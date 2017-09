Groß und noch bunter Von Stephan Friedrich Rastatt - Was vor sechs Jahren als kleines Projekt in Rastatt begann, erstreckt sich mittlerweile über den gesamten Landkreis: Die interkulturelle Woche präsentiert sich in diesem Jahr bunter denn je. Vom 14. September bis 7. Oktober sind rund 50 verschiedene Veranstaltungen geplant. "Vielfältig und groß", sei das Projekt mittlerweile geworden, freut sich Peter Rettig, Fachbereichsleiter Migration beim Rastatter Caritasverband. Offiziell eröffnet wird die mittlerweile siebte Auflage der interkulturellen Woche am Samstag, 23. September, im Rastatter Landratsamt mit einem interkulturellen Kabarett. Muhsin Omurca präsentiert sein Programm "Tags Deutscher, nachts Türke" und hat dabei seinen ganz eigenen Blick auf den deutschen Pass als Mercedes unter allen Pässen. Nach der Veranstaltung gibt es einen interkulturellen Imbiss und Zeit für den gegenseitigen Austausch. So wie bei vielen weiteren Veranstaltungen wird viel Wert auf Gespräche gelegt. "Im Dialog zeigen wir die große Vielfalt an Kulturen, die es im Landkreis gibt", freut sich die Beauftragte für Chancengleichheit und Integration der Stadt Rastatt, Petra Heinisch-Hildenbrand. Sie berichtet, dass in diesem Jahr Kooperationspartner nicht nur aus Bühl und Gaggenau, sondern erstmals auch aus Gernsbach aktiv an der interkulturellen Woche teilnehmen. Bereits vor der offiziellen Auftaktveranstaltung wird am Montag, 18. September, um 18 Uhr die Ausstellung "Neue Heimat - Integration von Flüchtlingen im Landkreis Rastatt" im Foyer des Landratsamts eröffnet. "Eine Fotoausstellung zeigt das Leben der nach Deutschland geflüchteten Menschen", berichtet die Integrationsbeauftragte im Landratsamt Rastatt, Tamina Hommer. Bereichert wird die Ausstellung um Bilder und Objekte aus Kunstprojekten mit Flüchtlingen. Die über 40 Kooperationspartner der interkulturellen Woche präsentieren unter anderem verschiedene Kochkurse, Musikprojekte, Theaterstücke und Filme. So wird am Mittwoch, 27. September, der autobiografische Dokumentarfilm "Der Flüchtling in mir" im Rastatter Kellertheater gezeigt. Die Regisseurin Nilgün Tasmann präsentiert die Herausforderung, fremde Menschen zu Freunden zu machen. Sie wird bei der Vorführung anwesend sein und steht nach dem Film für Fragen zur Verfügung. Rastatt auf völlig neuen Wegen kennenzulernen ist das Ziel einer Stadtrallye des Arbeitskreises für Aus- und Weiterbildung am Freitag, 29. September. Flüchtlinge und Einheimische sollen in kleinen Gruppen verschiedene Aufgaben bewältigen, bei denen mal Geschick, mal Wissen und mal eine gute Kombinationsgabe gefragt ist. Die komplette Konversation soll auf Deutsch erfolgen. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, wird es bei der interkulturellen Woche auch 2017 wieder eine Sternfahrt geben. Dieses Mal sind Interessierte eingeladen, die Rastatter Friedhöfe zu besuchen und die unterschiedlichen Bestattungsrituale näher kennenzulernen. Verschiedene Gottesdienste, die Teilnahme am Rastatter Bauernmarkt am 24. September, Tage der offenen Moschee und ein Café international beim Rastatter Caritasverband am Freitag, 29. September, runden das vielfältige Programm der interkulturellen Woche ab. Am 28. September soll dabei im Bühler Mehrgenerationenhaus "KiFaz" ein interkulturelles Café eröffnet werden, das künftig einmal pro Woche geöffnet hat. Einmal im Monat soll für Besucher zudem ein Ausflug organisiert werden. Das komplette Programm der interkulturellen Woche liegt unter anderem im Bürgerbüro der Stadt Rastatt, in der Stadtbibliothek und im Foyer des Landratsamts aus. Alle Termine gibt es auch im Internet: www.wohin-in-rastatt.de

