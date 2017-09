Leckereien, Historisches und viel Musik

Drei kräftige Böllerschüsse, geladen von der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim, hallten am Samstagnachmittag über die Stadtmauer und kündigten das Kuppenheimer Stadtfest weit in das Land hinein an. Und schon sorgten die Knöpflestadtmusikanten unter der Leitung von Heinrich Gutmann für den musikalischen Einstieg in ein Fest, auf das sich die Kuppenheimer monatelang vorbereitet hatten.

Einen besonderen Dank richtete Bürgermeister Karsten Mußler an Achim Fritz, Franz Ikker und Sonja Walz vom Festkomitee sowie an die Anwohner des historischen Ortskerns und an die Vereine.

Willkommensgrüße gab es für die Freunde aus der 1000 Kilometer entfernten italienischen Partnerstadt Filottrano und aus der französischen Partnerstadt Raon l'Etape, die wiederum eine Vielfalt an leckeren Spezialitäten aus ihrer Heimat mitgebracht hatten.

Kein Durchkommen durch die Gassen gab es bereits am Samstagabend, denn die Vereine lockten überall in den Höfen mit einfallsreichem Fingerfood und anderen Köstlichkeiten. Weit hinaus über die Stadtmauer zogen die Düfte von Brutzelfleisch und Spanferkel, von Waffeln und Flammkuchen, und weit hinaus tönten auch die Klänge der zwischen Stadtmauer und St. Sebastian gespielten Musik der Band "Frauenzimmer" und den "Starlets". Auf der Bühne präsentierte sich die "Springende Punkt", der Liederkranz Oberndorf und die Band Keep On Rockin. Die Musiker um Frank Strolz verführten so manchen Festbesucher zum Tanzen.

Am Sonntag füllte sich die Kuppenheimer Altstadt schon zur Mittagszeit nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Sebastian. Ein buntes Programm der Kuppenheimer Vereine mit Tanz, Gesang und Turnvorführungen auf der Festbühne am Oberen Torplatz sorgte den ganzen Tag über für viel Unterhaltung.

Wer sich für Geschichte und Heimatkunde interessiert, konnte Kuppenheim bei einer historischen Stadtführung kennenlernen. Noch mehr Historie gab es im Heimatmuseum, wo die Sonderausstellung "1000 Jahre Mittelalter" und das von Uwe Ridinger erbaute Diorama mit mehr als 4000 Figuren viel Beachtung erfuhr.

Im Hof der Alten Schule selbst sorgten die Bickesheimer Spiegelfechter, die in ihrem Lager das Mittelalter in Kostümen, Kampfkunst und Tanz präsentierten, mit ihren Schwert- und Degenduellen für atemberaubende Minuten.

Nicht vergessen wurden die jüngsten Besucher. Am Stand des Kindergartens "Picolino" konnten sie sich schminken lassen, und in der "Arche Noah" ging es wahrlich wie in der Antike zu; Jung und Alt vergnügten sich im Garten und im Gebäude des Kindergartens. Einen besonderen Gag hatten sich die Radsportfreunde einfallen lassen: Sie sperrten die Murgtalstraße und ließen die kleinsten Rennradler im Alter zwischen drei und fünf Jahren auf ihren Laufrädern durch Start und Ziel fahren.

Einen musikalischen Leckerbissen gab es nochmals zum Abschluss des Stadtfests mit der Band Café Oriental. Die Musiker um Ossi Kahles ließen nostalgische Gefühle an der Stadtmauer aufkommen.