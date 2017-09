Kreative und innovative Jobmotoren

Rastatt / Kuppenheim



Freibäder laden zu Sommerfesten Rastatt/Kuppenheim (red) - Wasserraten haben die Qual der Wahl: Gleich zwei Freibäder in der Region laden an diesem Sonntag ab 11 Uhr zu ihren Sommerfesten: Das Natura in Rastatt sowie das Cuppamare in Kuppenheim locken mit einem vielfältigen Programm (Foto: fuv/av). » Weitersagen (red) - Wasserraten haben die Qual der Wahl: Gleich zwei Freibäder in der Region laden an diesem Sonntag ab 11 Uhr zu ihren Sommerfesten: Das Natura in Rastatt sowie das Cuppamare in Kuppenheim locken mit einem vielfältigen Programm (Foto: fuv/av). » - Mehr