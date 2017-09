Der Rekord wackelt wieder nicht

Seinen insgesamt dritten Sieg beim RSG-Bergzeitklassiker holte Jonas Hund (RV Badenia Linkenheim). Er bewältigte die Strecke in 12:15 Minuten und blieb dabei ebenso wie der in diesmal zweitplatzierte Vorjahressieger Marcel Weber (Team Veloclub Ratisbona) in 12:37 Minuten und der drittplatzierte, 17-jährige Basile Combes (AC Erstein) in 12:56 Minuten unter der Schallmauer von 13 Minuten. Nur knapp darüber kam Christian Veit in 13:18 Minuten als Fünftplatzierter und bester Starter der RSG Ried Rastatt ins Ziel. Alle Fahrer jedoch knackten auch dieses Mal den seit 1989 bestehenden Rekord von 11:38 Minuten nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Straßenbelag hinauf nach Ebersteinburg immer schlechter wird. Da dort in den kommenden Monaten eine Sanierung geplant ist, haben die Fahrer im nächsten Jahr eine neue Chance, den Rekord von Jochen Klebsch ins Visier zu nehmen.

Stark verbessert zeigte sich in diesem Jahr die Rastatter Nachwuchshoffnung Leon Uhrig. Nach 14:15 Minuten kam er ins Ziel und unterbot seine Zeit aus dem Vorjahr um gut 90 Sekunden. Damit belegte er in der Nachwuchswertung den zweiten und in der Gesamtwertung den elften Platz. Der Sieg in der Seniorenwertung ging an Ralf Hafermann von der RSG Ried, während sich Iris Weiss (Radhof Schill Nufringen) in 16:40 Minuten den Sieg bei den Frauen vor Irmela Soldner und Stefanie Schrott sicherte. Die vermutlich jüngsten Teilnehmer aller Zeiten waren die siebenjährigen Zwillinge Etienne und Noel Van Heek, die souverän in Begleitung ihres Vaters den Weg nach Ebersteinburg bewältigen. Am Ende erreichten sie das Ziel nach 24 beziehungsweise 26 Minuten und erhielten von den Zuschauern besonders starken Beifall. Insgesamt erreichten in diesem Jahr wieder mehr als 60 Starter das Ziel und freuten sich, oben angekommen, über die wunderbare Aussicht.

Das Bergzeitfahren war zudem wieder Teil der RSG-Kombiwertung, die Ben Witt aus Kuppenheim gewann. Wie viele andere Fahrer hatte er neben dem Bergzeitfahren auch am Einzelzeitfahren auf der Rheinuferstraße vor einigen Wochen teilgenommen und erreichte nach beiden Rennen die schnellste Gesamtzeit.

Das Bergzeitfahren erfreute sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit, so dass Starter nicht nur aus der Region, sondern auch aus Frankreich, dem Freiburger und Offenburger Raum sowie aus dem Schwäbischen am Start waren. Im Abstand von einer Minute wurden die Rennfahrer von Jochen Klebsch auf die Strecke geschickt. Wer besonders schnell oben ankommen will, nimmt kurz vor dem Start einen kräftigen Schluck und entledigt sich dann der Trinkflasche. "Da wird Gewicht gespart wo nur irgend möglich", schmunzelt Klebsch und verweist auf besonders leichte Räder, die die Athleten mit an den Start bringen. Zwei, drei kräftige Antritte und schon geht es die ersten starken Steigungen hinauf. Wer allerdings eine richtig gute Zeit erreichen will, der tritt auch in der Abfahrt richtig in die Pedale. Schließlich haben gerade die, die fast jedes Jahr dabei sind, ein Ziel: Die persönliche Bestzeit zu unterbieten. Und in gut zwölf Monaten werden sich alle wieder an der Förcher Kreuzung versammeln und schauen, wer als erster das Ortsschild von Ebersteinburg erreicht. Ob dann wohl der Uralt-Rekord von Jochen Klebsch fallen wird? Wenn nicht, kann dieser 2019 sein 30-jähriges Bestehen feiern.