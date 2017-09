"Vorsicht Kunst!"

Rastatt - "Vorsicht, das ist Kunst!" Alfons Weiss ist ein kleines bisschen erschrocken, als ein Passant in der Rastatter Schloss-Galerie mitten über eines seiner Gemälde latscht. Aber: Die großformatigen Papierarbeiten, die im Moment noch auf dem Boden ausgebreitet liegen, hat der junge Mann wohl für Teppiche gehalten. Lange ist der Künstler nicht pikiert: "Ich bin ja selbst schon drübergelaufen."

Ehrfurchtsvolles Erstarren im Angesicht der Kunst ist an diesem Ort ohnehin nicht zu erwarten. Denn wer hier, in den oberen drei Etagen der Einkaufsmall, vorbeikommt, hat entweder schon die neue Bluse im Sinn oder ist auf dem Rückweg zur Parkgarage, kramt womöglich bereits nach dem Zündschlüssel.

Es lohnt sich aber, einige Minuten Auszeit vom Alltag zu nehmen und sich einen Augenblick auf die Bilder an den Wänden einzulassen. Der Rastatter Kunstverein, sonst für seine Ausstellungen in der benachbarten Pagodenburg bekannt, bespielt nun auch die oberen Ebenen der Mall und hat dazu den Künstler Alfons Weiss gewonnen, der in Friesenheim bei Lahr lebt und arbeitet.

Die riesigen Wandflächen in den drei Geschossen schreien geradezu nach großformatigen Bildern in kräftigen Farben. Alles andere würde sich dort nicht durchsetzen und verloren wirken. Also hat der gebürtige Lahrer auch große Bilder mitgebracht.

Für Teppiche könnte man die Bilder halten, wenn sie am Boden liegen, oder aber auch für Landkarten. Ein Vergleich, der Alfons Weiss besser gefällt. Denn auf seinen Arbeiten kann man quasi mit den Augen spazieren gehen. Oft arbeitet er mit Farbfeldern, die mal mehr, mal weniger strukturiert, die große Fläche bedecken. Farbe, Muster, Oberflächenbeschaffenheit variieren. Mal sind die Farbpigmente kräftig aufgetragen, mal lassen sie die Struktur der groben Leinwand durchscheinen. Der Betrachter begegnet auf seiner Augenwanderung menschlichen Figuren, Tieren, sogar geschriebenen Worten, und immer wieder Zitaten aus der Kunstgeschichte. Eine Handlung wie bei einem Comic kann man (vielleicht) entdecken, muss es aber nicht. Der eine oder andere fühlt sich möglicherweise an ägyptische Hieroglyphen erinnert, oder mehr noch an vergessene Schriften früher indianischer Kulturen. Auch dieser Vergleich gefällt dem Künstler. Besonders der Gedanke, dass es bei der Entzifferung solcher Zeichen auf Sehgewohnheiten ankommt: Das geschulte Auge erfasst die Bedeutung des Geschriebenen sofort, doch wer nicht gelernt hat, die Symbole zu erkennen, muss sie mühsam entziffern, falls ihm das überhaupt gelingt. Solche Überlegungen faszinieren den Künstler, der in den 80er Jahren an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studiert hat und seit 1988 als freier Maler tätigt ist.

Die Ausstellung wird am Samstag, 16. September, um 17 Uhr eröffnet. Zur Einführung spricht City-Manager Johannes Flau. Die Schau ist schon jetzt während der Öffnungszeiten der Schloss-Galerie zu sehen: Montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr. Sie läuft voraussichtlich bis Sommer 2018.

2018 soll in Kooperation von Kunstverein und Rathaus auch zum ersten Mal der mit 8000 Euro dotierte Rastatter Kunstpreis ausgelobt werden. Die Preisträger - Akademieabsolventen aus ganz Deutschland - dürfen im Obergeschoss der Schloss-Galerie ausstellen. Das Kooperationsprojekt stellt gewissermaßen den Ersatz dar für die früheren gemeinsamen Ausstellungen von Stadt und Kunstverein im Marstallgebäude des Residenzschlosses.