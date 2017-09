Naturschutzverbände erinnern Daimler an eigene Ansprüche

In einer Pressemitteilung nehmen die drei Verbände Stellung, nachdem man in der vergangenen Woche mit OB Hans Jürgen Pütsch und einem Vertreter von Daimler über die Expansion gesprochen hat (wir berichteten). "Zwar haben wir Verständnis für den Wunsch nach Arbeitsplatz- und Standortsicherung, doch gleichzeitig lehnen wir eine Erweiterung des Werksgeländes mitten in bislang unberührte Natur sowie die geplante Umgehungsstraße ab", betonen für die Verbandsspitzen Brigitte Dahlbender (BUND), Johannes Enssle (NABU) und Gerhard Bronner (LNV).

"Damit sich der Verkehr auf der Straße verringert, muss eine attraktive Schienenverbindung zwischen den Daimler-Werken in Kuppenheim und Rastatt her", fordern die Verbandsspitzen.

"Daimler muss außerdem prüfen, ob die Erweiterung auch auf bestehendem Werksgelände auf den großen asphaltierten Parkflächen umzusetzen ist. Mit mehrstöckigen Parkdecks ist das problemlos zu machen. Ansonsten verschwindet noch mehr wertvoller Lebensraum in den Rheinauen unter Beton und Asphalt."

BUND, NABU und LNV begrüßen jedoch, dass Stadt und Daimler bereit seien, auch alternative Standorte und Lösungen in die geplante Machbarkeitsstudie einzubeziehen. Dies sei auch dringend nötig. Die jetzt vorgesehene Erweiterung des Werks nach Süden gefährdet Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Natura 2000-Gebiete und durchschneidet einen Wildtierkorridor von internationalem Rang. Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 dient dem Erhalt europaweit bedeutender Lebensraumtypen, Tier- und Pflanzenarten. Mit hohem finanziellem Aufwand von EU-Geldern wurde hier ein "Life+"-Projekt realisiert. Auch diese Maßnahmen würden beeinträchtigt.

Einige dieser Schutzgebiete wurden erst im Zuge des "Rastatter Kompromisses" eingerichtet, der vor 30 Jahren die Ansiedlung Daimlers ermöglicht hat. "Nach den derzeitigen Plänen werden sehr viele Lebensräume zerstört und viele streng geschützte Pflanzen und Tiere verlieren unwiederbringlich ihre Heimat. Es müssen alternative Pläne her", so Dahlbender, Enssle und Bronner.

In der Pressemitteilung wird auf den Nachhaltigkeitsbericht 2016 hingewiesen, in dem sich Daimler zu Schutz von Natur, Boden und Biodiversität verpflichte: "Da Boden ein begrenztes Gut ist, nutzen wir Flächen möglichst effizient, etwa durch eine mehrstöckige, dichte Bebauung. Außerdem gestalten wir offene Flächen innerhalb unserer Werke nach Möglichkeit so, dass sie einheimischen Pflanzen und Tieren als Lebensraum dienen können", so ein Zitat.

Die Verbände wollen Daimler beim Wort nehmen: "Dann können die heimischen Pflanzen auch dort bleiben, wo sie hingehören: in der Natur und nicht auf einem Werksgelände."

Die Spitzen von BUND, NABU und LNV fordern: "Neben der Schienenverbindung zwischen den Daimlerwerken muss auch eine alternative Verkehrsplanung für die Umgehungsstraßen folgen. Naturschutz und Flächenverbrauch müssen bei der Werkserweiterung die herausragende Grundlage der Machbarkeitsstudie sein." Die Gespräche hierfür wollen die Naturschutzverbände fortsetzen.