Bauausschuss sagt "nein" zu Holzhaus Von Helmut Heck Durmersheim - Im Juli hatte sich der Würmersheimer Ortschaftsrat zu einem ungewöhnlichen Bauvorhaben äußern müssen. Auf einem bislang unbebauten Grundstück in der Mozartstraße will sich ein Ehepaar ein kleines Holzhaus als Eigenheim errichten. Die Sache war im Juni im Bau- und Planungsausschuss behandelt, aber nicht entschieden und stattdessen an den Ortschaftsrat weitergeleitet worden, um dessen Meinung zu erfahren. Wie berichtet, votierte das Ortsteilgremium einstimmig positiv im Sinne der Bauwilligen. In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hat der Bau- und Planungsausschuss vorgestern die Entscheidung des Ortschaftsrats einkassiert. Mit einer Mehrheit von 4:3 Stimmen bei einer Enthaltung lehnte der Ausschuss das Bauvorhaben ab. Das geplante Gebäude war den Kritikern schlicht zu klein, der Baustil zu sehr "Südtirol", wie Andrea Bruder (SPD) monierte. Laut Unterlagen sollte es sich um ein "Vierkantblockhaus" handeln, hergestellt von einer Firma in der Nähe von Rosenheim in Bayern. Skizzen zufolge sollte die Grundfläche etwa 110 Quadratmeter betragen, die Traufhöhe 2,50 Meter und die Giebelhöhe 3,75 Meter. Das Häuschen sollte unterkellert werden. Das Grundstück hat gemäß Lageplan fast 900 Quadratmeter. Neben dem Blockhaus sollte ein Carport mit einer Grundfläche von 6,50 Meter auf 6,50 Meter erstellt werden. Bruder störte sich auch am Baumaterial Holz. Das Objekt passe jedenfalls "ganz und gar nicht" in die Umgebung. Ihr Parteikollege Josef Tritsch vertrat die gleiche Meinung, die er mit der Bemerkung zuspitzte, dann könne man ja gleich "eine größere Hundehütte bauen und eine Luftmatratze reinlegen". Michael Veneziani (CDU) fürchtete, dass "bald überall im Ort Gartenhäuschen" entstehen könnten. Für Matthias Maier (BuG) war der Unterschied zum derzeitigen Erscheinungsbild der Mozartstraße "zu krass". Ortsvorsteher Helmut Schorpp (CDU), der gegen "abfällige Bemerkungen" protestierte, warb mit Nachdruck für die Annahme des Baugesuchs. Man könne froh sein, dass es auch kleindimensionierte Bauwünsche gebe. Andere Interessenten könnten auf das Grundstück "ein riesengroßes Mehrfamilienhaus reinstellen". Die Betrachtung des Bauvorhabens war für Stephen Jung (CDU) überholt, für ihn war der vom Ausschuss im Juni gewählte Entscheidungsweg maßgebend. Man habe damals beschlossen, den Ortschaftsrat zu fragen. Nachdem das Gremium "ja gesagt" habe, sollte nun auch der Ausschuss "ja sagen". Im Übrigen hätten Nachbarn des Baugrundstücks erklärt, dass sie das Holzhaus gut fänden. Frank Möhrle (FWG) merkte an, dass er das Haus am vorgesehenen Platz für nicht passend halte, er aber das Ergebnis der Anhörung des Ortschaftsrats respektiere. Der Durmersheimer Bürgermeister Andreas Augustin, der überzeugt war, die Angelegenheit am Schmutzigen Donnerstag wieder aufgetischt zu bekommen, übte ebenfalls Solidarität mit der Ortsteilvertretung. Wenn es der Ortschaftsrat wolle, sollte man das Einvernehmen erteilen, schlug er vor. Mit ihm stimmten aber nur Möhrle und Jung dafür. Schorpp ist im Bauausschuss nicht stimmberechtigt. Mit knapper Mehrheit wurde das Gesuch, das die Form einer Bauvoranfrage hatte, abgewiesen. Die Ablehnung war auch im Sinne von Ortsbaumeister Hans-Martin Braun, der zu Beginn der Beratung erklärt hatte, dass die Verwaltung "immer noch der Meinung sei", dass sich das Blockhaus nicht in die Umgebung einfüge. Jedoch ist die Sache mit der Ablehnung durch den Bauausschuss keinesfalls erledigt. Wie Braun auch berichtete und wie auch in den Unterlagen zu lesen war, ist das Landratsamt nämlich der Auffassung, dass sich "das Einfamilienhaus nach Art und Maß der baulichen Nutzung" sehr wohl einfüge. Gleichzeitig ließ die Behörde wissen, dass sie sich über eine Ablehnung des Baugesuchs durch die Gemeinde hinwegsetzen und die baurechtliche Genehmigung erteilen werde. Das wiederum will Bürgermeister Augustin nicht hinnehmen. Er kündigte an, die Sache dem Gemeinderat vorzulegen. Dieser solle dann entscheiden, ob zur Lösung des Problems ein Bebauungsplan aufgestellt und bis dahin über das Grundstück in der Mozartstraße eine Veränderungssperre verhängt werden solle.

