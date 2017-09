Waldkonzept unter der Lupe Von Veronika Gareus-Kugel Rastatt - "Es ist gut so, wie es ist", meint eine Radfahrerin am Samstagvormittag im Ötigheimer Wald. Gerade ist sie damit beschäftigt, Fragen von Maximilian Ullmer und Yannic Graf von der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg zu beantworten. Insgesamt 14 Seiten haben die beiden Studenten ausgearbeitet, um herauszufinden ob das Walderholungskonzept, initiiert vom Kundenbereich Forst der Stadt Rastatt, Schwachstellen hat und wo Verbesserungen sinnvoll erscheinen. Die Waldbesucher wurden dafür im Rahmen eines Waldtags am Samstag von den Studenten auf einen 3,5 Kilometer langen Rundweg geschickt, den sie zusammen mit Martin Koch von der Forstverwaltung festgelegt haben. An den am Wegesrand eingerichteten vier Stationen, gekennzeichnet mit Überbegriffen wie Bank oder Urwald, konnten dann schon Meinungen abgegeben werden. Start und Ziel war der Parkplatz an der Fohlenweide. Im vergangenen Jahr hat der Ötigheimer Wald, ein rund 170 Hektar großer Teilbereich des rund 1000 Hektar großen Rastatter Stadtwalds, von der Organisation PEFC das Zertifikat "Erholungswald" verliehen bekommen. Jetzt sind die Spaziergänger aufgerufen, das Erholungswaldkonzept auf Herz und Nieren zu prüfen. Es werden unter anderem Antworten gesucht zu den Empfindungen, die die Spaziergänger mit dem Wald verbinden. Es wird zum Beispiel gefragt: "Wird der Wald für sie interessanter, wenn Sie besondere Abläufe erklärt bekommen?" Oder: "Wie häufig nehmen Sie im Wald Sitzbänke in Anspruch?" Auch nach dem Nutzen einer Leseecke im Wald wird gefragt. Ein weiterer Block beschäftigt sich dann mit der finanziellen Bewertung des Walds als Erholungsraum. "Welche Summe wären Sie bereit für eine Tageskarte zu zahlen, um den Stadtwald zu Erholungszwecken betreten zu dürfen?" , lautet einer der ersten Fragen dazu. Bei diesen Fragen handelt es sich um eine rein wissenschaftliche Bewertung, legt Ullmer dar. In ersten Gesprächen nannten die Besucher beispielsweise Konflikte zwischen Radfahrer und Fußgänger, andere wiederum fühlen sich durch freilaufende Hunde gestört, so der Student. Weitergeführt wird die Befragung noch bis mindestens Mittwoch auf der Homepage der Stadt Rastatt. Die Umfrage ist im Übrigen Grundlage für die Abschlussarbeiten von Graf und Ullmer. Mit einem ersten Auswertungsergebnis ist im Januar zu rechnen. Das Gesamtergebnis soll dann im Mai zur Verfügung stehen. www.rastatt.de

