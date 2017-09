Schutzgebiet als "rote Ampel"

Rastatt - Als die hiesigen Naturschutz-Akteure Wolfgang Huber, Gunter Kaufmann und Emil Dister sowie die Vorsitzenden des Landesnaturschutzverbands und des heutigen NABU mit Landes-Umweltminister Erwin Vetter am 7. Oktober 1987 ihre Unterschriften unter eine "Gemeinsame Erklärung" setzten, war Historisches geschafft. Es ging um die Ansiedlung des Mercedes-Benz-Pkw-Werks. In der beispiellosen Vereinbarung mit der Landesregierung, als Rastatter Kompromiss bekannt, wurden umfänglich wie noch nie Zugeständnisse für den ökologischen Ausgleich festgezurrt.

Hintergrund

Heute, 30 Jahre später, rückt die Erklärung wieder in den Fokus. Wie damals, als um die Ansiedlung des Benz-Werks in der Rastatter Rheinaue gestritten wurde, steht die Errichtung eines Fabrikgeländes in einem aus ökologischer Sicht nicht geeigneten Gebiet in der Diskussion. Wiederholt sich hier Geschichte? Wie berichtet, will Daimler erweitern. Favorisierte Lösung: Um auf dem Benz-Gelände dafür Platz zu haben, soll für die Zulieferer ein Industrie-Areal über der Ottersdorfer Straße hinweg errichtet und zur besseren Erschließung eine Straße gebaut werden. Knackpunkt: Dort liegt der "Rastatter Bruch" - und der ist just im Zuge des Rastatter Kompromisses (unter Punkt acht im Anhang) zum kombinierten Natur- und Landschaftsschutzgebiet ausgerufen worden. BUND und NABU sehen die einst in zähen Verhandlungen erreichten Errungenschaften auf dem Spiel.

Anders als vor 30 Jahren verhält sich die Landesregierung abwartend. Der Stadtrat und ehemalige Landtagsabgeordnete Gunter Kaufmann, damals regionaler Sprecher des Landesnaturschutzverbands, weiß noch, wie damals das Land vorpreschte und die Ansiedlung "durchboxen" wollte, die allen raumordnerischen, städtebaulichen und flächennutzungsplanerischen Vorgaben widersprochen habe. Heute wolle man, so hieß es zuletzt aus dem Umweltministerium, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie abwarten, die die Stadt Rastatt in Auftrag gibt, bevor man sich positioniert.

Ob man sich nun auf den Rastatter Kompromiss bezieht - hier sieht das Ministerium aufgrund der ökologischen Maßnahmen, die umgesetzt wurden, und der Gründung der Umweltstiftung Rastatt 1999 offenbar alle Ansprüche abgegolten - oder nicht: Der Rastatter Bruch ist Naturschutzgebiet. Warum er dazu geworden ist, spiele ja keine Rolle, sagen die Umweltverbände. Es gelte also, die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten.

Konfliktlage "ist genau die gleiche"

Das heißt: Eingriffe in derart geschützte Landschaften seien nur in Ausnahmefällen möglich - wenn es im öffentlichen Interesse ist, was man hier nicht gegeben sieht, und es keine Alternative gibt. Doch die gibt es: Seit Jahren ist in einem raumordnerischen Vertrag eine Fläche im Südosten für eine Werkserweiterung ausgewiesen (wo sich die Kleingartenanlage befindet). Dem, so Kaufmann, habe man ja auch zugestimmt, um einen eventuellen Sprung ins Schutzgebiet zu vermeiden. Die Machbarkeitsstudie für die Süderweiterung plus Straßenbau hält er im Prinzip für nicht machbar: Das wäre, als würde man prüfen, ob man über eine rote Ampel fahren dürfe. Es geht, wie vor drei Jahrzehnten, nicht um eine Verhinderung des Vorhabens, sondern um die Standortfrage.

Anders als vor 30 Jahren sind die Umweltverbände auch auf Wunsch von Daimler dieses Mal früh eingebunden ins Verfahren. Damals war man erst nach einem Jahr - inklusive der Herausgabe der Broschüren "Ein Trauerspiel" und "Sternstunden" - und einer Fernsehdiskussion im Mai 1987 in Gespräche miteinander eingetreten (auch in der Bevölkerung war das Projekt nicht unumstritten, bei einer Emnid-Umfrage sprach sich im Oktober 1986 eine Mehrheit für einen anderen Standort aus, zudem bildete sich eine "Bürgeraktion zur Erhaltung der Natur für die Zukunft", kurz: Benz). Als man letztlich erkannte, dass ein anderer Standort nicht erzwungen werden könne, einigten sich der NABU-Vorläufer DBV, der Landesnaturschutzverband und das WWF-Aueninstitut auf die Linie, einen Kompromiss zu finden (woraufhin der BUND absprang). Ziel: Schäden vermeiden, Naturschutzgebiete massiv ausweiten, Zerstörung des Ötigheimer Walds vermeiden - hier wurde schließlich der Tunnel der Nordwestumfahrung gebaut -, weitere Ausgleichsmaßnahmen bekommen. Man könne einen Zug besser steuern, wenn man auf ihm sitzt, als wenn man abgesprungen ist, formulierte es seinerzeit WWF-Aueninstitutsleiter Emil Dister. Ende August 1987 einigte man sich auf die Formulierung der Erklärung, die Unterzeichnung im Oktober war nur noch Formsache.

"Die Entscheidung war richtig", bilanziert Gunter Kaufmann heute. Die Vereinbarung sei das Beste gewesen, das man habe herausholen können. Dass der Standort des Benz-Werks indes aus ökologischer Sicht nicht geeignet sei, sehe man jetzt wieder an den Erweiterungsplänen. Die Konfliktlage "ist genau die gleiche", Vorgehensweise und Gesprächston aber anders. Wie berichtet, war diese Woche eine erste Gesprächsrunde von der Atmosphäre des gegenseitigen Zuhörens geprägt - auch wenn das nichts an den Positionen geändert habe. Was das anbelangt, verweist Daimler auf den kommenden Dienstag. Dann findet ab 19 Uhr ein "Bürgerdialog" vor Ort - im Mercedes-Benz-Kundencenter - statt.