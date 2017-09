Für Pfarrerin schließt sich in Rastatt ein Kreis Rastatt (ema) - Wenn Angelika Schulze an diesem Sonntag um 10 Uhr erstmals als Pfarrerin der Michaelsgemeinde in der evangelischen Stadtkirche predigen wird, dann bedeutet das nicht nur für die Gemeinde einen Neustart. Nach vielen Jahren wird sich jetzt wieder eine Frau in die Riege der protestantischen Pfarrer in der Barockstadt einreihen. Angelika Schulze freut sich auf den "Verbund mit den Kollegen". Es war einer der Gründe, der sie dazu bewogen hatte, sich auf die Stelle nach dem Weggang von Gerd August Stauch zu bewerben. Die vergangenen 13 Jahre war sie nämlich eher "Einzelkämpferin". Im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg betreute sie die Dorfgemeinden in Sindolsheim und Rosenberg. Vom sehr ländlich geprägten Gebiet in die Stadt - den ersten Unterschied schätzt die Pfarrerin schon nach den ersten Tagen. War früher ein Auto unverzichtbar, so kann Angelika Schulze nun von ihrer Wohnung sowohl Kirche als auch die Hansjakob-Schule, wo sie einige Stunden Religion gibt, bequem zu Fuß erreichen. Die Umzugskisten in der Wohnung, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, sind natürlich längst nicht alle ausgepackt. Nachdem die evangelische Kirchengemeinde das Pfarr- und Gemeindehaus in der Schlackenwerther Straße verkauft hatte, musste für die neue Seelsorgerin eine andere Heimstatt gesucht werden. Über Erfahrungen im Umgang mit kirchlichen Gebäuden kann Schulze ein Lied singen. "Mein zweiter Beruf war Baupfarrerin", sagt sie mit einer Mischung aus Lachen und Seufzen. Das kommt nicht von ungefähr: Der Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg ist ebenso wie das Dekanat Baden-Baden/Rastatt einer von drei Pilotbezirken der badischen Landeskirche, in denen exemplarisch Erfahrungen mit einer Neuausrichtung des kirchlichen Gebäudemanagements gesammelt werden. Für die Kirchengemeinde Rastatt bedeutet das in den nächsten Jahren konkret, nach der Veräußerung des Altbaus einen Neubau am Werderplatz anzugehen (wir berichteten). Die neue Stadtpfarrerin weiß es zu schätzen, dass sie mit 60 Jahren noch mal eine neue berufliche Phase angehen darf. Sieben Jahre möchte sie gerne die Michaelsgemeinde leiten und "meine Gaben einbringen". Dabei will sie sich gar nicht zu sehr in den Vordergrund stellen: "Gemeinde sind wir nur zusammen. Ich bin nur eine von vielen. Die Fülle der Gaben macht es aus." Ihre eigenen Stärken sieht sie in der Arbeit mit Senioren - künftig sowohl in der Gemeinde als auch im Martha-Jäger-Haus. Ein Anliegen sind ihr Gottesdienste, die auch mal von der Norm abweichen dürfen. Gerne würde sie der Gemeinde anbieten, sonntags auch mal abends statt morgens einen Gottesdienst zu halten ("Da kommen auch mal andere Leute"), meditative Formen zu pflegen oder einen Kirchgang im Wald auszuprobieren. Mit Freude hat die Theologin festgestellt, dass die Kirchenmusik in der Michaelsgemeinde eine große Rolle spielt. Schulze spielt selbst Klavier, saß auch schon mal auf der Orgelbank. Bei allem Neuen, was sie jetzt erwartet und kennenlernen will, ist ihr zumindest eines vertraut. Oder vielmehr einer - und das ist Kantor Friedemann Schaber. Denn als Angelika Schulze vor genau 30 Jahren in der Gernsbacher Kirche St. Jakob, wo sie anderthalb Jahre ihr Lehrvikariat absolvierte, ordiniert wurde, hieß der damalige Kantor - Friedemann Schaber. Damit schließt sich ein Kreis. Der Kirchenmusiker hat nun eigens für die von Dekan Thomas Jammerthal gestaltete Amtseinführung der Pfarrerin am Sonntag, 24. September, 14 Uhr, ein Werk komponiert, das seine Uraufführung erlebt. Im Anschluss an den Gottesdienst in der Stadtkirche wird zum Stehempfang geladen.

