Unfälle rücken Ortseinfahrt in den Fokus

Dies teilte die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg auf Nachfrage des BT mit. In den Fokus gerückt ist die Stelle jüngst erst wieder, als im August ein Autofahrer dort von der Fahrbahn abgekommen und gegen Mauer und Hoftor eines dortigen Grundstücks geprallt ist - vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Der Ottersdorfer Ortschaftsrat hatte bereits im Juli den Wunsch nach einer Tempobremse formuliert, im Gemeinderat war das Thema laut Dießelberg von Ortsvorsteher Stefan Lott (CDU) und Stadträtin Nicole Maier-Rechenbach (SPD) angesprochen worden, und Anwohner hatten ihrem Unmut über die Verkehrssituation in einem Schreiben an die Stadt Luft gemacht. Zuvor, im Juni, waren bei einem Unfall auf der Rheinstraße (L78a) mehrere Pkw beschädigt, Vorgärten demoliert, Verkehrsschilder umgefahren und Beteiligte verletzt worden. Unvergessen im Ort ist - auch wenn dies fast 16 Jahre her ist -, dass an just dieser Einfahrt einst drei Jugendliche nach einem Unfall im Auto verbrannten.

Verkehrsmessungen der vergangenen Jahre zeigten, dass Tempoüberschreitungen in der Rheinstraße zwar insgesamt "nur relativ gering" seien, allerdings mit wenigen Ausreißern vor allem in der Nacht.

Dass der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen hat, an Hauptverkehrsstraßen Geschwindigkeitsbeschränkungen festzusetzen, um präventiv zu wirken, gilt für diese Stelle im Übrigen nicht. Nur, wenn "im unmittelbaren Bereich" Kitas, Schulen, Alten- und Pflegeheime oder Krankenhäuser liegen, ist dies möglich. Aus diesem Grund gilt am anderen Ende der L78a im Ort (Wilhelmstraße) inzwischen zumindest werktags tagsüber Tempo 30.

"Poser" in der Innenstadt

Dass das Raser-Problem generell über das Stadtgebiet hinweg zunehme in Rastatt, wie es Bürgerbeobachtungen nahelegen, kann die Stadtverwaltung auf Anfrage nicht bestätigen. Gleichwohl nehme das "Poser"-Problem in der Innenstadt zu: Aufheulende Motoren, quietschende Reifen, rasante Beschleunigungen. Den Posern beizukommen - Klagen gibt es unter anderem in der eigentlich verkehrsberuhigten Schiffstraße - sei schwierig.

Nun, nach den Sommerferien, wolle man nochmals mit verstärkten Kontrollen nachlegen, kündigt Dießelberg an. Dies könnten aber immer nur Stichproben sein. Ansonsten gelte es für Beobachter, wenn möglich, die Fahrzeug-Kennzeichen zu notieren.