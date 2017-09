Offenes Ohr für Probleme von Schülern und Lehrern

"Seit ich Religionslehrerin bin, mache ich auch Seelsorge, wobei das auch andere Lehrer machen, wenn ein Schüler mit einem Problem zu ihnen kommt. Seelsorge heißt, dass ich mich um dein Innerstes kümmere", verdeutlicht die 53-jährige Pädagogin ihr Selbstverständnis. Ursprünglich hatte sie Kunst, Deutsch, Biologie und Ausländerpadagogik an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe studiert. Im letzteren Fach ging es in erster Linie um Deutsch als Fremdsprache für Kinder von Migranten. Nach dem Studium legte sie zunächst eine Kinderpause ein und zog mit ihrem Mann Friedhelm nach Rastatt, wo sie den Weg in die Petrusgemeinde fanden. Pfarrer Albrecht Berbig fragte sie eines Tages, ob sie sich nicht zur Religionslehrerin weiterbilden wolle, da es hierfür Bedarf gebe. Sie habe zunächst etwas zurückhaltend reagiert, sich dann aber doch auf die Fortbildung eingelassen, berichtet sie im BT-Gespräch.

Anschließend war sie an der Johann-Peter-Hebel-Schule als Religionslehrerin tätig, ab 2008 auch in Iffezheim. Seit vergangenem Jahr unterrichtet sie mit zehn Wochenstunden ausschließlich an der Maria-Gress-Schule Religion, eine Wochenstunde ist für die Seelsorgearbeit vorgesehen. Das ist nicht viel, aber schließlich gibt es mit Anja Habermann eine Schulsozialarbeiterin, die in Vollzeit an der Schule ist und an die Julia Cord ihre Schützlinge dann verweist. Des Weiteren macht sie die Schüler bei Bedarf auch auf Therapieangebote aufmerksam. "Für mich ist es wichtig, erst einmal zuzuhören und da zu sein und nicht gleich Ratschläge zu erteilen, die der andere nicht will", meint sie. Falls es erforderlich sein sollte, dann könne sie aber auch mal deutliche Worte finden, wenn es darum geht, einen jungen Menschen wieder auf die richtige Spur zu bringen.

Eine Bewährungsprobe an der Maria-Gress-Schule war der plötzliche Tod eines Kollegen im Jahr 2012 - an einem Prüfungstag. Sie habe viel mit den Kollegen und den Schülern gesprochen und dann ein Trauerzimmer eingerichtet. Darin gab es sechs Stationen mit verschiedenen Impulsen zum Thema Trauer und Abschied.

Nur zwei Jahre später erschütterte erneut ein Trauerfall die Schulgemeinschaft, diesmal war ein Schüler beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und getötet worden. Das Trauerzimmer lud zwei Wochen lang ein, sich mit dem Unfalltod auseinanderzusetzen, an einer Klagewand konnten die Schüler auch ihre Fragen an Gott formulieren. Am Ende gab es eine Schultrauerfeier mit Pfarrer Michael Winkler. "Das war rundum gut, am Ende kam sogar die Trauerfamilie in die Schule und bedankte sich bei uns", freut sich Julia Cord. Auf Anregung von Schuldekan Helmut Mödritzer wird sie zum Thema Trauerzimmer an Schulen auch eine Fortbildung anbieten.

Julia Cord ist eine Religionslehrerin mit Leib und Seele, auch wenn sie erst spät zum Glauben gefunden habe, berichtet sie. Vor diesem Hintergrund könne sie auch Schüler verstehen, die wenig mit der Kirche am Hut haben. In ihrem Unterricht habe sie Kinder, die regelmäßig in die Kirche gehen, aber auch welche, denen zum Stichwort Ostern nur der Osterhase einfällt oder die mit dem Begriff Evangelium nichts anfangen können: "Um Missionar zu sein, brauche ich nicht nach Afrika zu gehen", meint Julia Cord. Spannend werde es meist ab den siebten Klassen, wenn die Schüler sich trauten, Zweifel zu äußern oder bei Wundererzählungen auch mal sagen. "Das glauben Sie doch selber nicht." Die Religionslehrerin möchte ihren Schülern nicht einfach nur biblische Geschichten erzählen, sondern sie dazu einladen, sich mehr mit dem Glauben zu befassen.

Julia Cord möchte eine Botschaft vermitteln und deshalb hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann zum Hilfsprediger (Prädikant) ausbilden lassen. Seit 2013 hält sie Gottesdienste in der Petrusgemeinde, wo sie zudem den Konfirmandenunterricht macht, Kinderfreizeiten hält und in der Jugendarbeit engagiert ist.

Die Weiterbildung zur Schulseelsorgerin war wichtig für sie: "Es macht mich freier und ich bin geschützt. Vor Gericht habe ich ein Zeugnisverweigerungsrecht, das habe ich als Lehrerin nicht."