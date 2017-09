Grundstück stark mit PFC belastet

Das Landratsamt hatte die Gemeinde Hügelsheim im Juli dieses Jahres aufgefordert, Flächen innerhalb von Bebauungsplangebieten zu untersuchen, die seit dem Jahr 2000 bis heute erschlossen wurden. Das Umweltamt hatte nach eigener Aussage aufgrund der bekannten historischen Bewirtschaftung der Äcker keinen Verdacht bezüglich einer PFC-Belastung im Boden auf Baugrundstücken in Hügelsheim. Nachdem PFC-Belastungen im Erdreich in Baugebieten anderer Kommunen festgestellt worden sind, wurden nun auch in Hügelsheim Untersuchungen durchgeführt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Gemeinde habe im Juli ein Fachbüro und Fachlabor für die Untersuchung von zwei Grundstücken im Baugebiet "Unten an der Landstraße II" auf PFC-Belastung beauftragt. Es handelt sich um zwei Grundstücke in einem Mischgebiet und in einem Gewerbegebiet, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und die nicht bebaut sind. Nachdem PFC-Belastungen im Boden festgestellt wurden, fanden umgehend Besprechungen der Gemeindeverwaltung mit dem Landratsamt (Umweltamt und Baurechtsbehörde) statt.

Bebaute Grundstücke werden untersucht

Die Wohngrundstücke in diesem Baugebiet sind bereits bebaut. Ob dort eine Belastung im Boden vorliegt, ist noch nicht bekannt. Das Landratsamt wird deshalb dort kurzfristig eine Untersuchung auf eigene Kosten durchführen. Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden von der Gemeinde angeschrieben und zu einer nichtöffentlichen Informationsveranstaltung Ende September eingeladen, in der sowohl Vertreter der Gemeinde als auch des Landratsamts die Situation erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen.

Betroffen sind nur Grundstücke im Bebauungsplangebiet "Unten an der Landstraße II". Die Gemeinde hat weitere Flächen im benachbarten Baugebiet "Unten an der Landstraße I/Östlich der Badener Straße" untersuchen lassen, dort wurde keine PFC-Kontamination im Boden festgestellt.

Welche Situation auf den bereits bebauten Wohngrundstücken im Bereich "Unten an der Landstraße II" besteht, muss erst aufgeklärt werden. Deshalb können weitere Aussagen zu einem etwaigen Handlungsbedarf oder zu sonstigen Fragen im Moment nicht beantwortet werden, schreibt die Hügelsheimer Gemeindeverwaltung.

Zunächst müsse das Ergebnis der vom Landratsamt beauftragten Bodenuntersuchungen durch ein Fachbüro/Fachlabor abgewartet werden. Bereits jetzt stehe fest, dass von einer solchen PFC-Belastung im Erdreich "keine direkte Gesundheitsgefährdung" ausgehen könne. Eine direkte Aufnahme von PFC in den Körper durch Berührung oder Kontakt mit dem Erdreich sei nicht möglich.

Eventuelle Gefährdungen durch PFC bestehen nur über die Nahrungsaufnahme bei Nutzpflanzen (Gemüse und Obst) und durch eine direkte Grundwasserentnahme und durch die Nutzung von Grundwasser, wobei vor der Nutzung von Grundwasser in Hügelsheim schon seit längerem gewarnt wird.