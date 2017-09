"Wir sind auch nicht perfekt aufgestellt"

Interview

BT: Herr Späth, Sie treten am 24. September ohne Gegenkandidaten an. Eigentlich könnten Sie sich jetzt ja entspannt zurücklehnen.

Dietmar Späth: Könnte man eigentlich machen. Aber in meinem Beruf ist das relativ selten, dass man sich entspannt zurücklehnt. Ich bin nicht ganz unglücklich, dass mein Name der einzige auf dem Wahlzettel ist, das ändert aber nichts an meiner Grundeinstellung.

BT: Welches Wahlergebnis wünschen Sie sich? Auch hinsichtlich der Wahlbeteiligung.

Späth: Hundert Prozent.

BT: Das wird wohl schwer.

Späth: Ja, es ist ein frommer Wunsch.

BT: Warum sollten die Muggensturmer Sie im Amt bestätigen?

Späth: Muggensturm hat sich in den vergangenen 24 Jahren positiv entwickelt; wir haben die Gemeinde zeitgemäß, modern und zukunftsfähig aufgestellt. Viel Geld haben wir im Boden vergraben. Das heißt: Die Kanalisation war ein Schwerpunkt mit der Sanierung und dem Ausbau. Wir haben seit vielen Jahren keine Probleme mehr, was die Abwassersituation betrifft. Vieles wurde aber auch oben gestaltet; sprich: Straßen, Wege, Plätze. Wir haben zwei Unterführungen errichtet, einen zusätzlichen Stadtbahnhaltepunkt geschaffen. Ich bin außerdem motiviert und in einem Alter, in dem ich mir zutraue, die weitere Amtszeit ähnlich aktiv und engagiert angehen zu können. Die Muggensturmer können mich einschätzen - als Menschen und als Amtsinhaber. Die Wähler können sagen: "Ich habe gesehen, was in den vergangenen 20 Jahren umgesetzt wurde." Wenn sie damit einverstanden waren, steht auch nichts im Wege, Ja zu sagen zum Kandidaten Späth.

BT: Eben haben Sie erwähnt, dass Muggensturm gut aufgestellt ist. Aber niemand ist perfekt. Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial, das Sie in Ihrer nächsten Amtszeit angehen wollen?

Späth: Perfekt ist in der Tat niemand. Wir sind auch nicht perfekt aufgestellt, sonst müssten wir uns nicht anstrengen künftig. Die kommunale Entwicklung bleibt nie stehen. Wir haben diverse Bereiche, die wir noch gestalten wollen. Zum Beispiel das Bahnhofsumfeld, da sind wir derzeit aktiv dran. Wir müssen uns zudem nach demografischen Entwicklungen richten. Kinderbetreuung wird ein Thema sein sowie noch mehr Engagement in der Seniorenarbeit.

BT: Ist bei der Seniorenarbeit was Konkretes angedacht?

Späth: Das Seniorenbüro soll ausgeweitet werden. Bislang haben wir ein Kommunikationstreffpunkt für die Senioren. Dort treffen sich die Senioren unter anderem zum Frühstücken oder zu Spielenachmittagen. Dass die Seniorenarbeit mehr oder weniger in einer Hand liegt, kann so nicht weitergehen. Es werden schließlich immer mehr Senioren. Daher wollen wir ein personell stärkeres Seniorenbüro einrichten. Ich werde dem Gemeinderat vorschlagen, das ab dem Jahr 2018 umzusetzen.

BT: Was sind weitere Projekte?

Späth: Die Gemeinde wird durch das Baugebiet mit dem Arbeitstitel "Falkenäcker" enorm entwickelt, da wollen wir in den nächsten beiden Jahren intensiv an die Umsetzung gehen. Das wird ja fast ein eigener Ortsteil. In zehn, 15 Jahren wird Muggensturm von der Struktur noch größere Herausforderungen haben als jetzt. Stichwort: Kleinkinderbetreuung, Kindergärten, Grundschule.

BT: Wie will man das bewältigen?

Späth: Unsere Aufgabe wird es sein, dafür Konzepte zu erstellen. Aktuell sind wir im Rahmen einer Klausurtagung zu diesen Themen mit dem Gemeinderat unterwegs. Wir haben Vorschläge zur Erweiterung der Kindergärten erarbeitet. Wenn man die Bevölkerungszahl der Gemeinde um 1500 Einwohner erhöht, brauche ich natürlich auch mehr Kindergartenbetreuung. Die Grundschule müsste eigentlich ausreichen. Aber das hängt von der Werkrealschule ab, die in Muggensturm keine langfristige Zukunft haben wird.

BT: Was ist noch geplant?

Späth: Wir müssen uns ökologische Konzepte für die Gemeinde überlegen - zum Beispiel E-Mobilität.

Dann soll das Projekt L'Oreal umgesetzt werden, es ist ein zusätzlicher Arbeitgeber in Muggensturm, außerdem steht die Gemeinde auch dank der Steuereinnahmen so gut da.

Zudem wollen wir das Großprojekt Wolf-Eberstein-Halle endlich angehen. Hauptsächlich für die Vereine, aber nicht nur. Dieses Projekt beschäftigt uns sicher die kommenden drei Jahre.

BT: Bei der Bürgermeisterwahl vor acht Jahren hatten Sie als Ziel ausgegeben, die Wolf-Eberstein-Halle zu sanieren, erweitern und umzubauen. Passiert ist seitdem nicht viel.

Späth: Da sehen Sie, was für einen langen Atem man manchmal in der Kommunalpolitik braucht. In der Tat hat sich baulich nicht viel getan in den vergangenen acht Jahren. Planerisch aber sehr wohl. Die Lösung, die seit rund eineinhalb Jahren fix ist, war so noch nicht angedacht damals. Die Vereine haben ihre Vorstellungen stark mit eingebracht. Ein Dreivierteljahr hat uns nun der Brandschutz beschäftigt. Ich gehe aber davon aus, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen die Baugenehmigung bekommen. Und dann können wir endlich in die Ausschreibung gehen. Wenn alles klappt, wie wir uns das vorgenommen haben, können wir im Frühjahr 2018 mit dem Bauen beginnen.

BT: Der Verkehr stört viele Menschen im Ort. Einige fühlen sich in diesem Punkt von der Gemeinde im Stich gelassen. Suchen Sie nach Lösungen oder sagen Sie: Allen kann man es eben nicht recht machen?

Späth: Ich weiß nicht, wer sich wie im Stich gelassen fühlt. In Muggensturm gibt es 5000 angemeldete Fahrzeuge in der Gemeinde - das wurde durch die amtliche Statistik des Landesamts festgestellt. Die müssen irgendwo fahren. Alle Verkehrsuntersuchungen, die wir in Muggensturm gemacht haben, zeigen, dass wir hauptsächlich Ziel- und Quellverkehr haben. Das heißt, wir sind das selbst, die durch den Ort fahren. Klar ist auch, dass manche Verkehrswege als Durchgangsstraßen genutzt werden - etwa Hauptstraße, Karlsruher Straße, Wilhelmstraße oder Vogesenstraße. Man kann nicht verhindern, dass Menschen, die von A nach B fahren, auch durch Muggensturm kommen. Was die L67 betrifft: Mehr für eine Landesstraße zu erreichen als ein Lkw-Verbot und eine Tempobremse, geht nicht. Natürlich ist die Dimension eine andere als vor 40 Jahren, der Verkehr hat sich schließlich entwickelt. Aber ich glaube, es gibt wenige Landesstraßen in Baden-Württemberg mit solchen Restriktionen. Für diese Beschränkungen haben wir uns unheimlich eingesetzt. Natürlich fahren auf der L67 nach wie vor Lkw, die dort nicht fahren dürfen. Darum gibt es regelmäßig Kontrollen dort.

BT: Wie oft wird denn kontrolliert?

Späth: Das müssen Sie die Polizei fragen. Darauf hat die Gemeinde keinen Einfluss. Wir können immer nur daran erinnern, was uns auch zugesichert wurde. Ich habe bei der Personalsituation der Polizei aber auch Verständnis, dass sie das nicht jeden Tag machen können.

BT: Sie sagen also, dass die Gemeinde alles getan hat, was möglich war.

Späth: Ich kann die Landesstraße nicht ganz schließen. Das geht nicht. Ich bin froh, dass wir all das erreichen konnten. Wir setzten uns zudem für das Tempolimit von 50 km/h schon ab Neumalsch ein und nicht erst ab der Karlsruher Straße.

BT: Vor acht Jahren hatten Sie als Ziel ausgegeben, den Schulstandort in Muggensturm zu sichern. Vor nicht allzu langer Zeit haben Sie mit dem Gemeinderat das Ende der Werkrealschule im Ort eingeläutet, die weiterführende Schule also freiwillig aufgegeben.

Späth: Das tut mir mehr als leid. Denn wir haben alles dafür getan, dass die Werkrealschule ein Erfolg wird. Schulleitung und Kollegium haben das auch ganz toll gemacht. Aber ich kann es nicht ändern, dass alle politisch Maßgeblichen des Landes auf andere schulische Pferde setzen. Es gab drei Einschnitte, die gezeigt haben, dass die Werkrealschule in Muggensturm keine Zukunft mehr hat: der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung, die Einführung der Gemeinschaftsschule und die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss in den Realschulen zu machen. Seither sehen wir so gut wie keine Anmeldungen mehr. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Da stimmen die Eltern ab. Da kann ich Purzelbäume schlagen für die Werkrealschule. Wir haben gesehen, dass im eigenen Ort keine Resonanz da ist; es ist nicht absehbar, dass es anders wird. Letztendlich entscheidet das Schulamt, ob die Kündigung greift oder nicht.

BT: Für die älteren Bürger im Ort ist die Ärzteversorgung ein wichtiges Thema. Ein Ärztehaus war mal angedacht, das kam nicht zustande. Wie ist die Situation derzeit in der Gemeinde?

Späth: Im Moment sind wir zufrieden mit der ärztlichen Versorgung. Wir haben zwei große Praxen. Das Ziel war, das unter ein Dach zu bringen, aber die Praxen wollten an ihrem Standort bleiben. Wir hoffen, dass die Versorgung so bleibt, das können wir aber nur bedingt beeinflussen. Zu meinen Visionen gehört, dass wir irgendwie ein Gesundheitszentrum integrieren können. Das will ich nächstes Jahr mit unseren Ärzten diskutieren.

"Nach 24 Jahren bin ich bekannt"

BT: Bei der Bürgermeisterwahl vor acht Jahren sind Sie auch ohne Gegenkandidaten angetreten. Damals gab es eine Kandidatenvorstellung, bei der Sie Ihre "Sicht der Dinge" erläutern wollten. Dieses Mal gibt es keine Vorstellung. Gibt es dafür einen Grund?

Späth: Da gibt es sicherlich einen Grund dafür, aber da müssen Sie den Gemeindewahlausschuss beziehungsweise die Fraktionen fragen, die haben das entschieden. Ich habe mich da völlig rausgehalten. Ich habe das als Bewerber so zu akzeptieren, wie es ist. Nach 24 Jahren bin ich bekannt, man weiß auch, wo man mich erreicht, sowohl im Rathaus als auch daheim. Ich wohne jetzt auch schon 23 Jahre hier. Im Rahmen des Neujahrsempfangs stelle ich die kommunale Entwicklung vor. Zusätzlich werden die Muggensturmer in den nächsten Tagen einen kleinen Prospekt in ihren Briefkästen finden über mich, meine Bilanz der vergangenen acht Jahre und was nach meiner Einschätzung nach Schwerpunkte für die Zukunft sein könnten.

BT: Vor Jahren wollten Sie Landrat sowie Oberbürgermeister in Achern werden. Sind Sie rückblickend betrachtet froh, dass Sie in Muggensturm geblieben sind?

Späth: Ganz klar: Ja. Meine zwei Ziele habe ich damals versucht, den Leuten klarzumachen. Ich bin heute heilfroh, dass es so gekommen ist. Es war für mich gut, es war für meine Familie gut - und auch für den Ort war es nicht ungut. Bürgermeister-Stellvertreterin Winfriede Fuchs hat mal gesagt: "Muggensturm passt zu Dietmar Späth und Dietmar Späth passt zu Muggensturm." Es hat einfach so sein müssen. Ich bin froh und glücklich, dass es so gekommen ist.