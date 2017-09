Vom Altrhein frisch in den Buchenrauch

Rastatt - Der Aalfang am Oberrhein und seinen Seitenarmen ernährte in längst vergangenen Zeiten ganze Familien. Heute sind Berufsfischer in der Region eine große Seltenheit. Und auch Rolf Hauns aus Wintersdorf betreibt die Fischerei "nur" im Nebenerwerb. Zumindest war das bisher so. Denn der 63-Jährige hängt seinen Job als Heizungsbauer in wenigen Wochen an den Nagel. Künftig sollen die Flossentiere in seinem Leben wieder einen großen Stellenwert haben: "Darauf freue ich mich schon sehr", ist er guter Dinge.

Die Aalfischerei hat in der Familie Hauns Tradition. Mit seinem Vater Alfred war Rolf als junger Mann regelmäßig mit dem Aalschokker "Heini" auf dem Wasser, zum letzten Mal im Herbst 1989. Das war dem Badischen Tagblatt seinerzeit schon einen Artikel wert. Die starke Verschmutzung des Rheins hatte damals die Fischbestände beträchtlich dezimiert. Besonders die Sandoz-Katastrophe 1986 setzte dem Ökosystem des Rheins stark zu, erinnert sich der Fischer mit Schrecken zurück: In einer Lagerhalle des Chemieunternehmens bei Basel war ein Großfeuer ausgebrochen. Zusammen mit dem Löschwasser gelangten mehrere Tonnen Gift in den Strom.

Auch wenn es heute wieder Aale gibt, liegt der Aalschokker als Museumsschiff vor Anker und kommt nicht mehr zum Einsatz. Und Rolf Hauns fischt nur in ganz genau ausgewiesenen Altrheinarmen. Vom Regierungspräsidium Karlsruhe braucht er eine Genehmigung, und er muss ganz genau Buch führen über jeden Aal, der am Oberrhein ansonsten ganzjährig geschont ist. 100 Kilogramm zieht er pro Jahr in etwa aus dem Wasser. "Dass es wesentlich weniger Aale gibt als früher, kann ich aber eigentlich nicht sagen", betont er. Allerdings würden auch jedes Jahr Jungaale eingesetzt, und über den Aalbestand im Hauptstrom des Rheins selbst, wo Hauns nicht fischen darf, kann er keine Auskunft geben.

Auf der Visitenkarte von Rolf Hauns prangt die Bezeichnung "Fischwirt": ein Ausbildungsberuf. Erlernt hat er ihn mit 22 Jahren am Starnberger See und profitierte dabei von der jahrelangen Fischereierfahrung als Mitarbeiter seines Vaters, der sich zudem als Heimathistoriker und Autor einen Namen gemacht hat. Als Alfred Hauns 2014 mit 90 Jahren starb, führte sein Sohn Rolf die Familientradition fort.

Der Berufsfischer sitzt übrigens nicht mit einer Angel am Ufer, wie man das von der Sportfischerei kennt: "Angeln wäre auch gar nichts für mich", schmunzelt er. Er fischt mit vier bis fünf Meter langen Reusen. Das sind röhrenförmige Netze, die im Gewässer ausgelegt werden, und in die die Fische zwar hinein-, nicht aber wieder herausfinden. Es sei denn, der Kalikokrebs hat zugeschlagen. Die aus den USA eingeschleppten Tiere vermehren sich am Oberrhein rasant und gehen auch in die Reusen, die sie mit ihren Scheren manchmal zerschneiden. Pech für Rolf Hauns, Glück für den Aal. Zwar soll der Kalikokrebs (leider) längst nicht so gut schmecken wie der seltene Edelkrebs. "Aber es gibt Liebhaber", hat Hauns eine Verwendung für die unwillkommenen Krustentiere.

Doch nicht bloß Aale und Kalikokrebse gehen in die Falle. "Seit einiger Zeit sind regelmäßig Welse dabei", berichtet Hauns von einem mittlerweile häufigen Fisch, der aber ursprünglich im Rhein gar nicht heimisch war. Barsch, Karpfen, Hecht, Brachse sind da schon typischer und auch immer wieder in den Reusen zu finden - und mit Glück auch mal ein Zander. Der sehr beliebte Speisefisch lässt sich am besten verkaufen, weiß Hauns. Er hat aber auch feststellen müssen, dass viele Verbraucher heutzutage Seefische bevorzugen und von den heimischen Arten nichts wissen wollen. "Wenn sie überhaupt noch Fisch essen", wie der Wintersdorfer bedauert. Mindestens so beliebt wie der Zander ist der Lachs. Ab und an geht Hauns auch mal eine solche Delikatesse ins Netz - er darf aber nicht gefangen werden und muss zurück in die Freiheit. Die Bemühungen, den Salm, wie der edle Fisch hierzulande traditionell heißt, wieder anzusiedeln, scheinen also erste Erfolge zu zeigen.

Hauns' Kunden sind Privatleute, traditionelle Gaststätten, von denen es aber auch immer weniger gebe, und die Markthalle des Kaufhauses Wagener in Baden-Baden, wo man den regionalen Fisch auch portioniert bekomme. Hauns selbst verkauft ihn nur im Ganzen. "Viele Hobbyköche wollen aber nur grätenfreie Filets."

Die Aale - einst der Brotfisch der Rheinfischer, heute eine von Feinschmeckern gesuchte Delikatesse - sind bei Rolf Hauns überwiegend geräuchert zu haben. Zuerst liegen sie einige Stunden in einer Salzlauge und hängen dann im Buchenrauch. "So schmecken sie einfach am besten", findet der Aalfischer selbst.