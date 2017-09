Mehr Bewerber als Flächen im neuen Gewerbegebiet Von Markus Koch Iffezheim - Deutlich länger als geplant zieht sich die Erweiterung des Iffezheimer Industriegebiets hin. Bereits im Juni 2009 hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Neben umfangreichen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen zählten auch langwierige Gespräche mit Grundstückseigentümern zu den Ursachen. Doch nun ist das Projekt planerisch einen Schritt weiter, der Gemeinderat nahm am Montag die Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Kenntnis und beschloss die Offenlage des Bebauungsplanentwurfs. Ein Vertreter des beauftragten Planungsbüros stellte dem Gremium die wesentlichen Eckpunkte des Planwerks in Kürze vor. Die zehn Hektar große Fläche gliedert sich in zwei Teilbereiche auf, die durch eine große Grünfläche voneinander getrennt sind, in dem sich bereits ein Regenrückhaltebecken befindet. Neben den üblichen Untersuchungen und Gutachten wurden auch die Geruchsemissionen vom Kompostierwerk untersucht. Um mögliche Klagen wegen Geruchsbelästigung von vornherein auszuschließen, sei das Wohnen in dem erweiterten Industriegebiet, das rechtlich ein Gewerbegebiet darstellt, grundsätzlich nicht erlaubt, betonte der Planer. In Gewerbegebieten sei häufig betriebliches Wohnen gestattet, im vorliegenden Fall jedoch nicht. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchungen des Areals wurden mehrere Vögel gesichtet, die auf der Roten Liste in Baden-Württemberg stehen: Feldlerche, Rauchschwalbe, Star, Girlitz und Haussperling. Deshalb verpflichtete sich die Gemeinde in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landratsamt, sechs Feldlerchenfenster in weiträumig offenen Feldfluren im Naturraum Hardtebenen anzulegen und mit den Landwirten entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Weiterhin wurde zugesagt, eine 1700 Quadratmeter große Teilfläche eines Waldwegs zu entsiegeln und mit Mutterboden aufzufüllen. Außerdem werden Amphibiengewässer in den Gewannen Allmendteilerschlut und Goldgrubenwäldchen angelegt. Außerdem wird eine 3500 Quadratmeter große Streuobstwiese angelegt, je 100 Quadratmeter wird ein Baum gepflanzt. Des Weiteren werden am Rande des Gewerbegebiets spezielle Bereiche für Zauneidechsen und die Dorngrasmücke errichtet. Im Hinblick auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans haben sich diverse Änderungen ergeben. So wurde das Gewerbegebiet um eine Teilfläche (Teilbereich 2) erweitert, die Kronimus für Lagergebäude und Lagerflächen nutzen möchte, wie Bürgermeister Peter Werler gestern auf BT-Nachfrage mitteilte. Der Teilbereich 1 stößt bei 34 Unternehmen auf Interesse, von denen 22 in die engere Auswahl genommen wurden, wie der Rathauschef weiter ausführte. Darunter seien einige Iffezheimer Betriebe. Ebenfalls geändert hat sich der Zufahrtsbereich ins Erweiterungsgebiet - in Abstimmung mit dem Forlenhof, wie Werler betonte. So wird im Bereich der Zufahrt auf einen möglichen späteren Ausbau von 6,50 Meter Rücksicht genommen, indem dortige Flächen als Vorhaltung eingeplant werden, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist. Beatrice Müller (FWG) wollte wissen, ob auch eine Bushaltestelle eingeplant sei. Dies sei nicht der Fall, doch der Plan stehe dem Bau einer Haltestelle nicht entgegen, meinte der Planer. Die örtlichen Bauvorschriften legen fest, dass im Teilbereich 1 Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke zulässig sind, Einzelhandelsbetriebe bis 100 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie "Einzelhandelsnutzungen, die in einem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder produzierenden Betrieben stehen und nicht mehr als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche beanspruchen." Unzulässig sind Anlagen für kirchliche, kulturelle oder sportliche Zwecke, Vergnügungsstätten und Betriebe des Sexgewerbes.

