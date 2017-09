Herzenswunsch geht in Erfüllung

Iffezheim

Das Thema Feuerwehr interessierte die Schüler der Maria-Gress-Schule, weshalb sie die Feuerwehr in Baden-Baden besuchte. Die Wehr hat eine hauptberufliche Abteilung. Um in der Berufsfeuerwehr arbeiten zu können, benötigt man eine abgeschlossene Ausbildung (Foto: mm).

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Iffezheim, Steffen Strobel, beantwortete ein paar Fragen zur Feuerwehr. In dem Interview erzählte er uns, dass für ihn der Unfall an der B 36 vor rund zehn Jahren der Schlimmste gewesen sei, was er bislang erlebt hat (Foto: red).