Neue Broschüre "Burg, Stadt, Schloss"

Hallenbad besteht seit 50 Jahren Gaggenau (uj) - Seit 50 Jahren existiert in Gaggenau das Hallenbad. Seit 2004 trägt es den Namen "Murgana". Ein Jubiläumsfest steigt am 30. September. Fraglich ist derzeit, ob das alte Bad in den nächsten Jahren saniert oder ein Neubau an anderer Stelle errichtet wird (Foto: av).