sich auch vielen weiteren Themen annehmen will, trifft sich wieder im November, Interessenten sind eingeladen. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.