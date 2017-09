Zeitlose Gedanken Von Rainer Wollenschneider Rastatt - Äußerst erwachsen präsentiert sich das Jugendtheater des Ensembles 99 in der Reithalle bei seiner zweiten Produktion in diesem Jahr: "Weiße Rosen". Regisseurin Jacqueline Frittel hat sich nach ausführlichen historischen Recherchen zusammen mit 16 jungen Akteuren auf besondere Art der bekannten Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus angenommen. So wird der Besucher während des mehr als zweistündigen Bühnenstücks der jungen Schauspieler mehr und mehr in das Geschehen mit hineingezogen. Schon das funktionale Bühnenbild mit zwei Ebenen ist Programm. Die Wände sind mit aufgeschlagenen Büchern tapeziert und sollen die Macht des Wortes versinnbildlichen. Denn die eindringlichen Formulierungen auf den Flugblättern der Widerstandsgruppe haben heute noch Bestand. Zwar stehen im Zentrum die "Motoren" der Gruppe, Hans und Sophie Scholl (Tamino Weingärtner und Marie-Lena Bertsch), doch die jungen Schauspieler machen auch deutlich, dass zahlreiche andere, außer in München auch in Berlin und Hamburg, im Widerstand aktiv waren. Bei der Rastatter Aufführung ist auch die Bild- und Tonregie (Johannes Fahr und Fynn Flackus) hervorzuheben, die für den Zuschauer das Bühnengeschehen gelungen ergänzt. In einer Hosenrolle verkörpert Anna Lutz den Professor Kurt Huber, dessen philosophische Äußerungen zu einem Manifest gegen die Gewalt werden. Überzeugend im Münchner Netzwerk gegen Hitler und den Krieg agiert Dominique Frittel, deren eindringliches Engagement im Widerstand gezeigt wird. Sie sagt: "Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung!" Tragisch ist das Geschehen um Lilo Ramdohr, verkörpert von Lea Oestreicher. Diese wandelt sich vom jungen, euphorischen Menschen zu einer Kämpferin gegen das NS-Regime. Packend geschildert ist auch der Einsatz von Alexander Schmorell (Moritz Stoll), der mit Hans Scholl einig ist: "Die Brücke musst du überschreiten, auch wenn es das Leben kostet." Und: "Dieses System muss ein Ende finden." Hier bringt das Theaterstück zeitlose Gedanken zum Ausdruck und gerade die zitierten Passagen aus den Flugblättern fordern zum Zuhören auf. Besonders das Blatt nach der Katastrophe von Stalingrad mit über 200 000 Opfern wird zum Appell: "Frisch auf mein Volk, die Flammenzeichen rauchen!" Es ist aber auch der Anfang vom Ende der Widerstandsaktivitäten. Einer nach dem anderen in der "Weißen Rose" wird verhaftet und verhört. Hier zeigt sich große Regiearbeit, indem die Stimmen der Gestapo-Verhörer und hinterher des menschenverachtenden Richters des sogenannten Volksgerichtshofs (Werner Wischnowski und Klaus Winterhoff) aus dem Off kommen. Es fröstelt den Zuschauer, wenn nach und nach das Fallbeil zu hören ist, mit dem die Todesurteile vollstreckt wurden. Als letzte Worte sind "Es lebe die Freiheit!" zu hören. Die Inszenierung des Jugendtheaters macht auch deutlich, dass es nach dem Ende von Hans und Sophie Scholl in Hamburg weiterging, aber die Hexenjagd der Gestapo im Ende der Widerstandsgruppe gipfelt. Was bleibt: die Botschaft für die Freiheit der Rede, die Formulierungen der Flugblätter und zwölf mit Leichentüchern bedeckte Personen. Was auch bleibt: der Eindruck von einer harmonischen Leistung des Jugendtheaters, dessen beabsichtigte Wirkung voll rüberkommt und mit langanhaltendem Beifall des Publikums und stehenden Ovationen belohnt wurde. Weitere Aufführungen von "Weiße Rosen" in der Reithalle sind heute, morgen, am 20., 21., 22. und 23. September jeweils ab 19.30 Uhr. Reservierung unter (0151) 17932138.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Hilfsangebote fürs Sandkorn-Theater Karlsruhe (red) - Das insolvente Karlsruher Sandkorn hat einen großen Unterstützerkreis auf den Plan gerufen. Die Stadt will die Traditionsbühne erhalten, auch der Förderverein um Kulturmanager Martin Wacker ist dabei. Er tritt auch bei der Theaternacht am 9. September im Sandkorn auf (Foto: av). » Weitersagen (red) - Das insolvente Karlsruher Sandkorn hat einen großen Unterstützerkreis auf den Plan gerufen. Die Stadt will die Traditionsbühne erhalten, auch der Förderverein um Kulturmanager Martin Wacker ist dabei. Er tritt auch bei der Theaternacht am 9. September im Sandkorn auf (Foto: av). » - Mehr Rastatt

Jugendstück über "Weiße Rose" Rastatt (red) - Nach dem Stück "Mut, Bürger!" im Frühling dieses Jahres widmet sich das Jugendtheater Rastatt auch in seiner neuesten Inszenierung in der Reithalle dem Thema Zivilcourage. Dieses Mal steht jedoch die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" im Zentrum des Stücks (Foto: red). » Weitersagen (red) - Nach dem Stück "Mut, Bürger!" im Frühling dieses Jahres widmet sich das Jugendtheater Rastatt auch in seiner neuesten Inszenierung in der Reithalle dem Thema Zivilcourage. Dieses Mal steht jedoch die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" im Zentrum des Stücks (Foto: red). » - Mehr