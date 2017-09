Vom Sat.1-Kommissar auf die große Leinwand

Seine Berufung habe er erst "nach einigen Umwegen" gefunden, erzählt der gebürtige Rumäne im BT-Gespräch: Nachdem er seinen Schulabschluss in der Region gemacht hat und eine Lehre zum Laborant in Rastatt anschloss, folgten die Fachhochschulreife und ein Umweltschutzstudium in Bingen am Rhein. "Das war aber gar nicht mein Ding, ich habe es nach zwei Semestern abgebrochen." Nach einem halben Jahr Findungsphase sei er sich sicher gewesen, dass die Schauspielerei sein Schicksal ist. An mehreren Schulen habe er sich beworben, die Wahl fiel schließlich auf eine private: die Schauspielschule Charlottenburg. Drei Jahre dauerte das Studium, seither war Serbanescu an mehreren kleinen Bühnen in ganz Deutschland engagiert - etwa am Berliner Kriminaltheater oder am Gallus Theater in Frankfurt. "Eigentlich war ich in letzter Zeit nur unterwegs. In München, Berlin, Frankfurt. Ich bin viel rumgekommen, habe viele Leute kennengelernt, das ist toll", sagt Serbanescu.

In München stand Serbanescu für die Sat.1-Produktion "In Gefahr" vor der Kamera, er spielte einen Kommissar. "Ich habe versucht, die Rolle möglichst realistisch anzulegen und mir vorher überlegt, was dieser Kommissar wohl für einen Background hat, damit ich ihn realistisch darstellen kann. Außerdem habe ich ein paar Gags eingebaut, zum Beispiel Hinweise auf andere Krimiserien, die die Zuschauer hoffentlich verstanden, die Regisseurin hat mich sehr darin bestärkt." Ohnehin habe er viel beim Fernsehen gelernt. "Für mich war es ganz ungewohnt, dass man sich vor der Kamera doch ganz anders bewegt als etwa auf der Bühne."

"Ganz viel lernen" will Codrin Serbanescu, den seine Freunde Cody nennen, auch bei seiner nächsten Station: Er steckt nämlich mitten in den Vorbereitungen für seinen Umzug nach Los Angeles. Ab Ende September will er dort am Lee Strasberg Institute ein Jahr lang studieren. Die Schule hat er sich ausgesucht, weil sie mit Schauspielern wie Al Pacino oder Robert de Niro nicht nur prominente Absolventen in ihren Reihen hat, sondern auch, weil dort das sogenannte "Method Acting" gelehrt wird. "Und das interessiert mich wahnsinnig. Ich möchte dort sehr viel lernen." Derzeit ist der 32-Jährige auf Wohnungssuche in der Westküsten-Metropole. Und auch über das Jahr an der Schauspielschule hinaus möchte er gerne in L.A. Fuß fassen. Vorrangiges Ziel: "Meine komödiantischen Fähigkeiten weiter entwickeln. Denn die Komödie liegt mir." In Bietigheim habe er Ende Juni mit der Theatergruppe "ExtrAct" auch schon eine Komödie als Regisseur inszeniert. Die Aufführung des Stücks sei ein schöner Erfolg gewesen. "Wenn ich es in L.A. nicht schaffe, möchte ich auf jeden Fall mit den Mitgliedern der Gruppe weiter arbeiten."

Zunächst einmal freue er sich aber auf den Umzug. Er wolle in den USA auch die Stand-up-Comedy-Szene kennenlernen. "Wie gesagt, ich fühle mich in der Komödie daheim. Meines Erachtens ist dieses Genre viel schwieriger als das Drama. Zum Weinen bringt man die Menschen schnell, sie zum Lachen zu bringen - und das noch Tage später - ist schwer."