Bewegender Abschied

Jürgen Schumacher erlag, wie bereits berichtet, am 4. September einem Herzinfarkt. Es geschah auf Sardinien. Damit endete ein Leben, dessen Anfang auf der anderen Seite des Erdballs lag. Schumacher war am 9. Juni 1944 in Kobe in Japan geboren worden. "Ein Kriegskind", sagte Pfarrer Gerd Ziegler von der evangelischen Gemeinde Rheinstetten-Forchheim, der anstelle seines in Urlaub weilenden Durmersheimer Kollegen Walter Becker die Trauerfeier leitete, die in der katholischen Kirche St. Dionys stattfand.

Nach dem Krieg sei Schumachers Familie nach Deutschland zurückgekehrt und in einem Flüchtlingslager untergebracht worden, wie hieß. In Bonn studierte Schumacher Jura, 1980 wurde er Leiter des Baurechts- und Umweltamts des Landkreises Rastatt, 1982 wurde er zum Bürgermeister von Durmersheim gewählt. Wichtige Projekte wie etwa der Grundschulbau Würmersheim, das Jugendhaus, die Schwimmbad-Neukonzeption oder Neubaugebiete wurden während seiner 16-jährigen Amtszeit umgesetzt.

Die von rund 300 Teilnehmern besuchte Trauerfeier wurde von einem Streichquartett und dem Männerchor der "Harmonie" mitgestaltet. Den rührenden Abschiedsworten der Tochter und einer Nichte des Verstorbenen folgte der Nachruf der Gemeinde durch Bürgermeister Andreas Augustin, der auch für einige andere Institutionen sprach, unter anderem den Arbeitskreis Flüchtlingsbetreuung, der mit Schumacher den "Hauptansprechpartner" verloren habe. Die Nachricht vom plötzlichen Tod seines Vorvorgängers habe "Bestürzung" ausgelöst. Schumacher habe sich "leidenschaftlich" für kommunalpolitische, ökologische, kulturelle und soziale Belange eingesetzt. Nicht unerwähnt blieb seine Bedeutung für die Gemeindepartnerschaft, die unter Schumacher von Chennevières auf Littlehampton ausgedehnt worden war. Als besondere Ehrerbietung wurde bei der Trauerfeier die Anwesenheit von James Walsh gewertet, der aus England angereist war.

An das Wirken Schumachers im TuS Durmersheim, dem er zehn Jahre lang als Vorsitzender gedient hatte, erinnerte seine Nachfolgerin in diesem Amt, Anna Zimmermann-Aubeck. Noch in jüngster Zeit habe er "Zeichen gesetzt", indem er darauf drang, in den Abteilungen Flüchtlinge einzugliedern. Zimmermann-Aubeck dankte ferner im Namen der Hilfsaktion Togo/Togoville für sein "beispielhaftes Engagement" und für die "Harmonie"-Chöre, die Konzertfreunde Hardt und den Musikverein, wo er Mitglied war.

Bewegte persönliche Worte sprach "als langjähriger Freund" sowie Mitstreiter in CDU und TuS Joachim Koliwer, der in seinen Erinnerungen das Bild einer Persönlichkeit zeichnete, die "Ecken und Kanten" gehabt, Kritiker herausgefordert, sich im Beruf und bei sportlichen Herausforderungen viel zugemutet habe, gerade zum Schluss unentwegt aktiv, verlässlich und auf eigene Art liebenswert gewesen sei.