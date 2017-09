Haus der Vereine "auf neuestem Stand"

Kuppenheim - Pünktlich zum Ende der Sommerpause konnte Bürgermeister Karsten Mußler am Donnerstag den Anbau an das Haus der Vereine (Alte Schule) offiziell freigeben. Gemeinsam mit Stadtbaumeister Gerhard Heinz und Vereinsvertretern sowie in Anwesenheit vieler Mitglieder der im Haus aktiven Vereine und Mitglieder des Gemeinderats, zerschnitt er symbolisch ein Band in den badischen Farben.

Damit haben die Mitglieder von 13 Vereinen der unterschiedlichsten Art die Möglichkeit, ihre Aktivitäten nach rund einem Jahr Bauzeit wieder in den gewohnten Räumen im Zentrum der Stadt auszuüben. Zusätzlich kann auch das Heimatmuseum des Historischen Vereins im Erdgeschoss wieder für Besucher geöffnet werden.

Allerdings mit einer auffälligen Veränderung. Wo früher im Haus eine breite Holztreppe viel Platz wegnahm, stehen nun erweiterte Nutzflächen zur Verfügung. Als Ersatz wurde ein neues lichtdurchflutetes Treppenhaus inklusive behindertengerechtem Fahrstuhl angebaut.

Da die Treppe nicht mehr den gültigen Brandschutzvorschriften entsprach, machte die Stadt bei den erforderlichen Umbauten einen Rundumschlag.

"Wir mussten dafür 460000 Euro in die Hand nehmen, das ist viel Geld. 187000 Euro gab es an Zuschüssen", verdeutlichte Bürgermeister Mußler in seiner Ansprache. Gemeinderat und Verwaltung sei es aber wert gewesen, "den Treffpunkt mehrerer Generationen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf den neuesten Stand zu bringen". Bei den durch das Kuppenheimer Stadtbauamt geplanten Umbauarbeiten waren 14 Firmen im Einsatz. Was sich zunächst als einfache Aufgabe darstellte, entpuppte sich im Laufe der Bauarbeiten, wegen unterschiedlicher Bausubstanzen und verschiedener Niveaus der Ebenen in der Alten Schule als anspruchsvolles Bauvorhaben. Dadurch, sowie durch die zunächst ausgebliebenen Angebote für Gewerke, verzögerte sich die Fertigstellung um rund vier Monate.

Dass es sich allerdings gelohnt hat, geduldig zu sein, bestätigte ein Vereinsvorsitzender mit der Aussage, dass zu der ersten Probe bereits wieder Mitglieder kamen, die keine Treppen mehr steigen können.