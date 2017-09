Unkompliziert und weltoffen

Mehr als 50 Gäste wollten gratulieren und mit ihm "Geschichten" aus alten Zeiten in Erinnerung rufen. Bürgermeister Späth erinnerte an die Zeit von 1967 bis 2002, als Kunzmann Pfarrer in Muggensturm war. Als junger Priester kam Kunzmann in die Gemeinde und konnte in seiner unkomplizierten und weltoffenen Art insbesondere junge Menschen wieder für die Kirche gewinnen. Sehr schätzt man noch heute die von ihm vermittelten Grundwerte in den Schulen, in den Kindergärten und dem Aufbau der KJG. In seiner Amtszeit wurde der Kirchplatz neu gestaltet, die Orgel renoviert und zwei Kindergärten gebaut. Ein neues Pfarrheim wurde errichtet, das alte renoviert. Der Dienst am Nächsten gehörte zu jeder Zeit zu den Maximen des belesenen Pfarrers, so Späth. Der pensionierte Pfarrer sei schon zu seiner Zeit auf der Überholspur gewesen, wie der heutige Slogan der Gemeinde lautet, so Bürgermeister Späth, denn in Rom habe man noch nicht über einem Pfarrgemeinderat nachgedacht, als in Muggensturm unter Kunzmann schon einer gebildet wurde. Ebenso lobende Worte fand auch sein Altersgenosse Rudy Zanger, mit dem er viele gemeinsame Stunden für die Gemeinde unterwegs war. Die Dorfgemeinschaft, so fasste Zanger zusammen, habe unter der Dienstzeit des Pfarrers unglaublich viel von seinem Wirken und Schaffen profitiert. Natürlich bleibt die Freundschaft auch im Ruhestand bis nach Mannheim bestehen, wo es den Dekan im Ruhestand zu seiner Familie "gezogen" hat.

Seine ehemaligen Bediensteten der beiden Kindergärten hatten für ihren Ex-Chef ein Ständchen zusammengestellt. Kunzmann sagte über seine Grunderkenntnisse, man müsse lernen, Abschied zu nehmen, dies ziehe sich durch das ganze Leben. Im Seniorenheim, wo er oft tätig sei, erfahre er, dass es sehr wichtig sei, füreinander da zu sein. Dafür könne man dankbar sein.